Dragon Ball: Sparking Zero, confirmada la fecha de lanzamiento

Hace unas semanas reportamos la posible fecha de lanzamiento de Dragon Ball: Sparking Zero con base en una presunta minería de datos. Esta no es exactamente la reportada, pero sí cae dentro del mismo mes. Durante el Summer Game Fest del 7 de junio, Bandai Namco confirmó la fecha de lanzamiento oficial de Dragon Ball: Sparking Zero para el próximo 11 de octubre.

Personajes de Dragon Ball: Sparking Zero

Hasta el momento son 80 los personajes enlistados que participarán en Dragon Ball: Sparking Zero. Sin embargo, la plantilla total contará con 164 personajes del universo Dragon Ball. Estos componen los ‘anime’ de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, al igual que sus respectivas películas.

Goku (Z – inicio del anime) Goku (Z – Saga de Namek) Goku (Z – Saga de Namek), Super Saiyanjin Goku (Z – final) Goku (Z – final), Super Saiyajin Goku (Z – final), Super Saiyajin 2 Goku (Z – final), Super Saiyajin 3 Goku (Super) Goku (Super), Super Saiyajin Goku (Super), Super Saiyajin Dios Rojo Goku (Super), Super Saiyajin Dios Azul Vegeta (Z – Scouter) Ōzaru Vegeta Vegeta (Z – Saga de los Saiyajin) Vegeta (Z – Saga de Cell), Super Saiyajin Super Vegeta Vegeta (Z – final) Vegeta (Z – final), Super Saiyajin Vegeta (Z – final), Super Saiyajin 2 Majin Vegeta Vegeta (Super) Vegeta (Super), Super Saiyajin Vegeta (Super), Super Saiyajin dios Rojo Vegeta (Super), Super Saiyajin dios Azul Trunks Super Saiyajin Trunks del futuro Super Saiyajin Frieza (DB Super) Cell Perfecto Majin Buu Mr. Satan Androide 17 (DB Super) Androide 18 Broly Super Saiyajin Broly Jiren Bergamo Burter Dyspo Hit Jeice Kakunsa Master Roshi, Max Power Nappa Super Saiyan Broly (Full Power) Super Saiyan Kale (Berserk) Super Trunks Toppo Gohan (Niño) Piccoro Krillin Yamcha Mestro Roshi Videl Gohan (Adulto) Bills Whis Trunks (Futuro) Gohan (Futuro) Androide 17 (Z) Trunks (niño) Trunks (niño), Super Saiyajin Goten Goten, Super Saiyajin Caulifla Caulifla, Super Saiyajin 2 Kale Kale, Super Saiyajin Gotenks Gotenks, Super Saiyajin Gotenks, Super Saiyajin 3 Kefla Kefla, Super Saiyajin Kefla, Super Saiyajin 2 Vegito Vegito, Super Saiyajin dios Gogeta (Super) Gogeta (Super), Super Saiyajin Gogeta (Super), Super Saiyajin dios Zamasu fusionado Zamasu fusionado mitad corrompido

Dragon Ball: Saprking Zero es desarrollado por Spike Chunsoft. El juego estará disponible para PS5, Xbox Series X/S y PC.