Dragon Ball: Sparking Zero – Reseña

La franquicia Dragon Ball a lo largo de su vida ha tenido un sin fin de juegos de muchos generos. Sin embargo, de entre todos ellos, los fanáticos de la obra de Akira Toriyama siempre han tenido en su mente a los de la serie Budokai Tenkaichi como los mejores juegos de pelea de Dragon Ball. La última entrega que vio la luz de la saga Budokai Tenkaichi fue la tercera parte en el 2007, para PlayStation 2 y Wii. Desde entonces, muchos juegos de Dragon Ball han sido lanzados. Sin embargo, tuvieron que pasar 17 años para volver a ver un juego de esta serie. Ahora, ya estamos a tan solo unos días del lanzamiento de Dragon Ball: Sparking Zero, el cuarto juego de la serie Budokai Tenkaichi, y nuestra reseña les contaremos las novedades que trae el esperado regreso del arena fighter de Spike Chunsoft.

La historia de Dragon Ball a nuestro ritmo y dirección

La serie Budokai Tenkaichi, aunque evoca en nosotros recuerdos de aquellos enfrentamientos eternos con nuestros amigos, no tiene como otros juegos de pelea el modo versus como su modo principal. Ya que, su contenido para un solo jugador siempre ha estado plagado de referencias a toda la obra de Toriyama e incluso en la época del PlayStation 2 personalizar personajes o fusiones le daban un toque especial al juego, el cual inmortalizó la tercera entrega —la cual aún es jugada por un gran número de fanáticos por diferentes medios—. Este es uno de los primeros «miedos» al jugar después tanto tiempo un juego de esta serie. Ya que, en 17 años la historia de Goku y sus amigos —aunque ha avanzado— ya ha sido adaptada hasta la saciedad en un sin fin de juegos para diferentes plataformas.

Además de las rutas canonicas en Dragon Ball: Sparking Zero podemos cumplir ciertos requisitos para desbloquear escenarios alternativos.

Es aquí donde entran los episodios de batalla, el cual es el modo principal para un solo jugador de Dragon Ball: Sparking Zero. En este modo encarnaremos a un personaje del universo Dragon Ball, villano o aliado, para controlarlo y ver la historia desde su punto de vista. Esto es bastante literal, ya que al presionar R3 la cámara pasa a ser la vista en primera persona desde la perspectiva del personaje protagonista del episodio de batalla. Por ejemplo, en la batalla de Raditz si seguimos la ruta canónica, podemos ver desde la visión de Goku como son atacados por el Makankosappo de Piccolo.

Personalización sin límites

Gracias a las diferentes rutas que podemos elegir en los distintos episodios de batalla, lo que en un principio pensábamos que podía ser un modo monótono por la sobreexplotación de la franquicia no lo es. Esto debido a que es interesante ver como se desenvuelven los hechos de una manera diferente. Además, las recompensas que recibimos por completar un episodio de batalla nos ayudan a continuar desbloqueando personajes, objetos para equipar a los peleadores, trajes y demás cosas que se pueden comprar en la tienda del juego.

El contenido de trajes música y otro contenido adicional para comprar con moneda del juego es gigantesco.

Adicional a los episodios de batalla en Dragon Ball: Sparking Zero también podemos crear nuestras propias peleas o escenarios de ensueño. Esto gracias a un editor con un montón de opciones, con las que por ejemplo podemos crear un escenario donde Gohan sea Black y se enfrente a solo personajes de la línea temporal de Trunks. Las posibilidades en este modo, al cual podemos editarle la música e incluso ponerle un título como si de un episodio del anime se trate, son casi infinitas. Adicionalmente, aunque no lo pudimos probar, estos episodios que creemos se pueden subir a internet y también podemos descargar las creaciones de otros jugadores. Lo que incrementa aún más la vida de este modo de Dragon Ball: Sparking Zero.

Modo versus para disfrutar con amigos

El modo versus local nos permite jugar en pantalla dividida con la limitante de solo ser en el escenario d ela habitación del tiempo.

En Dragon Ball: Sparking Zero tenemos la posibilidad de jugar en línea y de manera local batallas de 5 Vs.5. El juego en línea, para aquellos que se preguntan, no cuenta con rollback y no tiene la opción de juego cruzado con otras plataformas. Sin embargo, para nosotros esto no es un problema. Ya que, el juego e Spike Chunsoft en ningún momento pretende o en versiones anteriores ha pretendido ser un juego de pelea competitivo. Eso sí, debemos aclarar que hasta el momento en el que escribimos esta reseña no hemos podido probar el juego en línea. Sin embargo, si estaremos actualizando nuestra reseña de Dragon Ball: Sparking Zero con este particular en los siguientes días previos al lanzamiento oficial.

Afortunadamente, los combates de un solo jugador —ya sea en contra de la CPU o en línea— se pueden desarrollar en cualquiera de los escenarios del juego. En este modo, las batallas se sienten fluidas y tener cinco personajes a nuestra disposición hace que las combinaciones y cambios de personajes en mitad de combos o fusiones se sientan como si estuvieran directamente sacadas del anime. Esto también es gracias a la gran optimización y desempeño con el que juego corre.

Referencias presentes en cada detalle

En Dragon Ball: Sparking Zero es palpable el amor y respeto que Spike Chunsoft tiene al legado de Toriyama. Esto gracias a la gran cantidad de referencias distribuidas en los modos y menús del juego.

En cuanto al combate, Dragon Ball: Sparking Zero es un arena fighter con una capa extra de profundidad. Ya que, Spike Chunsoft, a la clásica lista de habilidades del género, ha agregado a este juego más movimientos especiales con sus respectivas combinaciones y rutas para optimizar daño. Afortunadamente, el juego puede tener profundidad, pero dista de ser difícil. Esto gracias a que todos los movimientos y combinaciones dependen de botones y no de movimientos. Sin embargo, los combos con cambio de personaje tienen una ventana de ejecución bastante estricta.

Quizás en la actualidad, gracias a la segunda época dorada que viven los juegos de pelea, algunos fanáticos esperan que este sea el juego de la franquicia Dragon Ball que le quite el puesto a FighterZ. Sin embargo, les pedimos que miren a Dragon Ball: Sparking Zero no como un juego de pelea competitivo, sino como una celebración de la franquicia para sus fanáticos.

En Dragon Ball: Sparking Zero están «todos» los personajes del anime, pero no del manga

Si Goku GT lo logró esperamos que Granola y Moro también.

Si bien la pantalla de selección de personajes es simple, los demás menús del juego brillan. Estos tienen a los personajes en locaciones icónicas y son acompañadas por una transición de Goku llegando e interactuando con los personajes de la pantalla. Algo muy sencillo, pero que siempre da gusto ver. Adicionalmente, cabe resaltar que tenemos una galeria con todas las de la ley y en Dragon Ball: Sparking Zero regresa la biblioteca, solo que en esta ocasión además de Milk (Chi-Chi) Bulma y Videl también harán sus respectivos comentarios de cada personaje, todo actualizado hasta el último arco que adaptó el anime de Dragon Ball.

No esta el poderoso Jackie Chun en Dragon Ball: Sparking Zero, pero podemos vestir al maestro Roshi como él.

Reseña hecha con una copia digital para Steam de Dragon Ball: Sparking Zero provista por Bandai Namco Latinoamérica. El juego también está disponible en PlayStation 5 y Xbox Series.