Videojuegos

Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, fecha y hora para ver el primer tráiler del nuevo juego de Square Enix

Esta es toda la información necesaria para ver el estreno del primer tráiler de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La franquicia de JRPGs más longeva de la industria, Dragon Quest se encuentra en un momento de constante actividad dentro de la industria de los videojuegos. Ya que, en el 2026 la franquicia de Square Enix cumplió en el 2026 40 años. Así que entre las novedades más destacadas de la saga, durante este año, les contamos que recientemente el creador de Dragon Quest Yuji Horii —como otros miembros de la industria en ese país— captó la atención al opinar sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de juegos. Por otro lado, la desarrolladora japonesa recientemente lanzó Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon [Classic HD] (Reseña) y junto con un juego de mesa de El juego de Life de Hasbro desarrollado por Takara Tomy con elementos de Dragon Quest.

En medio de estas novedades, Square Enix anunció oficialmente Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, calificado como la próxima aventura de la saga orientada a dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android.

- Publicidad -

¿Cuál es la hora oficial para ver el primer tráiler de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle en Colombia, México, Argentina y otros países de Latinoamérica?

Imagen de Dragon Quest Smash/Grow.

El primer tráiler de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle se estrenará en todo el mundo a través de YouTube. La fecha no está muy lejos. Ya que será el martes 10 de noviembre de 2026. En Colombia y otros países de Latinoamérica tendremos que ver la versión internacional del tráiler de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, la cual se podrá seguir en los siguientes horarios:

  • México: 5:00 a.m. (hora del Centro) / 6:00 a.m.
  • Colombia: 6:00 a.m.
  • Chile: 8:00 a.m.
  • Argentina: 8:00 a.m.
  • España: 12:00 p.m. (mediodía) / 1:00 p.m.

El adelanto, revelará mecánicas, diseño y la información más relevante sobre el lanzamiento de esta nueva entrega de Dragon Quest para dispositivos movilices.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

Actualización de NieR: Automata eleva su instalación hasta las 366 GB en Steam
 Actualización de NieR: Automata eleva su instalación hasta…
Tendence celebra 25 años de Final Fantasy X con relojes temáticos de Tidus y Yuna
 Tendence celebra 25 años de Final Fantasy X…
Chocobo’s Scout Frenzy es un nuevo juego de mesa de Square Enix con la mascota de Final Fantasy
 Chocobo’s Scout Frenzy es un nuevo juego de…

Vía: Gematsu

Más de:
Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle
El RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy ya tiene fecha de lanzamiento
SEGA informa que más de 2 millones de correos de sus boletines informativos o newsletter han sido filtrados
Rockstar celebrará el lanzamiento de GTA 6 con un festival musical con Travis Scott, Cardi B, Justice y más en Miami
El estudio detrás de Star Wars Zero Company despidió a muchos de sus desarrolladores a pesar del éxito del juego
Fortnite revela las verdaderas probabilidades de encontrar la ficha de la tienda pirata que nos da todo gratis
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior El RPG Warhammer 40,000: Dark Heresy ya tiene fecha de lanzamiento
No hay comentarios

Lo último

Primera mirada al nuevo set de construcción LEGO de Yoshi
Cultura POP
Godzilla Minus Zero: así son todas las figuras de King Ghidorah anunciadas por Bandai
Cultura POP
KPop Demon Hunters Advent Calendar llega para Navidad con 24 días de accesorios, joyería, artículos de papelería y juguetes, además de Blu-ray
Cultura POP
Todas las canciones de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Switch 2, 3DS, GameCube y Nintendo 64
Videojuegos