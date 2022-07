Han pasado muchos meses desde que escuchamos hablar por última vez del juego asimétrico de Dragon Ball y participamos en su beta cerrada. Pero no se van a tener que esperar mucho más para escapar de Freezer, Cell y Majin Buu porque ya conocemos cuándo sale Dragon Ball: The Breakers y cuál es el contenido de su edición especial.

Pero antes demos una mirada al nuevo tráiler. En este vemos a «ciudadanos comunes y corrientes» del universo de Gokú y compañía tratando de sobrevivir a un ataque del Emperador del Universo: Freezer.

¿Cuándo sale a la venta Dragon Ball: The Breakers y para cuáles plataformas?

Bandai Namco Lationoamérica confirmó que este título saldrá a la venta el viernes 14 de octubre de 2022. Estará disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Steam). También se podrá jugar en PS5 y Xbox Series X|S mediante retrocompatibilidad.

¿En qué consiste el juego?

Es un título multijugador para 8 jugadores que se desarrolla en el mismo universo de Dragon Ball Xenoverse. Siete supervivientes se enfrentan contra un poderoso ‘Raider’, uno de los principales antagonistas de la franquicia. Los Raiders usan fuerza abrumadora y evoluciones cada vez más poderosas para cazar y derrotar a los supervivientes.

Los sobrevivientes son civiles regulares atrapados en un «agujero temporal», atrapándolos en un lugar donde el espacio y el tiempo están en desorden. Su objetivo principal es escapar usando varios artilugios como las ‘Transferas’ que contienen las almas de los Súper guerreros y les otorgan habilidades y poderes especiales. Finalmente deben usar la Super Máquina del Tiempo para escapar antes de que su enemigo se vuelva imparable.

Si juegan como uno de los Raiders, su objetivo es el contrario: acabar con los supervivientes antes de que escapen y evolucionar para volverse más poderosos.

La forma asíncrona de jugar de Dragon Ball: The Breakers con personajes como Freezer persiguiendo a los demás ha sido comparada con la de otros juegos como Friday the 13th y Dead by Daylight.

¿Cuál es el contenido de las ediciones especiales y limitada de colección de Dragon Ball: The Breakers?

La edición especial física del juego incluye los siguientes bonus digitales:

Traje personalizable

Pose de victoria ‘útil a don manos’

Apariencia ‘Dragón (amarillo) para vehículo

Por su parte, la edición limitada de colección de Dragon Ball: The Breakers incluirá el contenido de la edición especial y los siguientes objetos:

Caja ‘steelbook’ para el juego

Figura del caparazón de Cell (de 9 centímetros de altura)

Objeto cosmético exclusivo por tiempo limitado: Potara (verde)

Además, preordenar el la versión estándar, la edición especial o la limitada de coleccionista del juego nos otorgará algunos extras:

Transfera de Androide 18 (Habilidad: Patada en pared)

Accesorio: Rastreador (azul)

¿Ya se puede preordenar el juego?

Así es. Ya se pueden comprar anticipadamente la ediciones especial directamente desde la página web de Bandai Namco.

¿Dragon Ball: The Breakers permitirá el juego cruzado o ‘cross-play’ entre diferentes consolas y PC?

Tristemente, no será así. Bandai Namco confirmó que solo podremos jugar en línea con otras personas en la misma plataforma (PlayStation, Xbox o Steam).

Fuente: comunicado oficial de Bandai Namco Latinoamérica