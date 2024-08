Drivers de Nvidia filtran la inminente llegada de Final Fantasy XVI a PC

Desde septiembre del 2023 sabemos que Square Enix tiene planes de lanzar Final Fantasy XVI en PC. Sin embargo, la desarrolladora japonesa no ha vuelto a dar anuncios concerniente a la versión para PC de Final Fantasy XVI. Ahora, parece que el momento de conoer cuándo sale Final Fantasy XVI para PC está cerca. Ya que, usuarios de Reddit, han notado que en la actualización de drivers o controladores Game Ready y Studio Driver 560.81 de Nvidia hace mención a la versión de Final Fantasy XVI para PC.

¿Cuándo sale la versión para PC de Final Fantasy XVI?

Si bien esta filtración no nos confirma cuándo sale la versión para PC de Final Fantasy XVI si vemos como Nvidia prepara los controladores de sus GPU para la llegada del juego de Square Enix. Esto gracias a la creación del perfil del juego y a las notas del driver internas que evidenciaron la existencia de este perfil y la del juego Once Human. Así que con Gamescom 2024 y Tokyo Game Show 2024 a la vuelta de la esquina no es descabellado pensar que Square Enix esté preparando el terreno para un lanzmaineto de la versión para PC de Final Fantasy XVI.

En nuestra reseña de Final Fantasy XVI dijimos que este es sin duda uno de los juegos del 2023. Es visualmente muy bello, tiene personajes muy carismáticos, una historia intrigante y un fantástico sistema de combate que no deja de evolucionar y mejorar. Nuestra opinión completa lapueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: Reddit