Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake incluye nuevo contenido que justifica su lanzamiento

La compilación Dragon Quest 1 y 2 HD-2D Remake retoma los juegos clásicos de NES que incluso tuvieron relanzamiento conjunto para Game Boy Color –compatible con Game Boy clásico–, además de adaptaciones a múltiples plataformas, ahora para Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Windows, Steam) el 30 de octubre del 2025. Estos ‘remakes’ no solo se limitan a mejorar visualmente los juegos, sino que añaden una buena cantidad de contenido nuevo que alegrará a quienes conocen de memoria los títulos originales.

Este tráiler muestra el nuevo mapa explorable, el Fondo Oceánico, que incluye no solo un nuevo escenario, sino también una nueva historia y monstruos adicionales a los que enfrentarse. También ofrece más detalles sobre el sistema de combate, destaca la inclusión de pergaminos y el regreso de las minimedallas, que se pueden canjear por armaduras, armas y pergaminos en el ‘remake’.

Dragon Quest 1 y 2 HD-2D Remake es una reinvención de las dos primeras aventuras legendarias en la Trilogía de Erdrick, ambas en un solo paquete. Los jugadores pueden iniciar cualquiera de los dos juegos en cualquier momento, seleccionando el título deseado en la pantalla de inicio.

Dragon Quest 1

Gracias a los heroicos esfuerzos del legendario Erdrick, el Señor del Inframundo fue derrotado y la paz regresó a la tierra de Alefgard. Pero esta paz no duraría mucho, ya que el malvado Señor Dragón emergió, desatando nuevas hordas de monstruos sobre el reino. Ahora, como descendiente de Erdrick, tu destino es derrotar a este nuevo mal y salvar al mundo del sufrimiento.

Esta historia se desarrolla en la tierra de Alefgard, un reino moldeado por la diosa Rubiss. El héroe viaja por la región con el objetivo de derrotar al poderoso Señor Dragón de una vez por todas. En el camino, conocerá a varios personajes cautivadores y se enfrentará a numerosos enemigos temibles.

Dragon Quest 2

Han pasado muchos años desde que Alefgard fue salvada por el héroe, quien recibió el mismo título que su legendario ancestro. Los descendientes de Erdrick y sus herederos fundaron tres reinos que florecieron en tiempos de paz. Pero la oscuridad vuelve a acechar, y una repentina invasión de monstruos malignos sume al mundo en las sombras.

Un grupo de jóvenes príncipes y princesas del linaje de Erdrick son los únicos capaces de frustrar las fuerzas del mal y sus siniestras ambiciones. Ha llegado el momento de que estos individuos se embarquen en una aventura para honrar el legado de sus antepasados.

Explora un mundo lleno de lugares visitados por el legendario héroe, así como una variedad de nuevos castillos, pueblos, cuevas y calabozos. A medida que avanza la historia, adquirirás un barco que podrás usar para atravesar mares y ríos, ampliando aún más tus horizontes.

El Príncipe de Midenhall, protagonista del juego, emprende el viaje junto a sus primos: el Príncipe de Cannock, la Princesa de Moonbrooke y, recién introducida en esta versión del juego, la Princesa de Cannock. Estos cuatro descendientes del legendario héroe Erdrick se unen para proteger al mundo de las fuerzas del mal.

Además de Dragon Quest 3 HD-2D Remake, estos son unos de los nuevos ‘remakes’ de la franquicia RPG a la par del anunciado Dragon Quest VII Reimagined para 2026.