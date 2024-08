Dragon Ball: Sparking Zero, estos son los 16 personajes del arco de los Androides y Cell

Un nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero ha sido liberado por Bandai Namco. Este nuevo adelanto se encarga de presentar 16 personajes pertenecientes a los arcos argumentales de los Androides y Cell.

Adicionalmente, el nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero nos lleva de la mano por todos los sucesos importantes de la historia de Dragon Ball Z. Cada uno de estos momentos está protagonizado por los 16 personajes que se unen al grupo de más de 100 luchadores que tendrá Dragon Ball: Sparking! Zero, o el que para muchos es el Budokai Tenkaichi 4.

¿Cuáles son los personajes de Dragon Ball: Sparking! Zero provenientes del del arco de los Androides y Cell?

Trunks (espada), Super Saiyajin

Mecha Frieza

Ray Cold

Dr. Gero

Androide 19

Androide 18

Androide 17

Piccolo (fusionado con Kamisama)

Cell (primera forma)

Androide 16

Cell (segunda forma)

Cell (forma perfecta)

Gohan (adolescente), Super Saiyajin

Cell Jr.

Gohan (adolescente), Super Saiyajin 2

Cell Perfecto

¿Cuántos personajes tendrá Dragon Ball: Sparking! ZERO o Budokai Tenkaichi 4?

Hasta el tráiler del arco de los Androides y Cell han sido presentados 131 personajes en Dragon Ball: Sparking Zero.

Al final del tráiler de Dragon Ball: Sparking! ZERO presentado en el día final del Dragon Ball Games Battle Hour 2024 se pudo apreciar cuántos personajes seleccionables tendrá la cuarta entrega del Budokai Tenkaichi 4. Cabe resaltar que en la saga Budokai Tenkaichi, las transformaciones de cada luchador son considerados en la pantalla de selección como un personaje individual. Así que, que si se preguntan cuántos personajes tendrá el Budokai Tenkaichi 4, o Dragon Ball: Sparking Zero, les contamos que la plantilla inicial de personajes seleccionables del juego estará conformada por 164 personajes. Con este número, Dragon Ball: Sparking! ZERO tendrá —sin contar futuros DLC— tres personajes más que la tercera entrega de la saga Budokai Tenkaichi.

Lista de los personajes anunciados hasta el momento para Dragon Ball: Sparking Zero:

Goku (Z – inicio del anime) Goku (Z – Saga de Namek) Goku (Z – Saga de Namek), Super Saiyanjin Goku (Z – final) Goku (Z – final), Super Saiyajin Goku (Z – final), Super Saiyajin 2 Goku (Z – final), Super Saiyajin 3 Goku (Super) Goku (Super), Super Saiyajin Goku (Super), Super Saiyajin Dios Rojo Goku (Super), Super Saiyajin Dios Azul Vegeta (Z – Scouter) Ōzaru Vegeta Vegeta (Z – Saga de los Saiyajin) Vegeta (Z – Saga de Cell), Super Saiyajin Super Vegeta Vegeta (Z – final) Vegeta (Z – final), Super Saiyajin Vegeta (Z – final), Super Saiyajin 2 Majin Vegeta Vegeta (Super) Vegeta (Super), Super Saiyajin Vegeta (Super), Super Saiyajin dios Rojo Vegeta (Super), Super Saiyajin dios Azul Trunks Super Saiyajin Trunks del futuro Super Saiyajin Trunks del futuro con espada (DBZ) Trunks del futuro con espada (DBS) Trunks del futuro con espada Súper Saiyan (DBZ) Trunks del futuro Super Saiyan (DBS) Trunks del futuro Super Saiyan (Saga de Cell de DBZ) Frieza (DB Super) Cell Perfecto Majin Buu Mr. Satan Androide 17 (DB Super) Androide 18 Broly Super Saiyajin Broly Jiren Bergamo Burter Dyspo Hit Jeice Kakunsa Master Roshi, Max Power Nappa Super Saiyan Broly (Full Power) Super Saiyan Kale (Berserk) Super Trunks Toppo Gohan (Niño) Piccoro Krillin Yamcha Mestro Roshi Videl Gohan (Adulto) Bills Whis Trunks (Futuro) Gohan (Futuro) Androide 17 (Z) Trunks (niño) Trunks (niño), Super Saiyajin Goten Goten, Super Saiyajin Caulifla Caulifla, Super Saiyajin 2 Kale Kale, Super Saiyajin Gotenks Gotenks, Super Saiyajin Gotenks, Super Saiyajin 3 Kefla Kefla, Super Saiyajin Kefla, Super Saiyajin 2 Vegito Vegito, Super Saiyajin dios Gogeta (Super) Gogeta (Super), Super Saiyajin Gogeta (Super), Super Saiyajin dios Zamasu fusionado Zamasu fusionado mitad corrompido Anilaza Dabura Future Trunks Goku (Super) Ultra Instinto -Autónomo- Goku Black Super Saiyajin Rose Jiren Mr. Satan Ribrianne Roasie Spopovich Super Vegito Yajirobe

Personajes de Dragon Ball: Sparking! Zero presentados en el tráiler de julio de 2024:

Raditz Saibaman Nappa Chaoz Yamcha Cui Dodoria Zarbon Super Zarbon Nail Guldo Rikum Capítan Ginyu Frieza (primera forma) Frieza (segunda forma) Frieza (tercera forma) Frieza (cuarta forma) Frieza (poder total)

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica.