Dragon Ball: Sparking Zero, esta podría ser la fecha de estreno

Hace tres semanas, Bandai Namco compartió el tráiler de maestros y discípulos de Dragon Ball: Sparking Zero. Sin embargo, ese último tráiler del que para muchos es el Budokai Tenkaichi 4 no reveló cuál es la fecha de lanzamiento de Dragon Ball: Sparking Zero. Ahora, a menos de un mes del Summer Game Fest —evento en el que participará Bandai Namco— un usuario ha revelado lo que parece ser la fecha de lanzamiento oficial de Dragon Ball: Sparking Zero.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! ZERO, el Budokai Tenkaichi 4?

Imagen vía @DbsHype

El usuario @SrgioM3 hizo un minado de datos en el sitio oficial de Bandai Namco y encontró que la fecha de estreno de Dragon Ball: Sparking Zero será el martes 1 de octubre del 2024. Cabe resaltar que, a falta de una comunicación oficial de la desarrolladora japonesa, esta fecha de estreno de Dragon Ball: Sparking Zero podría ser —o no— una fecha puesta por el equipo a cargo de la página de Bandai Namco. Afortunadamente, puede que durante las dos primeras semanas de junio —de ser cierto que la fecha de lanzamiento de Dragon Ball: Sparking Zero sea el 1 de octubre— Bandai Namco lo confirme.

¿Cuáles son los personajes harán parte de Dragon Ball: Sparking! ZERO o Budokai Tenkaichi 4?

Ahora que conocen la posible fecha de estreno y sí se preguntan cuántos personajes tendrá el Budokai Tenkaichi 4, les contamos que la plantilla inicial de personajes seleccionables de Dragon Ball: Sparking! ZERO estará conformada por 164 personajes.

Lista de los primeros 36 personajes que tendrá Dragon Ball: Sparking Zero:

Goku (Z – inicio del anime) Goku (Z – Saga de Namek) Goku (Z – Saga de Namek), Super Saiyanjin Goku (Z – final) Goku (Z – final), Super Saiyajin Goku (Z – final), Super Saiyajin 2 Goku (Z – final), Super Saiyajin 3 Goku (Super) Goku (Super), Super Saiyajin Goku (Super), Super Saiyajin Dios Rojo Goku (Super), Super Saiyajin Dios Azul Vegeta (Z – Scouter) Ōzaru Vegeta Vegeta (Z – Saga de los Saiyajin) Vegeta (Z – Saga de Cell), Super Saiyajin Super Vegeta Vegeta (Z – final) Vegeta (Z – final), Super Saiyajin Vegeta (Z – final), Super Saiyajin 2 Majin Vegeta Vegeta (Super) Vegeta (Super), Super Saiyajin Vegeta (Super), Super Saiyajin Dios Rojo Vegeta (Super), Super Saiyajin Dios Azul Trunks Super Saiyajin Trunks del futuro Super Saiyajin Frieza (DB Super) Cell Perfecto Majin Buu Mr. Satan Android 17 (DB Super) Android 18 Broly Super Saiyajin Broly Jiren Bergamo Burter Dyspo Hit Jeice Kakunsa Master Roshi, Max Power Nappa Super Saiyan Broly (Full Power) Super Saiyan Kale (Berserk) Super Trunks Toppo Gohan (Niño) Piccolo Krillin Yamcha Mestro Roshi Videl Gohan (Adulto) Beerus Whis Trunks (Futuro) Gohan (Futuro) Androide 17 (Z)

Fuente: canal en YouTube de SergioM3R