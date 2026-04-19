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Dragon Ball: Sparking! Zero, la masiva actualización Super Limit-Breaking NEO tendrá 30 personajes, nuevos modos y más

Conoce todo lo que llega en el 2026 a Dragon Ball: Sparking! Zero con la gran actualización que prepara Bandai Namco.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Durante el segundo día del Dragon Ball Games Battle Hour 2026, Bandai Namco presentó los detalles de la próxima gran actualización para Dragon Ball: Sparking! Zero, titulada Super Limit-Breaking NEO; cuya llegada está programada para inicios del tercer trimestre de 2026 agregará 30 personajes, nuevos escenarios, modos y nuevas mecánicas a Dragon Ball: Sparking! Zero.

¿Qué sabemos de Super Limit-Breaking NEO, la gran actualización de Dragon Ball: Sparking! Zero del 2026?

Entre los personajes que llegarán a Dragon Ball: Sparking! Zero, en el tráiler pudimos ver a Paikuhan, Vegeta (GT) y Jaco. Además, Bandai Namco confirmó la llegada de Uub (niño) y Mighty Mask, la identidad secreta utilizada por Goten y Trunks durante el torneo del arco de Majin Buu. La actualización Super Limit-Breaking NEO también incluye contenido cosmético, resaltando el traje de Goku al final de Dragon Ball Z (gi azul) y diversas vestimentas para Gohan, como su uniforme escolar y la camisa blanca utilizada previo al arco de los juegos de Cell.

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El tráiler de masiva actualización que recibirá Dragon Ball: Sparking! Zero en el 2026 confirmó que estos escenarios serán agregados al juego.

  • Palacio de Kamisama
  • Kame House
  • Llanura Polar
  • Estratósfera (Planeta Vegeta / Tierra)

Personajes revelados en el tráiler compartido en Dragon Ball Games Battle Hour 2026:

  • Paikuhan
  • Vegeta (GT)
  • Jaco
  • Uub (Niño)
  • Mighty Mask (Goten y Trunks disfrazados)
  • Bardock (Super Saiyajin)
  • Rey Demonio Piccolo
  • Abuelo Gohan
  • Tao Pai Pai
  • Champa
  • Trunks (GT)
  • Super 17
  • Zangya
  • Nuova Shenron
  • Rey Vegeta
  • Cheelai
  • Kaioshin
  • Chilled
  • Equipo de Bardock (Tora, Fasha, Borgos y Shugesh)

Nuevos modos y mejoras de calidad de vida

Con la llegada de la actualización, Super Limit-Breaking NEO, se introducirá un nuevo modo «diseñada bajo la temática de»controlado» por Zeno-sama. Este modo presenta una estructura de tres etapas donde el usuario selecciona un destino en el mapa para enfrentar a distintos luchadores. Tras cada encuentro o secuencia de aprendizaje, es posible mejorar los atributos del personaje mediante efectos que incrementan estadísticas como el SP o la defensa. Básicamente, este nuevo modo sigue una lógica similar a los sistemas roguelike. Finalmente, el sistema de combate recibirá mejoras de calidad de vida con la implementación de las Chain Blasts y el potenciador Sparking! Boost. Esperamos pronto conocer a detalle la identidad de los 30 personajes y las demás novedades que llegarán al juego a mediados del 2026.

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Fuente: @db_eventpj

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