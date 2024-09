¿Dragon Ball: Sparking Zero tendrá personajes del manga de Super como Moro y Granolah?

Hace unos días pudimos conocer el elenco completo de este juego de peleas, revelando casi 200 personajes sacados de todas las eras del popular ‘manga’ y ‘anime’. A pesar de ese gran número, los fanáticos de Dragon Ball ya están pensando en el futuro y se preguntan si Sparking Zero podrá tener personajes DLC sacados del ‘manga’ de Super que no hemos visto en los ‘anime’ como Moro o Granolah.

En una reciente entrevista con IGN, Jun Furutani —productor del juego— respondió una pregunta al respecto. Cuando le preguntaron si personajes del ‘manga’ que no han aparecido en el ‘anime’ estaban en su radar y si le gustaría ponerlos en el juego, respondió lo siguiente mediante su interprete:

«En este punto, la respuesta corta es que es difícil hablar de estas cosas debido a varias situaciones. Esperamos que comprendan».

Hay muchas formas de interpretar esa respuesta. Los más optimistas consideran que no quiere adelantarse a la sorpresa de que sí veremos personajes de Dragon Ball Super como Granolah y Moro en Sparking Zero como DLC en el futuro. Otros creen que se refiere a que es muy difícil llevar al juego personajes que no han sido vistos de forma animada, pues la falta de referencias y voces oficiales y otros detalles podrían crear inconsistencias si eventualmente llegan al ‘anime’. Pero lo más probable es que tenga que ver con la pelea legal que existe actualmente por el control de la franquicia creada por Akira Toriyama.

Mejor dicho, la respuesta a la pregunta del título es «tendremos que esperar para saberlo».

Dragon Ball Sparking Zero saldrá a la venta el viernes 11 de octubre de 2024 para PS5, Xbox Series X|S y PC.