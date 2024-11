Dragon’s Dogma 2, mineros de datos encuentran evidencias de un futuro DLC

Dragon’s Dogma 2 es uno de los mejores RPG del 2024 y desde su lanzamiento ha sumado nuevos adeptos a la franquicia de Capcom. Adicionalmente, el juego dirigido Hideaki Itsuno fue nominado en The Game Awards 2024 como uno de los mejores RPG del 2024 junto a Metaphor: ReFantazio, Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon: Infinite Wealth y Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring. Con estos logros, alcanzados a menos de un año de su lanzamiento, es normal que Dragon’s Dogma 2 en un futuro tenga un DLC. Pues parece que la espera no será muy larga. Ya que, algunos mineros de datos han encontrado en los datos de Dragon’s Dogma 2 —luego de una reciente actualización— detalles que apuntan a que Capcom ya está trabajando en un DLC.

¿Cuál es el posible nuevo contenido que podría llegar a Dragon’s Dogma 2 en un futuro DLC?

Según los datos encontrados en Dragon’s Dogma 2 en una de las recientes actualizaciones en el código del juego se menciona a «La torre de la Luna Nueva», hay indicios de un modo «Boss Rush» y un modo multijugador. Cabe resaltar, que al no tener una confirmación oficial de Capcom, hay que tomar esta información como un simple rumor. Teniendo en cuenta que estamos a un mes de la ceremonia de The Game Awards 2024. Cabe resaltar, que es probable que Capcom haga el anuncio que confirme estos rumores sobre un posible DLC de Dragon’s Dogma 2.

En nuestra reseña de Dragon’s Dogma 2 dijimos que a pesar de sus errores es un gran juego, el cual brinda una experiencia única gracias a su sistema de peones y el mundo en el que nunca se sabe qué pueda pasar. En Dragon’s Dogma 2 podemos pasar horas explorando o haciendo misiones secundarias. Sin embargo, la historia principal puede llegar a ser predecible. Nuestra opinión completa, la pueden consultar en el siguiente enlace.

Vía: ComicBook