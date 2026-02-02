Dragon Quest VII Reimagined – Reseña (Switch)

No quisiera comenzar esta reseña de Dragon Quest hablando de Final Fantasy, pero como son las dos franquicias más importantes de Square Enix y fuertes pilares del género RPG, existen elementos compartidos. En cuanto a notorios remakes, Final Fantasy VII Remake tomó el juego original de 29 años recién cumplidos y le dio un completo lavado de cara en alta resolución, cambiando aspectos de su base debido a la magnitud de la historia y ambición de desarrollo. Esto provocó que el resultado «final» fuese una reimaginación –altamente estimada hasta ahora y relanzada en Switch 2–, con una secuela (Rebirth) y una tercera parte en camino, pero aún así denominado ‘remake’. En su lugar, Dragon Quest VII Reimagined deja claro que lo suyo sí es una reimaginación, pese a que ya había recibido un remake para 3DS basado en el juego original de PlayStation.

Dragon Quest tiene un mayor historial de remakes desde la era de Super Famicom, rehaciendo los títulos de NES con mejores gráficos. Recientemente, los primeros tres juegos pasaron de NES, SNES y Game Boy/Color a vistosos remakes en HD-2D, pero al parecer esto únicamente fue planeado para la trilogía de Erdrick. Años atrás, los juegos 4, 5 y 6 de Dragon Quest recibieron el mismo proceso de remakes en Nintendo DS, mientras que 7 y 8 lo hicieron en 3DS. Por cosas del destino, Dragon Quest IX quedó exclusivo hasta la fecha para DS.

Cuando Dragon Quest VII llegó a todo el mundo –fuera de Japón– en 2016 para 3DS como Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past, desarrollado por ArtePiazza, un cambio importante fue la visibilidad de los encuentros con enemigos en lugar de aleatorios, mientras que el lanzamiento internacional obtuvo nueva localización. En Dragon Quest VII Reimagined lo primero que notamos es el estilo artístico con respecto a PlayStation y 3DS, pues su 3D es mucho más «tangible» –si acaso la palabra tiene significado digital– que el de otros juegos 3D con estilo caricaturesco.

Contar con el arte del fallecido maestro y diseñador de personajes, Akira Toriyama, le ha permitido a la franquicia de Dragon Quest jugar con todo tipo de estilos sin sacrificar su espíritu. El ‘cel shading’ hace de DQVIII un exponente más bien inmortal, mientras que el HD-2D de DQ I&II/III les impregna un aura de diorama a las aventuras clásicas. Dragon Quest VII Reimagined genera una sensación más íntima porque sus personajes son moldeados como si de figuras coleccionables se tratasen. De ahí que recorrer los diferentes mapas de espacios pequeños, que progresivamente se van expandiendo conforme avanza la historia y surcamos los mares, es similar a una mesa de juegos con nuestros protagonistas como los juguetes principales.

Es fácil comprender desde las primeras horas por qué Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past dio paso a una reimaginación 3D y no HD-2D. De hecho dudo mucho que si Square Enix llega a producir otros remakes de Dragon Quest como IV, V o VI, utilicen el HD-2D. HexaDrive es el estudio encargado de este nuevo motor 3D pseudochibi en Unreal Engine 5, que se ajusta perfectamente al estilo de los juegos anteriormente llevados a DS y 3DS. En comparación y en parte debido al tamaño de pantallas, la versión de 3DS ahora se siente visualmente más pequeña, mientras que Dragon Quest VII Reimagined amplía los mapas explorables y continúa haciendo menos tedioso aquel mero hecho de explorar, gracias a los enemigos visibles.

Si deseamos y tenemos el espacio suficiente en el camino, podemos evadir enemigos en el mapa, corriendo o pasando a sus espaldas con algo de sigilo. Inevitablemente algunos nos verán, así que antes del contacto e iniciar la batalla, podemos dar el primer golpe en el mapa y obtener la ventaja. Entre las opciones de juego está la posibilidad de aumentar el daño infligido, experiencia y desempeño obtenidos, oro adquirido, reducir la fuerza y actividad de los monstruos. Así como recuperar todos los puntos de vida tras los combates. Estas mejoras, como en los remakes HD-2D, existen como accesibilidad para quienes solo quieren experimentar la historia. No es obligatorio usar dichas opciones e incluso si las ajustamos inversamente, elevamos la dificultad del juego.

Ahora bien, hay cambios significativos que quienes hayan jugado el título original notarán, pero que bien pueden pasar desapercibidos quienes lo juegan por primera vez. Para comenzar, al final de una batalla los aliados eliminados son automáticamente revividos con 1 PV, por lo que no es necesario resucitarlos con objetos adicionales. Al subir de nivel, los personajes a su vez recuperan toda su salud y magia; no hay forma de desactivar dicha opción. En caso de ser derrotado durante un combate, con todos los aliados en cero, tienes la oportunidad de reiniciar la batalla o cargar el último archivo de guardado, perdiendo la mitad del dinero a cambio.

Por otra parte, y esto depende de los intereses de los jugadores si están cortos de tiempo o paciencia, durante los combates es posible activar el modo automático, que acelera la pelea y delega las decisiones a la computadora. Este último bloque de apuntes son modernizaciones que juegan a favor de las mejoras de calidad de vida, no en detrimento de la jugabilidad, pero como no tienes opción de activar/desactivar en un menú interno, para algunos pueden llegar a sentirse autoimpuestas. No necesariamente significa que haya sido dramáticamente reducido en dificultad, pero es comprensible que más de 25 años después de su lanzamiento original, el juego reciba más que solo una cirugía estética.

Aquel título original se caracteriza por su enorme cantidad de tiempo para los que gustan de completarlo todo, alrededor de las 150 horas de juego. Desde el remake para 3DS, una parte de su contenido se redujo y en Dragon Quest VII Reimagined ciertas secciones son condensadas para facilitar la exploración, que además es guiada y nunca deja perdidos a los jugadores. Esta actualizada versión está por las 80 horas de juego o más según el tipo de jugador, por lo que pueden estar seguros que reciben un buen paquete de contenido por su valor. Y si antes de lanzarse quieren probarlo gratis, siempre está la opción de descargar y jugar la demostración con unas seis horas de juego y la posibilidad de cargar el archivo de guardado en la versión completa.

En cuanto a la versión para Nintendo Switch que tuvimos oportunidad de jugar, no hay un solo problema que reportar, por lo que quejarse de bajas frecuencias de cuadros o ralentizaciones sería equívocamente exagerado. Tanto en modo portátil como en televisor, el juego responde bien y luce todavía mejor. Es un deleite tener un RPG por turnos con un estilo tan clásico y a su vez visualmente tan moderno.

Reseña hecha con una copia digital de Dragon Quest VII Reimagined para Nintendo Switch brindada por Square Enix. El juego también está disponible en Switch 2, PS5, Xbox Series X/S y PC.