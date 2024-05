Duck Detective: The Secret Salami – Reseña

Duck Detective: The Secret Salami

En resumen

Tuve una excelente tarde de domingo terminando Duck Detective: The Secret Salami y dado lo corto y barato que es, no dudo en recomendarlo. Los personajes son adorables, tiene un gran trabajo de voces, una historia que fue mejor de lo esperada y mucho sentido del humor. Es una verdadera lástima que no esté traducido en español y que —como otros críticos han dicho— no hay suficiente claridad en algunas pistas, porque de no ser por ello estaríamos ante una obra maestra. Pequeña y sencilla, pero una obra maestra.