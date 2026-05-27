Dragon Quest Monsters: The Withered World está protagonizado por Bianca y Nera de Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride

Los juegos de Dragon Quest Monsters –apartando la línea Joker– tradicionalmente han sido protagonizados por personajes de los RPG principales en sus versiones infantes o más jóvenes. Tal es el caso de Terry y Milly de Dragon Quest VI en el primer Dragon Quest Monsters y el príncipe Kiefer de Dragon Quest VII en el juego de GBA, Dragon Quest Monsters: Caravan Heart. Conocido como Dragon Quest Monsters 3 en Japón, Dragon Quest Monsters: The Dark Prince está protagonizado por la versión juvenil del antagonista de Dragon Quest IV, un demonio de nombre Psaro. El recién anunciado Dragon Quest Monsters: The Withered World por su parte tiene a dos personajes de Dragon Quest V.

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Esto es una especie de cierre de círculo para la propia saga Monsters. Dragon Quest V de 1992 incluyó una mecánica para controlar monstruos enemigos y convertirlos en aliados. Este concepto se expandió hasta transformarse en el ‘spin-off’ lanzado el 25 de septiembre de 1998 en Japón, también creado y diseñado por Yuji Horii. La crianza y batallas son su enfoque principal. Conserva un buen séquito de seguidores a través de las diferentes consolas portátiles de Nintendo y dispositivos móviles, mientras que los diseños de Akira Toriyama siguen siendo su fuerte.

Bianca y Nera de Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride son las encargadas de liderar a los monstruos en esta nueva entrega, que para Japón será canónicamente Dragon Quest Monsters 4. Esto quiere decir que solo Caravan Heart y la trilogía Joker no se cuentan como parte de la línea principal. Además, la exclusividad con consolas Nintendo también queda atrás, ya que Dragon Quest Monsters: The Withered World verá la luz en una fecha no definida para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch y PC (Steam, Microsoft Store).