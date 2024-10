Dragon Ball: Sparking Zero: guía para ‘farmear’ o ‘grindear’ Zeni, esferas del dragón, EXP y más

El lanzamiento oficial de Dragon Ball: Sparking Zero es el viernes 11 de octubre, pero en este momento los poseedores de la edición Deluxe y Ultimate ya pueden acceder al juego. Así que es normal que desde este momento muchos pregunten cuál es la forma más rápida para desbloquear todos los personajes, trajes y demás contenido de Dragon Ball: Sparking Zero. Así que en esta guía conoceremos una forma práctica y rápida para obtener Zeni, esferas de dragón y subir de experticia a los personajes de Dragon Ball: Sparking Zero.

¿Cómo ‘farmear’ o ‘grindear’ Zeni, Exp, esferas de dragón y más de forma rápida en Dragon Ball: Sparking Zero?

Si lo que queremos es tener todos los personajes desbloqueados y una gran cantidad de Zeni para comprarlos en la tienda de Dragon Ball: Sparking Zero hay dos opciones. La primera —por lo tanto, la más obvia— es jugar el modo historia y pasar los diferentes episodios de batalla. Para esto, tenemos una guía de cómo desbloquear los Episodios Sparking de Dragon Ball: Sparking Zero. La segunda, nos llevará a tener peleas rápidas contra la computadora con una serie de reglas. Esto con el fin de obtener victorias de personaje, experiencia y un poco de Zeni. Adicionalmente, acumulando victorias y cambiando los compañeros de equipo, empezaremos a completar las Órdenes de Zen-Oh y recibir recompensas como esferas del dragón que nos ayuda a conseguir aún más Zeni.

¿Cómo configurar una batalla contra la CPU para ‘farmear’ o ‘grindear’ Zeni, esferas del dragón Exp y más rápido?

Primero debemos entrar en Batalla y entrenamiento y elegir opción Batalla «Sin conexión» en J1 contra CPU.

Luego necesitamos configurar la pelea en el escenario del Torneo de las Artes Marciales con las siguientes reglas:

Límite de tiempo: Sin límite.

Sin límite. Objetos de devolución de actividades : Activar

: Activar Seleccionar nivel de CPU : Normal.

: Normal. Reglas de salida del terreno : Activar.

: Activar. Reglas de batalla: Equipo.

Una vez hecho esto tendremos que elegir a nuestros personajes. El primero debe ser Gogeta (Súper) Supersaiyajin Blue (Gogeta SSGSS) y debe tener equipado el objeto llamado «Poder latente liberado 1».

Los demás miembros del equipo pueden estar conformados con los personajes con los que necesitemos acumular victorias. Sin embargo, nuestro oponente solo debe ser 1 y no debe poder volar, como por ejemplo Mr. Satán. Una vez hecho esto solo tenemos que iniciar la pelea y atacar con el movimiento especial «Bláster de nebulosa» como en el siguiente video:

Haciendo esto de manera correcta podremos acumular victorias de manera rápida para ‘farmear’ o ‘grindear’ todo lo que necesitemos del contenido de Dragon Ball: Sparking Zero.

En nuestra reseña de Dragon Ball: Sparking Zero dijimos que este es el esperado regreso de quizás la serie de juegos de Dragon Ball más querida por sus fanáticos. En este juego se puede encontrar todo lo que esperan los jugadores de la secuela de Budokai Tenkaichi 3. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Guía para conocer cómo farmear o grindear Zeni, Exp, esferas de dragón y más en Dragon Ball: Sparking Zero hecha con una copia digital para Steam provista por Bandai Namco Latinoamérica.