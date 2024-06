Dragon Ball: Sparking Zero, lanzamiento, multijugador, personajes y más

Sí tendrá multijugador local 1 Vs ! a pantalla dividida.

La semana pasada, bajo el marco del Summer Game Fest 2024, Bandai Namco confirmó —luego de la filtración— la fecha de lanzamiento de Dragon Ball: Sparking Zero. Ahora, la desarrolladora japonesa ha compartido un nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking Zero que detalla los diferentes modos que tendrá el juego. Así que este articulo repasaremos todo lo que sabemos sobre las versiones, contenido, fecha de lanzamiento, modos y el multijugador de Dragon Ball: Sparking! ZERO.

¿Cuáles son los modos y cómo será el multijugador de Dragon Ball: Sparking Zero?

El tráiler doblado al japonés lo pueden ver en el siguiente enlace.

Durante el nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking Zero, se describieron tres de los modos principales del juego.

Episode Battle:

En Episode Battle, los jugadores podrán revivir las peleas más memorables de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super desde la perspectiva de Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Trunks, Goten, Frieza y Majin Buu. Cada personaje tiene un número variable de escenarios que recorren su historia individual, desde sus inicios hasta momentos clave como la batalla contra Raditz o la participación del universo 7 en el Torneo del Poder.

En episode battle tendremos vista en primera persona y podremos tomar decisiones que cambian el canon de la historia original.

Custom Battle:

Nuestras creaciones se podrán compartir en línea para que otros jugadores las disfruten.

Como su nombre lo indica, Custom Battle, nos permitirá diseñar nuestros combates de ensueño en diferentes biomas y con escenas originales que van más allá de la historia principal. en este modo podremos configurar diferentes condiciones de victoria y escenas cinematográficas especiales que añaden variedad y emoción a las partidas. Todo esto gracias al «Edit Mode», el cual le brinda el control total al jugador para crear batallas a la medida. Aquí elegiremos a los personajes, las escenas previas y posteriores a la pelea, las condiciones de victoria y derrota, e incluso permite añadir música y efectos de sonido.

Multijugador Local:

Este modo lo añadió Bandai Namco gracias a la constante petición de los fanáticos de la franquicia. Sin embargo, durante el tráiler, los desarrolladores aclaran que solo se podrá jugar el modo multijugador local de pantalla dividida de Dragon Ball: Sparking Zero en el escenario de la habitación del tiempo.

Más sobre la jugabilidad de Dragon Ball: Sparking! ZERO

Varios medios que tuvieron acceso a la demostración del Summer Game Fest 2024 han publicado videos que dejan ver cómo será la jugabilidad de Dragon Ball: Sparking! ZERO.

Si bien estos videos no detallan el multijugador local de Dragon Ball: Sparking Zero, si nos dan una idea de cómo será el juego cuando salga.

En estos videos, además de ver el juego en movimiento, se pueden apreciar algunos menus como el de selección de personajes.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! ZERO?

Desde la primera semana de junio sabemos que la fecha de lanzamiento de Dragon Ball: Sparking Zero será el martes 11 de octubre del 2024. Este juego estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam.

Contenido de las ediciones de Dragon Ball: Sparking! ZERO

Si se precompra el juego desde ya, los jugadores podrán tener acceso a estos seis personajes si precomprar algunas de las diferentes ediciones de Dragon Ball: Sparking! ZERO.

Además de la versión estándar, la cual tendrá seis personajes gratis como incentivo de precompra, Bandai Namco ha anunciado el contenido de las demás ediciones de cara al inminente lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! ZERO.

Contenido del Dragon Ball: Sparking! ZERO edición Deluxe

Juego completo y tres días de acceso antes del lanzamiento de Sparking! ZERO.

Pase de temporada: 3 paquetes que incluyen contenido de DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO y DRAGON BALL DAIMA con más de 20 personajes jugables.

Bonificación del pase de temporada: «Invocar a Shenron» y 3 días de acceso anticipado a los 3 paquetes de contenido descargable.

Contenido del Dragon Ball: Sparking! ZERO edición Ultimate

La edición Ultimate de Dragon Ball: Sparking! ZERO cuenta con el mismo contenido y un poco más que la Deluxe.

Juego completo y tres días de acceso antes del lanzamiento de Sparking! ZERO.

Pase de temporada: 3 paquetes que incluyen contenido de DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO y DRAGON BALL DAIMA con más de 20 personajes jugables para Dragon Ball: Sparking! ZERO.

Bonificación del pase de temporada: «Invocar a Shenron» y 3 días de acceso anticipado a los 3 paquetes de contenido descargable.

Paquete de mejora Ultimate.

Bonificación de la Edición Ultimate: «Invocar a Súper Shenron».

¿Cuántos personajes tendrá Dragon Ball: Sparking! ZERO o Budokai Tenkaichi 4?

Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 tuvo un total de 98 personajes y contando transformaciones daban un total de 161 personajes.

Al final del tráiler de Dragon Ball: Sparking! ZERO presentado en el día final del Dragon Ball Games Battle Hour 2024 se pudo apreciar cuántos personajes seleccionables tendrá la cuarta entrega del Budokai Tenkaichi 4. Cabe resaltar que en la saga Budokai Tenkaichi, las transformaciones de cada luchador son considerados en la pantalla de selección como un personaje individual. Así que, que si se preguntan cuántos personajes tendrá el Budokai Tenkaichi 4, o Dragon Ball: Sparking Zero, les contamos que la plantilla inicial de personajes seleccionables del juego estará conformada por 164 personajes. Con este número, Dragon Ball: Sparking! ZERO tendrá —sin contar futuros DLC— tres personajes más que la tercera entrega de la saga Budokai Tenkaichi.

Lista de los personajes anunciados hasta el momento para Dragon Ball: Sparking Zero:

Goku (Z – inicio del anime) Goku (Z – Saga de Namek) Goku (Z – Saga de Namek), Super Saiyanjin Goku (Z – final) Goku (Z – final), Super Saiyajin Goku (Z – final), Super Saiyajin 2 Goku (Z – final), Super Saiyajin 3 Goku (Super) Goku (Super), Super Saiyajin Goku (Super), Super Saiyajin Dios Rojo Goku (Super), Super Saiyajin Dios Azul Vegeta (Z – Scouter) Ōzaru Vegeta Vegeta (Z – Saga de los Saiyajin) Vegeta (Z – Saga de Cell), Super Saiyajin Super Vegeta Vegeta (Z – final) Vegeta (Z – final), Super Saiyajin Vegeta (Z – final), Super Saiyajin 2 Majin Vegeta Vegeta (Super) Vegeta (Super), Super Saiyajin Vegeta (Super), Super Saiyajin Dios Rojo Vegeta (Super), Super Saiyajin Dios Azul Trunks Super Saiyajin Trunks del futuro Super Saiyajin Frieza (DB Super) Cell Perfecto Majin Buu Mr. Satan Android 17 (DB Super) Android 18 Broly Super Saiyajin Broly Jiren Bergamo Burter Dyspo Hit Jeice Kakunsa Master Roshi, Max Power Nappa Super Saiyan Broly (Full Power) Super Saiyan Kale (Berserk) Super Trunks Toppo Gohan (Niño) Piccolo Krillin Yamcha Mestro Roshi Videl Gohan (Adulto) Beerus Whis Trunks (Futuro) Gohan (Futuro) Androide 17 (Z)

Esta nota se irá actualizando a medida que conozcamos más información sobre el contenido, versiones, personajes, multijugador y cualquier otra novedad antes del lanzamiento de Sparking! ZERO, o el Dragon Ball: Budokai Tenkaichi 4 para algunos.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco en YouTube.