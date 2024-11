Dreams on a Pillow es un juego de puzles y plataformas sobre Palestina

Viendo la terrible realidad que se vive en su tierra hoy en día, el diseñador de videojuegos Rasheed Abueideh —responsable del excelente Liyla & The Shadows of War, que pueden descargar gratis aquí— decidió empezar a trabajar en su siguiente juego que también busca reflejar lo mucho que ha sufrido la gente en Palestina en los últimos 80 años. Vamos a conocer Dreams on a Pillow y la campaña con la que busca financiarlo.

Aquí tienen un video en el que el diseñador habla sobre esta nueva obra, cómo será, qué pretende decir mediante ella y cómo necesita la ayuda de la comunidad gamer para hacerla realidad.

Dreams on a Pillow es un juego de puzles-plataformas en 2.5D. Está basado en una leyenda que cuenta la tragedia de una mujer que, tras ver a su esposo asesinado durante la ‘nakba’ de 1948 huye con su bebé en brazos, solo para descubrir demasiado tarde que, en medio de su sufrimiento, había llevado consigo una almohada en vez de a su hijo.

En el juego controlamos a esta mujer, llamada Omm, mientras avanza en su escape hacia Líbano. Para poder realizar acciones como saltar o arrojar objetos, debe soltar la almohada que lleva, pero entre más tiempo pase sin ella más susceptible es a sufrir pesadillas y alucinaciones.

Si les interesa apoyar el desarrollo del juego sobre Palestina Dreams on a Pillow, pueden visitar la página de su campaña en LaunchGood y donar lo que puedan. Todos aquellos que donen 30 dólares o más (aproximadamente 131.500 pesos colombianos) recibirán una copia digital del juego cuando finalmente esté disponible.