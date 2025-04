La secuela Duck Detective: The Ghost of Glamping ya tiene fecha de lanzamiento

Desde que jugamos el divertido Duck Detective: The Secret Salami quedamos antojados de vivir una nueva aventura detectivesca junto a Eugene McQuacklin. Eso se hará realidad muy pronto porque el estudio independiente alemán Happy Broccoli Games ya reveló oficialmente cuándo saldrá la secuela. Así es, ya conocemos la fecha de lanzamiento de Duck Detective: The Ghost of Glamping.

La revelación se dio mediante un nuevo tráiler con nuevas escenas del caso que tenemos que resolver en un ‘glamping’ (parque de campamento de lujo), donde algunos testigos dicen haber sido asustados por un fantasma.

Como pudieron ver, la fecha de lanzamiento de Duck Detective: The Ghost of Glamping será el jueves 22 de mayo de 2025. Ese es un día antes del aniversario del lanzamiento del primer juego de la serie e igual que ese, será una experiencia corta que puede durar entre 2 y 4 horas.

Podremos jugar esta aventura en Nintendo Switch, Xbox, PS5 y en PC mediante Steam. Ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en este último. No tenemos dudas de que será tan divertido como el primero y esperamos que las aventuras del detective McQuacklin continuen.