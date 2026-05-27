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Dragon Quest XII: Beyond Dreams es el reinicio en desarrollo de DQXII: The Flames of Fate, el juego de Square Enix anunciado en 2021

De las llamas a los sueños.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 16 min

Originalmente anunciado hace cinco años exactos como Dragon Quest XII: The Flames of Fate y con un aparente toque más oscuro, el creador de Dragon Quest, Yuji Horii, aseguró en su momento que el sistema de batalla cambiaría en esta entrega, quizás enfocándose en la acción. El juego estaba siendo desarrollado bajo el Unreal Engine 5. Dragon Quest 12 (estilizado como XII) sería una entrega más seria y para ‘público adulto’ (大人向け). En junio del 2023, Horii habló sobre los problemas de desarrollo que enfrentaban a causa del trabajo remoto. Eso llevó a un reinicio completo de la visión original y ahora el juego lleva por título Dragon Quest XII: Beyond Dreams.

“Estamos trabajando arduamente en DQXII, pero debido a una reorganización del equipo y al reinicio del desarrollo, tardará un poco más en llegar”, explicó el productor ejecutivo Yosuke Saito. “El desarrollo de la versión original, Dragon Quest XII: The Flames of Fate, se topó con muchos obstáculos. Pero tras conversar con el creador de la saga Dragon Quest, el sr. Yuji Horii, y definir cómo debía ser un juego principal de Dragon Quest, decidimos reorganizar el proyecto y empezar de cero».

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Dragon Quest XII 12

“Fue una decisión importante, pero creo que fue la correcta para asegurar que el próximo juego de Dragon Quest sea el que todos los fans de la saga realmente adorarán. Como parte de esta nueva dirección, también hemos cambiado el logo y el subtítulo del juego”.

Dragon Quest XII 12

El creador y diseñador de la saga Dragon Quest, añadió: “Es la historia de un joven héroe que sufre extrañas visiones en sueños. ¿Qué hay más allá de los sueños? Sin duda, no es un mundo de oscuridad, sino un futuro brillante y emocionante. El juego ha tomado un rumbo diferente al que anunciamos originalmente, pero creo que les va a encantar».

Dragon Quest XII 12
Dragon Quest XII 12

«Lo único que puedo decir es que Dragon Quest XII, como todos los juegos anteriores, contará con los personajes de Akira Toriyama y la música de Koichi Sugiyama. Y eso es todo lo que puedo decir por ahora», concluyó Horii.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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