Dredge – Reseña

Dredge

Lo que no nos gustó

En resumen

No sabíamos qué esperar realmente de la inusual combinación de géneros que nos ofrecía Dredge, pero quedamos muy satisfechos con la experiencia. Puede que, independientemente, los sistemas y mecánicas de juego no sean muy originales, pero el equipo neozelandés Black Salt Games demostró una gran creatividad al mezclarlos y usar como "pegamento" una historia de horror lovecraftiano que resulta mucho mejor de lo esperado y que no tiene la carga de la desagradable ideología del autor de La llamada de Cthulhu. Aunque nos hubiera gustado ver más variedad en las mecánicas de pesca, la enorme cantidad de peces que podemos encontrar, los diseños de sus aberraciones, la intrigante exploración del mapa y los secretos que oculta hacen que este sea uno de los mejores juegos indie en lo que va del año.