Dragon Marked for Death llegará a PS4, según filtración

Gracias a Gamstat, un servicio que revisa la base de datos de la tienda PlayStation para descubrir que nuevos juegos y elementos han sido agregados, nos enteramos de la futura llegada de cierto juego de Inti Creates a PlayStation 4. Se trata de Dragon Marked for Death.

Este título salió originalmente para Nintendo Switch a comienzos de 2019. Es un juego de acción y plataformas en 2D con marcados elementos de RPG en el que podemos elegir entre diferentes tipos de personajes: la emperatriz, el guerrero, el shinobi, la bruja, el bandido y el oráculo. También se puede disfrutar hasta con tres jugadores más en modo cooperativo.

Dragon Marked for Death también fue puesto a la venta para PC, mediante Steam, recientemente.

Según la filtración, pronto veremos Dragon Marked for Death disponible de forma digital para PS4. Lo más probable es que Inti Creates haga el anuncio oficial de esta versión el 7 de julio durante su presentación ‘Inti Creates Live‘. También esperamos conocer más sobre Bloodstained: Curse of the Moon 2 y Azure Striker Gunvolt 3 en ese evento.

Seguramente esta versión del juego incluirá todos los DLC que vimos en la versión de Switch. No descartamos que también se anuncie una versión del juego para Xbox One.

Via: Gematsu

Fuente: Gamestat