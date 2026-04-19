Dragon Ball: Sparking! Zero, la masiva actualización Super Limit-Breaking NEO tendrá 30 personajes, nuevos modos y más

Durante el segundo día del Dragon Ball Games Battle Hour 2026, Bandai Namco presentó los detalles de la próxima gran actualización para Dragon Ball: Sparking! Zero, titulada Super Limit-Breaking NEO; cuya llegada está programada para inicios del tercer trimestre de 2026 agregará 30 personajes, nuevos escenarios, modos y nuevas mecánicas a Dragon Ball: Sparking! Zero.

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¿Qué sabemos de Super Limit-Breaking NEO, la gran actualización de Dragon Ball: Sparking! Zero del 2026?

Entre los personajes que llegarán a Dragon Ball: Sparking! Zero, en el tráiler pudimos ver a Paikuhan, Vegeta (GT) y Jaco. Además, Bandai Namco confirmó la llegada de Uub (niño) y Mighty Mask, la identidad secreta utilizada por Goten y Trunks durante el torneo del arco de Majin Buu. La actualización Super Limit-Breaking NEO también incluye contenido cosmético, resaltando el traje de Goku al final de Dragon Ball Z (gi azul) y diversas vestimentas para Gohan, como su uniforme escolar y la camisa blanca utilizada previo al arco de los juegos de Cell.

El tráiler de masiva actualización que recibirá Dragon Ball: Sparking! Zero en el 2026 confirmó que estos escenarios serán agregados al juego.

Palacio de Kamisama

Kame House

Llanura Polar

Estratósfera (Planeta Vegeta / Tierra)

Personajes revelados en el tráiler compartido en Dragon Ball Games Battle Hour 2026:

Paikuhan

Vegeta (GT)

Jaco

Uub (Niño)

Mighty Mask (Goten y Trunks disfrazados)

(Goten y Trunks disfrazados) Bardock (Super Saiyajin)

Rey Demonio Piccolo

Abuelo Gohan

Tao Pai Pai

Champa

Trunks (GT)

Super 17

Zangya

Nuova Shenron

Rey Vegeta

Cheelai

Kaioshin

Chilled

Equipo de Bardock (Tora, Fasha, Borgos y Shugesh)

Nuevos modos y mejoras de calidad de vida

Con la llegada de la actualización, Super Limit-Breaking NEO, se introducirá un nuevo modo «diseñada bajo la temática de»controlado» por Zeno-sama. Este modo presenta una estructura de tres etapas donde el usuario selecciona un destino en el mapa para enfrentar a distintos luchadores. Tras cada encuentro o secuencia de aprendizaje, es posible mejorar los atributos del personaje mediante efectos que incrementan estadísticas como el SP o la defensa. Básicamente, este nuevo modo sigue una lógica similar a los sistemas roguelike. Finalmente, el sistema de combate recibirá mejoras de calidad de vida con la implementación de las Chain Blasts y el potenciador Sparking! Boost. Esperamos pronto conocer a detalle la identidad de los 30 personajes y las demás novedades que llegarán al juego a mediados del 2026.

Fuente: @db_eventpj