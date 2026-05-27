Dragon Quest festeja 40 años del lanzamiento de su primer juego en Famicom con estos productos y colaboraciones

El 27 de mayo de 1986, Dragon Quest vio la luz en Famicom y cambió el rumbo de los RPG no solo en Japón sino en todo el mundo. 40 años después es una franquicia de Square Enix largamente extendida con múltiples juegos, ‘spin-off’ y mercancía. El sitio oficial de su aniversario ya se encuentra abierto y con ello un catálogo de productos y colaboraciones que celebran todos los juegos de Dragon Quest.

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Para Yuji Horii, creador y director de Dragon Quest, las limitaciones de Famicom y NES llevaron a la creación del sistema de batalla de un solo personaje, en el RPG que abrió el camino al género en consolas. “Con solo 64KB de memoria, teníamos que implementar el sistema, monstruos, datos, gráficos, historia y música, todo dentro de ese cartucho. Quedamos impresionados de haber logrado eso”.

La gente mencionaba que era imposible llevar RPGs al sistema. Pero al crear y enfocarnos en un personaje, en lugar de un equipo, simplificando varias mecánicas pero asegurándonos que la gente tuviera el sentido de diversión y se interesara en los aspectos de un RPG, pudimos conseguirlo”.

Sobre cómo Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, terminó trabajando en la franquicia de juegos, fue algo más fortuito que voluntario. Sabían que NES no podía alcanzar un estilo gráfico remarcable. Horii trabajaba como escritor para Shonen Jump, y su editor era el mismo de Toriyama. Según el editor, Toriyama quería trabajar de verdad en un juego, y fue así como Horii lo subió al proyecto para que creara los diseños de personajes y monstruos.

Relanzado en múltiples plataformas durante cuatro décadas, su versión más moderna está incluida en Dragon Quest I & II HD-2D Remake, que de acuerdo con Square Enix, junto a Dragon Quest III HD-2D Remake han sobrepasado los 4 millones de copias vendidas, haciendo de la Trilogía de Erdrick todo un éxito del presente honrando el pasado.

We are pleased to announce that the HD-2D remakes of #DragonQuest I, II, and III have surpassed 4 million copies sold!



Thank you to everyone who has joined us in experiencing the Erdrick Trilogy! pic.twitter.com/qnL8elvRhI — DRAGON QUEST (@DragonQuest) May 27, 2026

Estos son algunos de los artículos a la venta en Japón celebrando los 40 años de Dragon Quest:

Por el momento estos productos solo están enlistados para el lejano Oriente, pero la tienda en línea de Square Enix es la mejor opción para obtenerlos. En otras noticias de Dragon Quest, estos son los otros planes de celebración en su aniversario 40 por parte del equipo de desarrollo.