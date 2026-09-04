Videojuegos

Dragon Ball Xenoverse 3: Bandai Namco revela cómo será la personalización de avatares

Adicionalmente, el nuevo tráiler de Dragon Ball Xenoverse 3 confirma a los androides como una de las razas para personalizar al avatar.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Bandai Namco Entertainment presentó durante el State of Play de septiembre, previo a TGS 2026, un nuevo tráiler de Dragon Ball Xenoverse 3. Esta tercera entrega del RPG de acción ambientado en el universo creado por Akira Toriyama tiene previsto su lanzamiento para un momento sin confirmar del año 2027 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC vía Steam.

El proyecto, anunciado conjuntamente con Toei Animation, hace poco tiempo, lleva entre 6 y 7 años en desarrollo. Además es el último proyecto que cuenta con la participación del creador original, Akira Toriyama. El autor de Dragon Ball estuvo involucrado en la creación del mundo, los personajes y otros aspectos de Xenoverse 3. La historia se desarrollará en el año AGE 1000, una era inexplorada dentro de la franquicia donde los jugadores vivirán en West City y podrán sumarse a las filas del Gran Escuadrón Saiyajin para enfrentar misteriosos acontecimientos. Junto al personaje original diseñado por Toriyama, la historia incluirá a nuevos personajes como Brett, Lilica, ROM y Tap.

- Publicidad -

¿Cuáles son las razas disponibles para personalizar nuestro avatar en Dragon Ball Xenoverse 3?

El nuevo tráiler de Dragon Ball Xenoverse 3 se enfoca en los sistemas de creación de personajes que permitirán a los fanáticos armar a su propio luchador. Para esto, los usuarios podrán elegir entre seis razas distintas:

  • Terrestres
  • Saiyajins
  • Namekianos
  • Raza de Freezer
  • Majin
  • Androides

Aparte de ajustar la apariencia física, los jugadores tendrán la oportunidad de seleccionar un estilo de lucha basado en los movimientos y habilidades de 130 personajes del universo de Dragon Ball. Asimismo, el sistema permitirá heredar técnicas de los superluchadores. Gracias a esto, los jugadores podrán moldear el estilo de pelea final de su personaje de la forma que mejor se acople a su estilo de juego.

🔥

Todo sobre la obra de Toriyama

No tenían la más minima idea, los dueños de los derechos de Dragon Ball desmienten el anuncio del parque en Francia
 No tenían la más minima idea, los dueños…
Dragon Ball Super: Beerus, fecha de estreno, nuevo opening y todo lo que sabemos del estreno del nuevo anime
 Dragon Ball Super: Beerus, fecha de estreno, nuevo…
Dragon Ball: por primera vez en la historia aparece la mamá de Vegeta, bueno, parte de ella
 Dragon Ball: por primera vez en la historia…
La moto de Bulma y Goku de la línea Desktop Real McCoy de MegaHouse vuelve a estar disponible entre las figuras de Dragon Ball
 La moto de Bulma y Goku de la…
Dragon Ball: Sparking! ZERO, nuevo opening, personajes y todo el contenido del DLC Super Limit-Breaking NEO
 Dragon Ball: Sparking! ZERO, nuevo opening, personajes y…
Dragon Ball: Sparking! ZERO, esta es la fecha de lanzamiento y contenido del nuevo DLC «Super Limit Breaking NEO»
 Dragon Ball: Sparking! ZERO, esta es la fecha…

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica

Más de:
Dragon Ball Xenoverse 3 Dragon Ball Xenoverse 3
Gundam: Rogue Orbit, nuevo tráiler revela la fecha de lanzamiento y las ediciones el juego
Remacth x Blue Lock: esta es la fecha de inicio de la colaboración
Final Fantasy VII Revelation: esto incluyen las ediciones Premium, Deluxe y de Coleccionista
Cómo resolver el acertijo de la caja de fusibles y subir la esclusa en The Sinking City 2
Cómo completar la misión de historia de Geno ‘???’ en Fortnite
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Gundam: Rogue Orbit, nuevo tráiler revela la fecha de lanzamiento y las ediciones el juego
No hay comentarios

Lo último

El anime de Pokémon introduce al profesor Willow de GO, 10 años después del lanzamiento del juego
Anime y Manga
Incluso con GTA 6 en el horizonte, Rockstar Games anuncia una beta cerrada de nopixel para GTA 5 Roleplay
Videojuegos
Ledgerbound – Reseña (PC)
Todo lo que sabemos sobre Rhapsody in Scarlet, el nuevo juego de Konami sobre magia en la Nueva York de los años 20
Videojuegos