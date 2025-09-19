Videojuegos

Dragon Ball: Sparking! Zero, Goku super saiyajin 4 y todo el contenido del segundo paquete DLC de Daima

Bandai Namco ha confirmado la fecha de lanzamiento y los personajes que harán parte del segundo DLC de Dragon Ball Daima para Sparking! Zero.

Por Cesar Salcedo
A finales de abril, Bandai Namco lanzó el primer paquete DLC de Dragon Ball: Sparking! Zero basado en Daima. Ahora, la desarrolladora japonesa ha compartido un nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero, el cual revela a los personajes de Daima que protagonizarán el segundo paquete DLC del título.

¿Quiénes son y cuándo estarán disponibles los personajes de Dragon Ball Daima en Sparking! Zero?

El segundo paquete de contenido descargable para Dragon Ball: Sparking Zero, basado en Daima, estará disponible para los poseedores del pase de temporada como acceso anticipado. Para el resto de los jugadores, el lanzamiento oficial de este esperado DLC está programado para el 21 de septiembre de 2025. Mientras tanto, el lanzamiento oficial para su compra por separado ha quedado programado para el 24 de septiembre. Este nuevo paquete DLC introduce al juego seis personajes nuevos, de los cuales uno —Goku Mini— cuenta con dos transformaciones y dos de estos debutarán en un videojuego de la franquicia Sparking Zero

Lista de personajes del primer paquete DLC de Daime en Dragon Ball: Sparking! Zero:

  • Goku (Mini) Super Saiyajin 4
  • Goku (Daima) Super Saiyajin 4
  • Vegeta (Daima) Super Saiyajin 3
  • Majin Duu
  • Gomah (tercer ojo)
  • Gomah (gigante)

En nuestra reseña de Dragon Ball: Sparking Zero dijimos que este es el esperado regreso de quizás la serie de juegos de Dragon Ball más querida por sus fanáticos. En este juego se puede encontrar todo lo que esperan los jugadores de la secuela de Budokai Tenkaichi 3. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: Bandai Namco

