Dragon Quest Smash/Grow es otro ‘gacha’ de Square Enix con los años contados

Square Enix abrió el preregistro para su nuevo RPG de acción y ‘roguelite’ Dragon Quest Smash/Grow en iOS (App Store) y Android (Google Play). Su lanzamiento está previsto para 2026 pero la compañía no especificó fecha. Ábrete paso entre hordas de monstruos y elimínalos con los característicos ataques especiales de Dragon Quest. Mejora a tu personaje con Bendiciones aleatorias y adapta tu estrategia de batalla a una situación táctica en constante cambio. Ninguna misión es igual en esta experiencia única de Dragon Quest.

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Combina Bendiciones para una experiencia única en cada partida. Las Bendiciones se reorganizan en cada nivel. Forma tu grupo con una variedad de vocaciones clásicas. Además de subir de nivel, desbloquea nodos del árbol de vocaciones para mejorar las habilidades de cada una. Embárcate en una gran aventura para restaurar el orden en el mundo. Explora calabozos conocidos como grietas que han aparecido por toda la tierra, con tu fiel aliado mecánico Roly.

Completa misiones cooperativas, únete a hasta tres jugadores más para emocionantes misiones en colaboración. Reúne a tus personajes y aplasta hordas de monstruos. Puedes esperar un juego repleto de contenido, prepara a tu mejor grupo para desafíos aún mayores. Acaba con hordas de monstruos en el Guantelete, enfréntate a formidables jefes en los Santuarios y sumérgete en una gran cantidad de contenido que espera ser explorado. Ignoramos, eso sí, cuánto tiempo de vida tenga Dragon Quest Smash/Grow, pues este tipo de propuestas móviles tienden a desaparecer.