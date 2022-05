Dune: Spice Wars – Primeras impresiones

El lanzamiento de la película ‘Duna‘ (2021) hizo que la historia creada por Frank Herbert llegara a muchas más personas. Sumado a esto, en The Game Awards 2021 fue anunciado Dune: Spice Wars un juego de estrategia basado en este universo que en los últimos meses ha contado con varios tráileres y ya se encuentra en acceso anticipado, por lo que ya hemos podido probarlo y tener unas primeras impresiones. Así, haremos un breve recuento de lo que vimos.

Inicio de una partida.

Lo primero que debemos tener en cuenta que Dune: Spice Wars se siente como una combinación entre Northgard y Sid Meier’s Civilization (más el primero que el segundo). Esto tiene sentido, pues el desarrollador de Northgard es el que se encargó de este título. Así, podemos ver un juego de estrategia 4X (explorar, expandirse, explotar, exterminar) que tiene algo más de ritmo por no funcionar por turnos pero cuyo fuerte no son precisamente las decisiones en tiempo real. Es decir, no tendremos que hacer demasiadas decisiones de ‘micromanejo’ como sucede en títulos como Starcraft, ya que hasta podremos pausar para tomar nuestras decisiones.

Comenzando en Dune: Spice Wars

Para iniciar tendremos que elegir una de las cuatro casas principales de Arrakis: Atreides, Harkonnen, Contrabandistas o Fremen. Cada una tiene diferentes bonificaciones, pero sus descripciones son casi incomprensibles para alguien que prueba el juego por primera vez, así que la elección da igual.

Iniciamos con nuestra ciudad principal y una unidad de reconocimiento (ornitóptero) que nos permitirá explorar la zona. Así, podemos saber qué tipo de recursos hay en las regiones cercanas y para poder atacar el pueblo que la controla. Esto nos permitirá tomarlo para expandirnos, aprovechar sus recursos y construir nuevos edificios. Hacer este tipo de anexiones es lo más básico para poder progresar, por lo que tendremos que entrenar tropas cuanto antes y derrotar las milicias que defienden el pueblo.

En general, estas primeras impresiones de Dune: Spice Wars resaltan la poca información que se le da al jugador.

Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Después de todo, las explicaciones que hay en Dune: Spice Wars son demasiado generales y no guían al jugador a un correcto entendimiento de lo que hay que hacer. No existe un tutorial como tal, sino algunas pequeñas misiones que solicitan un objetivo, pero que muchas veces no detallan cómo completar. Hasta ahora, esta es una de las grandes falencias del título, básicamente el jugador se siente abrumado por tantos elementos y poca explicación.

Por ejemplo, en la parte superior podemos ver todo el tiempo los recursos que poseemos y su producción. Sabemos que recolectar especia es nuestra prioridad y se nos señala eso, pero no hay consejo alguno para entender el resto de elementos: Solari, plascreto, mano de obra, baterías, agua, autoridad, etc. De hecho, no fue hasta después de cuatro horas de prueba que logramos descubrir que se podía cambiar la tasa de venda de especia para obtener más Solari (dinero). Básicamente, el jugador se siente completamente solo y debe explorar por sí mismo porque se le pueden escapar muchas cosas.

Como otro ejemplo, la primera recolección de especia puede tardar demasiado porque el jugador no sabe el procedimiento para asignar trabajadores a un recolector. Después de varios minutos, se puede encontrar la opción para iniciar el proceso. Eso sí, advierten sobre la presencia de gusanos de arena, un enemigo muy peligroso que se puede tragar tu unidad. Cuando hay una alerta de gusano, no se sabe cómo retirar el recolector, por lo que es casi segura una pérdida temprana.

Los recursos que vemos en la parte superior no son lo único confuso. De un momento a otro se anuncia el consejo de Landsraad, donde se toman decisiones que afectan a uno o todos los jugadores. Podemos gastar nuestros votos ahí, pero también tendremos un extra de influencia que, como sorpresa, resulta ser otro recurso que no vemos tan fácilmente. Sí, tenemos más números de los que cuidar relacionados a nuestra investigación, diplomacia, influencia y espionaje. La función de los agentes dados para realizar tareas de inteligencia y espionaje puede ser útil, pero es poco clara.

Adentrándose en el juego

Lo más intuitivo que hay es que hay que crear tropas y controlar territorios. No hay mucha ciencia ni variedad de unidades, por lo que los números casi siempre nos darán la ventaja. Otra cosa es saber manejar el mantenimiento en recursos, por lo que se aconseja construir los edificios adecuados. El problema es que hay muchas opciones así que el jugador termina construyendo de todo un poco en las regiones que posee.

Un gran problema del combate está asociado a las notificaciones. Si hay una notificación de un mismo tipo en pantalla (que por cierto son pequeñísimas), estas se agrupan en un solo bloque. Si, por ejemplo, al jugador lo atacan distintas facciones al tiempo, se le hace imposible darse cuenta a no ser que vigile todo el mapa. Habría que mejorar mucho eso y hacer más clara una notificación de ataque con una alerta más notoria y que no esté en la misma lista de una «construcción finalizada».

La interacción con las demás casas se siente demasiado cuadriculada. A veces llegan solicitudes de comercio y muy rara vez reaccionan con comentarios. Principalmente las usamos para entablar un conflicto, pero le falta algo para hacer que la diplomacia sea relevante.

En estas primeras impresiones podemos decir que Dune: Spice Wars tiene potencial para ser un juego entretenido, pero necesita urgentemente formas para enganchar al jugador primerizo y ayudarlo a entender las mecánicas. Más allá de eso, necesita tener una campaña y conectarse más con la novela original para sentir más la relación con el universo en el que está inspirado.

Veremos qué tantos cambios harán durante su acceso anticipado.