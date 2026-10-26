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Dragon Ball Xenoverse 2: conoce cuándo inicia el último festival del juego

Bandai Namco invita a todos a celebrar el festival final de Dragon Ball Xenoverse 2, el cual tendrá recompensas para el siguiente juego.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Bandai Namco ha anunciado oficialmente el Final Festival y un parche especial por el décimo aniversario de Dragon Ball Xenoverse 2. Este hito marca la antesala de la tercera entrega de la franquicia basada en el manga y anime, la cual tiene su debut programado para el año 2027. La actualización no solo dará paso a las celebraciones principales, sino que también incluirá nuevos elementos en la Galería del Tiempo para el Capítulo 4 de Future Saga, además de recompensas por inicio de sesión y trajes inéditos.

¿Cuál es la fecha de inicio del último festival de Dragon Ball Xenoverse 2 , el cual celebra el décimo aniversario del juego?

El parche conmemorativo del décimo aniversario llegará el 27 de octubre de 2026 para todos los poseedores de Dragon Ball Xenoverse 2. A partir de ese día, los jugadores podrán acceder al contenido de la actualización de Future Saga, reclamar el bono de inicio de sesión y obtener trajes no especificados. Sin embargo, las actividades principales del Festival Final de Dragon Ball Xenoverse 2 arrancarán de manera oficial unos días después, el 30 de octubre de 2026. Durante el desarrollo del Festival, los usuarios podrán obtener 25 veces la cantidad habitual de Star Coins al completar distintas actividades dentro del juego. Asimismo, regresarán recompensas de gran rareza. Los personajes de camaradería para esta ocasión serán Fu, Trunks y la Kaiosama Suprema del Tiempo, mediante los cuales se podrán conseguir ilustraciones exclusivas vinculadas a ellos.

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Por otra parte, la Recepción General albergará combates del Festival del Universo con bonificaciones especiales. Además, la comunidad podrá adquirir un gi o una medalla conmemorativa. Este objeto permitirá desbloquear elementos para Dragon Ball Xenoverse 3, siempre y cuando se utilice la misma cuenta de Bandai Namco ID en ambos títulos. Actualmente, Dragon Ball Xenoverse 2 se encuentra disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC. y su secuela Dragon Ball Xenoverse 3 llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

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