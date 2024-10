Dragon Ball Sparking Zero: Super Androide 17, Champa y más personajes están en los datos del juego

Desde antes del lanzamiento de Dragon Ball: Sparking ZERO sabemos que el juego cuenta con 182 personajes seleccionables. Sin embargo, es innegable que con el éxito que ha tenido el juego, alcanzando en 24 horas las tres millones de copias vendidas, no tenga personajes que no lograron llegar o que ya están planeados como futuro DLC. Así que, como era de esperarse, desde su lanzamiento los mineros han estado escudriñando en los datos de Dragon Ball: Sparking ZERO y han encontrado información interesante.

¿Cuáles son los personajes encontrados en los datos de Dragon Ball: Sparking ZERO?

A pesar de tener una lista gigantesca de personajes jugables, es difícil darle gusto a una base de fanáticos de más de 30 años de historia. Así que es normal que personajes como el Super Androide 17 de GT o incluso algunos de los dioses de la destrucción de otros universos no pudieran lograr quedar en el corte final del juego. Sin embargo, sus nombres de personajes han sido encontrados junto a otros, que pertenecen principalmente a los primeros arcos argumentales de Dragon Ball (1984) y algunos personajes de las películas de Z, entre los datos de Dragon Ball: Sparking ZERO.

Lista de personajes que no lograron estar en el lanzamiento de Dragon Ball: Sparking ZERO:

Supremo Kaiyosama (Shin).

Paikuhan.

Gohan, el abuelo de Son Goku.

Nam.

Androide 8.

Rey Vegeta.

Apoule

Salza

Chi Chi (Milk)

Zangya

Super Androide 17

Vados

Champa

Tagoma

Mai

Zeno

Ayudante de Zeno

Sumo Sacerdote

Píkoro Daimaku (Pikkoro Daimaō)

Yamu

Tambourine

Tao Pai Pai

General Blue

Akkuman

La Máquina de Pilaf

Otros datos encontrados en el código de Dragon Ball: Sparking ZERO

Además de estos personajes, algunos de los cuales solo los conocen los fanáticos de hueso duro de la franquicia, presentes en los datos de Dragon Ball: Sparking ZERO también hay algunas transformaciones de los personajes del juego que no alcanzaron a llegar al producto final. Estas transformaciones base son Garlic Jr., Frost, Ribrianne, Kakunsa y Roasie. Sin embargo, en los datos también se encuentran Caulifa SSJ1 y Goku Ozaru. Finalmente, MondoMega revela que en los datos hay evidencia que todos los personajes de Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 estuvieron planeados. Así que, es posible, que veamos llegar el resto de los dragones y el Super Androide 17 de GT a Dragon Ball: Sparking ZERO.

Fuente: MondoMega