Dragon Ball: Sparking! Zero ha sido clasificado para Nintendo Switch 2

Abril ha sido un mes repleto de noticias de Nintendo Switch 2 y recientemente conocimos cuál será el precio y fecha de lanzamiento oficial de la nueva consola híbrida de Nintendo en Colombia. Ahora, Autoridad General de Regulación de Medios de Arabia Saudí ha calificado una versión no anunciada para Ninetndo Switch 2 del videojuego de CyberConnect2, Dragon Ball: Sparking! Zero.

Actualmente, el juego se prepara para recibir su segundo paquete personajes DLC. El primero —basado en Dragon Ball Super: Super Hero— ya está disponible y agregó al juego 11 personajes seleccionables, todos basados en la última película que adapta la historia del manga escrito por Toriyama e ilustrado por Toyotaro.

¿Cuándo saldrá el paquete de contenido descargable (DLC) para Dragon Ball: Sparking! Zero?

Según la página de Dragon Ball: Sparking! Zero en Steam, el segundo paquete de contenido descargable de Dragon Ball: Sparking! Zero saldrá entre abril y junio del 2025. Mientras tanto, el tercer y último paquete DLC del juego estará disponible para los poseedores del pase de temporada de Dragon Ball: Sparking! Zero entre julio y septiembre de este año.

Este es el primer paquete DLC que agregará al juego personajes de Dragon Ball Daima.

El tráiler revela que Vegeta (Mini), Son Goku (Mini) y Glorio son los personajes de Daima que llegarán a Dragon Ball: Sparking! Zero como parte del segundo paquete de contenido descargable (DLC) del juego. En el video se puede apreciar a Vegeta (Mini) y Son Goku (Mini) transformándose en SSJ. Sin embargo, por el momento, Bandai Namco no ha revelado si las otras transformaciones de estos personajes vistas en Daima estarán disponibles en Dragon Ball: Sparking! Zero. Por otro lado, Glorio no tiene una transformación, pero en el tráiler se le ve aumentando sus ataques con magia. Uno de sus ataques cinematográficos consiste en manifestar un látigo con su magia y usarlo contra el oponente.

En nuestra reseña de Dragon Ball: Sparking Zero dijimos que este es el esperado regreso de quizás la serie de juegos de Dragon Ball más querida por sus fanáticos. En este juego se puede encontrar todo lo que esperan los jugadores de la secuela de Budokai Tenkaichi 3. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Via: Gemtasu