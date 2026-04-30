Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition recibiría una versión para Nintendo Switch 2

El Comité de Clasificación de Juegos Digitales de Taiwán clasificó una versión para Nintendo Switch 2 de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition. Esta versión se lanzó inicialmente para Nintendo Switch el 27 de septiembre del 2019, posteriormente para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store el 4 de diciembre del 2020. Se trata de una versión mejorada de Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age, con banda sonora sinfónica y lo más importante, una versión alterna en 2D al estilo clásico 16-bit.

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Cuando Nintendo anunció que Switch recibiría una edición definitiva de Dragon Quest XI, muchos sospecharon de la calidad visual que podía ofrecer la consola híbrida o exclusiva portátil en el caso de Switch Lite. Lo mejor de esta versión es que hereda la fabulosa integración de un modo 2D a 16-bit hecho desde cero. Originalmente disponible únicamente en la pantalla inferior de la versión japonesa para 3DS, puedes recorrer toda la historia en el mundo de Erdrea con estilo clásico o cambiar al nativo 3D reiniciando cada capítulo –en una iglesia–, más no de forma instantánea o con el toque de un botón.

Por supuesto, jugar en 2D hace que todo avance más rápido, puesto que muchos elementos del mapa de juego son recortados aunque la historia y textos se respeten –en su mayoría–. A falta de voces y cámara libre en las batallas, en 16-bit los jugadores obtienen batallas agilizadas y una exploración simplificada en general. En otras palabras, es el modo ideal para mejorar niveles de personajes y recolectar materiales, ya que el archivo de guardado es compatible con el modo 3D. Como beneficio adicional, puedes visitar los mundos de previos Dragon Quest en misiones especiales exclusivas del 2D.