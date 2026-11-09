Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, fecha y hora para ver el primer tráiler del nuevo juego de Square Enix

La franquicia de JRPGs más longeva de la industria, Dragon Quest se encuentra en un momento de constante actividad dentro de la industria de los videojuegos. Ya que, en el 2026 la franquicia de Square Enix cumplió en el 2026 40 años. Así que entre las novedades más destacadas de la saga, durante este año, les contamos que recientemente el creador de Dragon Quest Yuji Horii —como otros miembros de la industria en ese país— captó la atención al opinar sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de juegos. Por otro lado, la desarrolladora japonesa recientemente lanzó Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon [Classic HD] (Reseña) y junto con un juego de mesa de El juego de Life de Hasbro desarrollado por Takara Tomy con elementos de Dragon Quest.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle. Seguir

En medio de estas novedades, Square Enix anunció oficialmente Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, calificado como la próxima aventura de la saga orientada a dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android.

¿Cuál es la hora oficial para ver el primer tráiler de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle en Colombia, México, Argentina y otros países de Latinoamérica?

Imagen de Dragon Quest Smash/Grow.

El primer tráiler de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle se estrenará en todo el mundo a través de YouTube. La fecha no está muy lejos. Ya que será el martes 10 de noviembre de 2026. En Colombia y otros países de Latinoamérica tendremos que ver la versión internacional del tráiler de Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle, la cual se podrá seguir en los siguientes horarios:

México: 5:00 a.m. (hora del Centro) / 6:00 a.m.

5:00 a.m. (hora del Centro) / 6:00 a.m. Colombia: 6:00 a.m.

6:00 a.m. Chile: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Argentina: 8:00 a.m.

8:00 a.m. España: 12:00 p.m. (mediodía) / 1:00 p.m.

El adelanto, revelará mecánicas, diseño y la información más relevante sobre el lanzamiento de esta nueva entrega de Dragon Quest para dispositivos movilices.

Vía: Gematsu