Dragon Ball: Sparking! ZERO: estos son los mejores personajes según los jugadores japoneses

Desde su lanzamiento, Dragon Ball: Sparking ZERO ha dado de que hablar. Esto debido a sus exitosas ventas o las distintas interacciones entre sus personajes. Sin embargo, hoy además de enterarnos de qué personajes, no lograron estar entre los 182 que acompañaron al lanzamiento de Dragon Ball: Sparking ZERO, conocimos cuáles son los mejores personajes del título lanzado el pasado 11 de octubre según los jugadores de Japón.

¿Cuál es la primera tier list de Dragon Ball: Sparking ZERO con los mejores personajes para los jugadores de Japón?

Algunos usuarios de foros en Japón han compartido cuáles son los mejores personajes de Dragon Ball: Sparking ZERO para ellos. Cabe resaltar que esta lista también coincide con algunas de jugadores occidentales. Cabe resaltar que en esta tier list de personajes de Dragon Ball: Sparking ZERO solo se listan a los mejores personajes para el modo competitivo. Es decir, los más viables para jugar partidas clasificatorias.

Tier list con los mejores peleadores del competitivo de Dragon Ball: Sparking ZERO:

SS: Los personajes con mayor ventaja y cuyos movimientos los hacen los mejores del juego desarrollado por Spike Chunsoft. Gogeta Supersaiyajin dios azul Super Vegetto Gogeta (GT) Supersaiyajin 4 Dr. Wheelo Whis Yajirobe

Los personajes con mayor ventaja y cuyos movimientos los hacen los mejores del juego desarrollado por Spike Chunsoft. S: Luchadores con herramientas que los hacen viables para competir, pero con falencian en comparación con los mejores de Dragon Ball: Sparking ZERO. Vegetto, Supersaiyajin Blue Bills Goku (Súper) Ultra Instinto

Luchadores con herramientas que los hacen viables para competir, pero con falencian en comparación con los mejores de Dragon Ball: Sparking ZERO.

A: Estos peleadores están por encima del promedio de los demás de Dragon Ball: Sparking ZERO, pero tienen falencias en algunas áreas que no les permiten ser tan superiores como los rangos S y SS. Jiren Broly (Súper) Supersaiyajin poder máximo Broly (Z) Supersaiyajin Legendario Zamasu fusionado mitad corrompido Androide 20 (Dr. Gero) Androide 19 Goku (Súper) Signo de ultrainstinto

Estos peleadores están por encima del promedio de los demás de Dragon Ball: Sparking ZERO, pero tienen falencias en algunas áreas que no les permiten ser tan superiores como los rangos S y SS.

Esta es apenas una de las primeras tier liist de Dragon Ball: Sparking ZERO. Así que en el transcurso de las semanas puede que más de los 182 personajes del juego empiecen a ser considerados. Están de acuerdo o, por el contrario, creen que falta un personaje de Dragon Ball: Sparking!ZERO en ser mencionado en este tier list. Dejen su respuesta en los comentarios.

Más contenido de Dragon Ball: Sparking ZERO en GamerFocus

Vía: @DB_Simplemente