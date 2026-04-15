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Dragon Quest Smash/Grow: así es el nuevo juego gratuito para dispositivos móviles que estará disponible en tan solo unos dias

Dragon Quest Smash/Grow es el nuevo juego de la franquicia insignia de Square Enix que estará disponible para iOS y Android.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Square Enix ha confirmado oficialmente que Dragon Quest Smash/Grow, un nuevo RPG roguelite gratuito para dispositivos móviles, se lanzará a nivel mundial el próximo 21 de abril. El título estará disponible para dispositivos móviles a través de las tiendas App Store (iOS) y Google Play (Android). Con el anuncio, la desarrolladora japonesa ha aprovechado para compartir un nuevo tráiler cinematográfico del juego Dragon Quest Smash/Grow.

¿Cómo es Dragon Quest Smash/Grow?

El tráiler de Dragon Quest Smash/Grow en japonés lo pueden ver en el siguiente enlace.

A diferencia de las entregas principales de la franquicia, Dragon Quest Smash/Grow cuenta con un sistema de combate rápido. La estructura principal de este se basa en el género roguelite, lo que implica que cada sesión de juego ofrece una experiencia distinta. Los jugadores deberán enfrentarse a hordas de monstruos utilizando ataques especiales denominados Coup de Grâce. El progreso dentro de las partidas depende de las Bendiciones (Blessings), que son mejoras aleatorias que se reorganizan en cada escenario. Esto obliga al usuario a adaptar su estrategia según las opciones disponibles en cada intento.

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Con el lanzamiento del nuevo tráiler, Square Enix ha listado las siguientes características:

  • Sistema de Vocaciones: Los jugadores pueden formar equipos basados en clases clásicas de la saga. Además de subir de nivel, es posible mejorar las habilidades mediante nodos en un árbol de vocaciones.
  • Modo Historia: esta sigue una aventura para restaurar el orden del mundo, explorando mazmorras llamadas «grietas» junto a un aliado mecánico llamado Roly.
  • Multijugador: el título permite misiones cooperativas con hasta tres jugadores adicionales para enfrentar enemigos de forma conjunta.
  • Contenido adicional: se incluyen desafíos de alta dificultad como el «Gauntlette», para enfrentar enjambres de enemigos, y los «Shrines», enfocados en combates contra jefes finales.
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Fuente: cuenta oficial de la franquicia Dragon Quest de Square Enix en YouTube

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