Dragon Ball Xenoverse 3: Bandai Namco revela cómo será la personalización de avatares

Bandai Namco Entertainment presentó durante el State of Play de septiembre, previo a TGS 2026, un nuevo tráiler de Dragon Ball Xenoverse 3. Esta tercera entrega del RPG de acción ambientado en el universo creado por Akira Toriyama tiene previsto su lanzamiento para un momento sin confirmar del año 2027 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam.

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El proyecto, anunciado conjuntamente con Toei Animation, hace poco tiempo, lleva entre 6 y 7 años en desarrollo. Además es el último proyecto que cuenta con la participación del creador original, Akira Toriyama. El autor de Dragon Ball estuvo involucrado en la creación del mundo, los personajes y otros aspectos de Xenoverse 3. La historia se desarrollará en el año AGE 1000, una era inexplorada dentro de la franquicia donde los jugadores vivirán en West City y podrán sumarse a las filas del Gran Escuadrón Saiyajin para enfrentar misteriosos acontecimientos. Junto al personaje original diseñado por Toriyama, la historia incluirá a nuevos personajes como Brett, Lilica, ROM y Tap.

¿Cuáles son las razas disponibles para personalizar nuestro avatar en Dragon Ball Xenoverse 3?

El nuevo tráiler de Dragon Ball Xenoverse 3 se enfoca en los sistemas de creación de personajes que permitirán a los fanáticos armar a su propio luchador. Para esto, los usuarios podrán elegir entre seis razas distintas:

Terrestres

Saiyajins

Namekianos

Raza de Freezer

Majin

Androides

Aparte de ajustar la apariencia física, los jugadores tendrán la oportunidad de seleccionar un estilo de lucha basado en los movimientos y habilidades de 130 personajes del universo de Dragon Ball. Asimismo, el sistema permitirá heredar técnicas de los superluchadores. Gracias a esto, los jugadores podrán moldear el estilo de pelea final de su personaje de la forma que mejor se acople a su estilo de juego.

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica