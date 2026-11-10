Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, cómo participar en la beta y cómo es el nuevo juego para móviles de Square Enix

Square Enix y la desarrolladora WFS presentaron oficialmente el primer tráiler de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, una aventura de rol clásica programada para llegar a dispositivos iOS y Android en 2027. El equipo creativo detrás de este nuevo Dragon Quest cuenta con Yuji Horii —creador de la saga— como director general, diseño de personajes a cargo del ahora fallecido Akira Toriyama, música compuesta por Koichi Sugiyama —quién murió en el 2021— y la planificación y producción de Square Enix junto al desarrollo de WFS.

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¿Cómo participar en la beta de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle?

Los usuarios interesados en probar el juego de manera anticipada ya pueden registrarse. Así que para participar en la beta cerrada de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle solo deben ir al sitio web oficial del juego en el siguiente enlace. Cabe resaltar —que según Square Enix— las solicitudes se para probar este nuevo Dragon Quest para dispositivos móviles se recibirán hasta el 23 de noviembre de 2026. De llegar a ser seleccionados, los jugadores podrán acceder a la beta cerrada de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle del 8 al 15 de diciembre.

¿Qué sabemos sobre Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle?

La historia de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle se sitúa en la isla flotante de Monbelusha. Durante el Festín del Tañido, el villano Zaahl corrompe el árbol sagrado Yggdrasil convirtiéndolo en Grimvein, un árbol maldito que esparce desesperación. Tras la caída de Monbelusha, un joven recibe una rama misteriosa de manos de la Diosa Belusha y asume el rol de Guardián del Árbol del Mundo para salvar su hogar viajando por los cielos.

En Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, el jugador podrá explorar campos abiertos y profundas mazmorras. Sus combates por turnos incorporarán mecánicas como habilidades de ataque rápido y otras habilidades. Asimismo, la progresión del personaje permitirá recolectar recursos para construir y hacer florecer una base, lo que a su vez fortalecerá a los aliados y desbloqueará nuevas misiones.

Fuente: Square Enix