Dragon Ball: Sparking! Zero, la masiva actualización Super Limit-Breaking NEO tendrá 30 personajes, nuevos modos y más

Durante el segundo día del Dragon Ball Games Battle Hour 2026, Bandai Namco presentó los detalles de la próxima gran actualización para Dragon Ball: Sparking! Zero, titulada Super Limit-Breaking NEO; cuya llegada está programada para inicios del tercer trimestre de 2026 agregará 30 personajes, nuevos escenarios, modos y nuevas mecánicas a Dragon Ball: Sparking! Zero.
¿Qué sabemos de Super Limit-Breaking NEO, la gran actualización de Dragon Ball: Sparking! Zero del 2026?
Entre los personajes que llegarán a Dragon Ball: Sparking! Zero, en el tráiler pudimos ver a Paikuhan, Vegeta (GT) y Jaco. Además, Bandai Namco confirmó la llegada de Uub (niño) y Mighty Mask, la identidad secreta utilizada por Goten y Trunks durante el torneo del arco de Majin Buu. La actualización Super Limit-Breaking NEO también incluye contenido cosmético, resaltando el traje de Goku al final de Dragon Ball Z (gi azul) y diversas vestimentas para Gohan, como su uniforme escolar y la camisa blanca utilizada previo al arco de los juegos de Cell.
El tráiler de masiva actualización que recibirá Dragon Ball: Sparking! Zero en el 2026 confirmó que estos escenarios serán agregados al juego.
- Palacio de Kamisama
- Kame House
- Llanura Polar
- Estratósfera (Planeta Vegeta / Tierra)
Personajes revelados en el tráiler compartido en Dragon Ball Games Battle Hour 2026:
- Paikuhan
- Vegeta (GT)
- Jaco
- Uub (Niño)
- Mighty Mask (Goten y Trunks disfrazados)
- Bardock (Super Saiyajin)
- Rey Demonio Piccolo
- Abuelo Gohan
- Tao Pai Pai
- Champa
- Trunks (GT)
- Super 17
- Zangya
- Nuova Shenron
- Rey Vegeta
- Cheelai
- Kaioshin
- Chilled
- Equipo de Bardock (Tora, Fasha, Borgos y Shugesh)
Nuevos modos y mejoras de calidad de vida
Con la llegada de la actualización, Super Limit-Breaking NEO, se introducirá un nuevo modo «diseñada bajo la temática de»controlado» por Zeno-sama. Este modo presenta una estructura de tres etapas donde el usuario selecciona un destino en el mapa para enfrentar a distintos luchadores. Tras cada encuentro o secuencia de aprendizaje, es posible mejorar los atributos del personaje mediante efectos que incrementan estadísticas como el SP o la defensa. Básicamente, este nuevo modo sigue una lógica similar a los sistemas roguelike. Finalmente, el sistema de combate recibirá mejoras de calidad de vida con la implementación de las Chain Blasts y el potenciador Sparking! Boost. Esperamos pronto conocer a detalle la identidad de los 30 personajes y las demás novedades que llegarán al juego a mediados del 2026.
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Fuente: @db_eventpj