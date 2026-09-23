Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon [Classic HD] – Reseña

Dragon Quest tuvo el honor en 1993, por parte de Chunsoft, de iniciar la saga de juegos ‘roguelike’ Mystery Dungeon, en una época donde el género no era muy común en consolas. Este era frecuentemente más popular en computadores personales, pero gracias a Torneko’s Great Adventure, impulsó lo que hoy en día brilla en títulos independientes y de alto presupuesto por igual. Chunsoft después abordaría otras propiedades como Shiren the Wanderer, Final Fantasy (Chocobo) y Pokémon, versiones que justamente cumplieron 25 años y acumulan millones de fanáticos. Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es una remasterización de aquel primer legendario juego, con más valor histórico que jugable, a decir verdad.

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Comencemos en orden, por el nombre. Este juego de Super Famicom nunca antes salió de Japón desde 1993, y ahora que lo hace oficialmente traducido 33 años después, a Square Enix le dio por hacerlo parte de la saga Dragon Quest Heroes, entre los que sí entran otros juegos como Rocket Slime de Tose o los ‘musou’ (Dynasty Warriors) de Omega Force. Pero no los Mystery Dungeon de Torneko, mercader y personaje jugable de Dragon Quest IV que NO es un héroe, como el mismo juego lo dice.

De los tres títulos que componen esta saga ‘spin-off’, solo la versión del segundo –para PlayStation– llegó a Occidente. La versión de este y del tercer juego para Game Boy Advance y PS2 siguieron la tradición exclusiva de Japón. Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- es la oportunidad para revivir o más bien vivir por primera vez el comienzo de la trilogía en tierras occidentales, aunque la realidad es que le pesa el paso del tiempo frente a otros ‘roguelike’ mejorados, incluyendo los múltiples Pokémon Mystery Dungeon de Spike Chunsoft.

Torneko’s Great Adventure 3 [GBA, 2004]

En la primera aventura alterna de Torneko posterior a los eventos de Dragon Quest IV, la jugabilidad es el punto más básico de los Mystery Dungeon, incluyendo con ello una dificultad altísima con ayudas opcionales que no estaban en el juego original. Tras recuperar un cofre con las joyas del rey en un peligroso «calabozo misterioso», Torneko obtiene su permiso real para montar una tienda cercana a dicho calabozo. Explorarlo es arriesgado, pero de lograrlo con vida puede obtener suficientes objetos para comerciarlos y así hacer crecer su negocio con ayuda de su esposa y pequeño hijo.

Aunque hay ciertas escenas de diálogos, la única jugabilidad reside en los diferentes pisos del calabozo generado por procedimientos, cuyo mapeado nunca se repite como es natural en los ‘roguelike’ y donde las reglas del género se aplican como en cualquier otro. Similar a Torneko: The Last Hope –el segundo juego–, la remasterización ahora le agrega un estilo 2.5D a los ‘sprites’ originales, que se manifiesta principalmente en las texturas de los diferentes muros en el calabozo misterioso.

Cada exploración al calabozo es comenzar desde cero, sin objetos ni armas y si acaso con un pan. Porque ese es otro detalle a tener en cuenta, no solo los puntos de vida sino también el porcentaje de hambre. De llegar a cero en cualquiera de estos dos aspectos, Torneko es expulsado del calabozo y perdemos todos los objetos más la mitad del oro recolectados, sin importar la cantidad de pisos recorridos. Esta es una mecánica comprensible, para nada que desconozcamos, pero en la versión de 16-bit y en Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD-, son los enemigos los que resultan implacables.

Incluso si obtenemos una espada con escudo y tenemos un nivel decente, hay monstruos ordinarios con capacidades que superan las de un enemigo de bajo nivel. Si bien existen algunos que no atacan si no los atacamos, podemos chocar con nidos de monstruos y emboscadas que nos dejan fuera de combate en un dos por tres. No es para nada agradable haber formado un consistente inventario y alforja de oro, solo para perderlo todo en cuestión de un par de turnos. Es una situación de balance o quizás falta del mismo, pero una que podemos aliviar si decidimos activar las mejoras de calidad de vida en la remasterización.

En las opciones de juego podemos reducir la frecuencia de enemigos en los pisos del calabozo, hasta cero si así lo deseamos, aunque eso conlleva no ganar experiencia ni grabar los récords o resultados. También es posible incrementar la experiencia obtenida, dinero y en general hacer con esto una aventura más llevadera en la exploración del calabozo misterioso. De nuevo, no son funciones obligatorias sino meramente opcionales que se agradecen, tampoco los cambios aplican en plena partida, sino al reiniciar el calabozo. El reto siempre va a permear si queremos jugarlo en su estado original.

Como ‘spin-off’ de Dragon Quest, similar a las series de Monsters y Slime, encontramos enemigos y objetos comunes de este universo, pese a que la jugabilidad sea mucho más limitada y la exploración solo se limite a pisos de calabozos. Spike Chunsoft aprendió a expandir el atractivo de este género gracias a Pokémon, pero lo que encontramos en esta primera entrega de Mystery Dungeon es un concepto demasiado básico como para generar afecto permanente. Ahora bien, con esto no descartamos el valor de preservación histórica y que la saga reciba una nueva entrega con todas las mejoras modernas del caso.

Recordemos que nunca es tarde para probar un juego, incluso si han pasado 33 años.

Reseña hecha con una copia digital de Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- para Nintendo Switch brindada por Square Enix. El juego también está disponible en Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam).