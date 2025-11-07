Durin (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

El una vez terrible dragón y una vez adorable dragoncito ahora es un joven guerrero humano. Bueno, «humanoide», pero en todo caso no podemos esperar para jugar con él. En preparación para su llegada, aquí tienen una guía con nuestras recomendaciones de mejor arma, composición de equipo y conjunto de artefactos para un ‘build’ de Durin en Genshin Impact, así como el listado de materiales de mejora.

Cómo conseguir a Durin

Durin debería protagonizar uno de los ‘banners’ o gachapones de la actualización Luna III (6.2) de Genshin Impact, la cual estará lista en la noche del martes 2 de diciembre de 2025. Si no está en los ‘banners’ de lanzamiento, lo podremos conseguir en la fase 2 que empieza el 23 de diciembre.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ de Durin podremos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es Durin, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será él.

Una vez su gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Corte del ala ardiente

Normal : Realiza hasta 4 ataques consecutivos con espada.

: Realiza hasta 4 ataques consecutivos con espada. Cargado : Consume una cierta cantidad de Aguante para ejecutar un golpe frontal.

: Consume una cierta cantidad de Aguante para ejecutar un golpe frontal. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad elemental – Forma binaria: Convergencia y división

Realiza una transmutación esencial. Durante este proceso, la Habilidad Elemental de Durin es reemplazada por la Habilidad Elemental especial Transmutación: Confirmación de la pureza y su Ataque Normal será reemplazado por el Ataque Normal especial Transmutación: Negación de la oscuridad.

Transmutación: Confirmación de la pureza – Inflige Daño Pyro en el AdE una vez a los enemigos cercanos, anula la transmutación esencial y entra en el estado de confirmación de la pureza durante 30 s.

Inflige Daño Pyro en el AdE una vez a los enemigos cercanos, anula la transmutación esencial y entra en el estado de confirmación de la pureza durante 30 s. Transmutación: Negación de la oscuridad – Inflige Daño Pyro tres veces consecutivas a los enemigos que tenga enfrente, anula la transmutación esencial y entra en el estado de negación de la oscuridad durante 30 s.

Cuando Durin entra en el estado de confirmación de la pureza o negación de la oscuridad, también recuperará cierta cantidad de Energía Elemental. Solo puede recuperar Energía Elemental de esta manera una vez cada 6 s.

Habilidad definitiva – Principio de pureza: Fluctuación lumínica

Durin puede usar distintas Habilidades Definitivas según el estado de transmutación esencial en el que se encuentre.

Si Durin está en estado de confirmación de la pureza, usará la Habilidad Definitiva Principio de pureza: Fluctuación lumínica . Inflige tres veces Daño Pyro en el AdE a los enemigos que tenga enfrente e invoca un dragón alboflamígero que sigue al personaje en uso y ataca cada cierto tiempo a los enemigos cercanos para infligirles Daño Pyro en el AdE, el cual se considera daño de Habilidad Definitiva.

. Inflige tres veces Daño Pyro en el AdE a los enemigos que tenga enfrente e invoca un dragón alboflamígero que sigue al personaje en uso y ataca cada cierto tiempo a los enemigos cercanos para infligirles Daño Pyro en el AdE, el cual se considera daño de Habilidad Definitiva. Si Durin está en estado de negación de la oscuridad, usará la Habilidad Definitiva Principio de oscuridad: Combustión estelar. Inflige tres veces Daño Pyro en el AdE a los enemigos que tenga enfrente e invoca un dragón de corrosión sombría que sigue al personaje en uso y ataca cada cierto tiempo a un enemigo cercano para infligirle Daño Pyro, el cual considera daño de Habilidad Definitiva.

Si Durin no está en ningún estado especial de transmutación esencial, usará la Habilidad Definitiva Principio de pureza: Fluctuación lumínica.

Habilidades pasivas

Si Durin está en el equipo, aumenta en un 25% las recompensas de las expediciones de 20 h en Mondstadt. Además, dependiendo el dragón que invoque en su habilidad definitiva otorga diferentes bonos.

Dragón alboflamígero – Cuando un personaje cause una reacción de Quemadura, Sobrecarga, Torbellino Pyro o Cristalización Pyro contra un enemigo o cuando inflija Daño Pyro o Daño Dendro contra un enemigo quemado, tanto la RES Pyro de dicho enemigo como la RES del otro elemento usado para causar la reacción se reducen en un 20% durante 6 s.

Cuando un personaje cause una reacción de Quemadura, Sobrecarga, Torbellino Pyro o Cristalización Pyro contra un enemigo o cuando inflija Daño Pyro o Daño Dendro contra un enemigo quemado, tanto la RES Pyro de dicho enemigo como la RES del otro elemento usado para causar la reacción se reducen en un 20% durante 6 s. Dragón de corrosión sombría – El daño que infligen las reacciones de Vaporización y Derretido causadas por Durin aumenta en un 40%.

El caos se forma como la noche (Nivel 20+) – Mientras Durin esté en el estado de confirmación de la pureza o negación de la oscuridad de transmutación esencial, el daño base de su Habilidad Definitiva aumenta en un 1% por cada 100 pts. de ATQ que tenga, hasta un máximo de un 25%.

Rito de la noche de brujas: Oda de ascensión (Nivel 60+) – Tras completar la misión «Lecciones de brujería: Una tarea de este mundo», Durin se convertirá en un personaje mágico. Cuando en el equipo haya al menos 2 personajes mágicos, obtendrá el efecto de magia: rito secreto, el cual fortalece a dichos personajes.

Magia: rito secreto – Potencia en un 75% todos los efectos (excepto la duración) del talento pasivo al invocar un dragón.

Mejores armas para un ‘build’ de Durin

El arma icónica de Durin y la mejor para cualquier ‘build’ suyo es Athame Artis (5★ – CR 7.2%), que se podrá conseguir en el gacha ‘Encarnación Divina’ disponible al mismo tiempo que el banner del personaje.

El daño de la Habilidad Definitiva aumenta en un 12%. Al golpear a un enemigo con la Habilidad Definitiva, se obtiene el efecto de “filo diurno”, el cual aumenta durante 3 s el ATQ en un 20%, y también el ATQ del personaje en uso (a excepción del portador de esta arma) en un 16%. Además, cuando el equipo tiene el efecto de “magia: rito secreto”, el de hoja diurna se potencia en un 75% adicional. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Otras espadas cortas que pueden ser la mejor arma para Durin son aquellas que potencien su habilidad definitiva:

Alba de la Tejelunas ( 4★ – Atk 6%) – Aumenta en un 20% el daño de la Habilidad Definitiva. Si la Energía Elemental máxima del personaje no supera los 60/40 pts., el daño de la Habilidad Definitiva aumenta en un 16/28% adicional.

– Aumenta en un 20% el daño de la Habilidad Definitiva. Si la Energía Elemental máxima del personaje no supera los 60/40 pts., el daño de la Habilidad Definitiva aumenta en un 16/28% adicional. Colmillo lupino (4★ – CrR 6%) – Aumenta en un 16% el daño de la Habilidad Elemental y la Habilidad Definitiva. Tras golpear a un enemigo con la Habilidad Elemental, su Prob. CRIT aumenta en un 2%, y tras golpearlo con la Habilidad Definitiva, la Prob. CRIT de esta habilidad aumenta en un 2%. Cada uno de estos efectos dura 10 s, se puede acumular hasta 4 veces y se puede activar una vez cada 0.1 s.

También pueden enfocarse en armas que aumenten su probabilidad de crítico, como Cortador de Jade Primordial (5★).

Mejor equipo para Durin en Genshin Impact

Aunque es posible usar a Durin como DPS, se le saca más provecho como Sub-DPS que se enfoca en invocar el dragón de su habilidad definitiva y cambiar a otro personaje que pueda hacer más daño mientras tanto. Respecto a qué compañeros usar, Durin es muy versátil debido a las pasivas asociadas con sus dragones así que encaja en casi cualquier equipo.

Aparte de eso tenemos que tener en cuenta el efecto pasivo Magia: Rito secreto que se activa si cumplimos ciertas condiciones y tenemos otro personaje mágico en el equipo (Mona, Albedo, Venti o Klee). También debemos mantener a Durin en estado Negación de la oscuridad si usamos personajes de daño Cryo o Hydro y en estado Confirmación de la pureza para los demás elementos.

Son demasiadas cosas a tener en cuenta, pero nosotros nos decantamos por un equipo junto a estos dos:

En cuanto al DPS, nuestras recomendaciones son:

Pyro : Maavuika o Arlechino

: Maavuika o Arlechino Hydro: Yelan, Mualani o Neuvillete

Yelan, Mualani o Neuvillete Cryo : Skirk (con Escoffier)

: Skirk (con Escoffier) Electro : Varesa o Clorinde

: Varesa o Clorinde Geo : Navia

: Navia Dendro: Kinich

Pero en realidad pueden usar el personaje que quieran. Como dijimos, Durin es un personaje muy versatil y encaja como Sub DPS en casi cualquier equipo.

Mejor conjunto de artefactos para Durin

En esta guía nos hemos enfocado mucho en potenciar el daño de la habilidad definitiva de Durin, así que es obvio que el conjunto de artefactos que vamos a recomendar para su ‘build’ es Ritual antiguo de la nobleza (Dominio Estanque claro y caverna de la montaña: Sala de piedra en Liyue)

Dos piezas : Daño de Habilidad Definitiva +20%.

: Daño de Habilidad Definitiva +20%. Cuatro piezas: Después de lanzar una Habilidad Definitiva, aumenta el ATQ de todos los miembros del equipo en un 20% durante 12 s. Este efecto no puede acumularse.

Otra gran opción es Emblema del Destino.

Cuatro piezas: Aumenta el daño infligido con la Habilidad Definitiva en una cantidad equivalente al 25% de la Recarga de Energía. Se puede obtener un aumento del 75% como máximo.

O simplemente podemos potenciar su daño Pyro con Bruja carmesí en llamas

Dos piezas : Bono de Daño Pyro +15%.

: Bono de Daño Pyro +15%. Cuatro piezas: Aumenta el daño causado por Sobrecarga, Quemadura y Crepitar en un 40%, y el de Vaporización y Derretido en un 15%. El uso de una Habilidad Elemental aumenta los efectos del conjunto de 2 piezas en un 50% durante 10 s. Puede acumularse hasta un máximo de 3 veces.

Constelaciones

Si Durin les sale varias veces en su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos. También es posible subir su nivel con Stella Fortuna sin dueño que nos dan si conseguimos duplicados de personajes de cinco estrellas que ya estén en C6.

Redención de Adamah (Nivel C1) – Tras usar la Habilidad Definitiva, se producirán distintos efectos dependiendo de la forma de Habilidad Definitiva que haya usado. Principio de pureza: Fluctuación lumínica Todos los personajes cercanos del equipo obtienen 18 cargas de iluminación cíclica durante 20 s. Cuando los personajes en uso cercanos que posean iluminación cíclica inflijan daño con un Ataque Normal, Cargado o Descendente, o con la Habilidad Elemental o Definitiva, consumirán 1 carga de iluminación cíclica para aumentar el daño infligido en una cantidad equivalente al 60% del ATQ de Durin. El número de cargas de los personajes del equipo con iluminación cíclica se calcula de forma independiente. Principio de oscuridad: Combustión estelar Durin obtiene 18 cargas de iluminación cíclica durante 20 s. Cuando inflija daño con su Habilidad Definitiva, consumirá 2 cargas para aumentar el daño infligido en una cantidad equivalente al 100% de su ATQ.

Tras usar la Habilidad Definitiva, se producirán distintos efectos dependiendo de la forma de Habilidad Definitiva que haya usado. Visiones sin fondo (Nivel C2) – Durante 20 s después de que Durin use su Habilidad Definitiva, cuando un personaje cercano del equipo cause una reacción de Vaporización, Derretido, Quemadura, Sobrecarga, Torbellino Pyro o Cristalización Pyro contra un enemigo, o cuando inflija Daño Pyro o Daño Dendro contra un enemigo quemado, el Daño Pyro de los personajes cercanos del equipo y el daño del elemento correspondiente que participó en la reacción aumentan en un 50% durante 6 s.

Durante 20 s después de que Durin use su Habilidad Definitiva, cuando un personaje cercano del equipo cause una reacción de Vaporización, Derretido, Quemadura, Sobrecarga, Torbellino Pyro o Cristalización Pyro contra un enemigo, o cuando inflija Daño Pyro o Daño Dendro contra un enemigo quemado, el Daño Pyro de los personajes cercanos del equipo y el daño del elemento correspondiente que participó en la reacción aumentan en un 50% durante 6 s. Revelación del espejo ardiente (Nivel C3) – Aumenta el nivel de habilidad de Principio de pureza: Fluctuación lumínica +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

– Aumenta el nivel de habilidad de Principio de pureza: Fluctuación lumínica +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Fuente desbordante (Nivel C4) – Durante 20 s tras obtener el efecto de iluminación cíclica de la constelación Redención de Adamah, el daño de la Habilidad Definitiva de Durin aumenta en un 40% y, al activarse el efecto de consumo de iluminación cíclica, hay un 30% de probabilidad de que dicho efecto no se consuma.

– Durante 20 s tras obtener el efecto de iluminación cíclica de la constelación Redención de Adamah, el daño de la Habilidad Definitiva de Durin aumenta en un 40% y, al activarse el efecto de consumo de iluminación cíclica, hay un 30% de probabilidad de que dicho efecto no se consuma. Fisura del fuego amargo (Nivel C5) – Aumenta el nivel de habilidad de Forma binaria: Convergencia y división +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Aumenta el nivel de habilidad de Forma binaria: Convergencia y división +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Nacimiento doble (Nivel C6) – El daño de la Habilidad Definitiva de Durin ignora el 30% de la DEF del enemigo. Además, las Habilidades Definitivas de Durin, Principio de pureza: Fluctuación lumínica y Principio de oscuridad: Combustión estelar, se fortalecen respectivamente de la siguiente manera: Tras golpear a un enemigo con la Habilidad Definitiva Principio de pureza: Fluctuación lumínica y el dragón alboflamígero, la DEF de dicho enemigo se reduce en un 30% durante 6 s. El daño de la Habilidad Definitiva Principio de oscuridad: Combustión estelar y del dragón de corrosión sombría ignora un 40% adicional de la DEF del enemigo.

El daño de la Habilidad Definitiva de Durin ignora el 30% de la DEF del enemigo. Además, las Habilidades Definitivas de Durin, Principio de pureza: Fluctuación lumínica y Principio de oscuridad: Combustión estelar, se fortalecen respectivamente de la siguiente manera:

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Durin en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Durin

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Ágata Agnidus 3x Distintivo Desgastado 3x Flor Velaescarcha 20.000 40+ 3x Fragmento de Ágata Agnidus 15x Distintivo Desgastado 10x Flor Velaescarcha 2x Núcleo kuuvahki de bucle militar 40.000 50+ 6x Fragmentos de Ágata Agnidus 12x Distintivo Sofisticado 20x Flor Velaescarcha 4x Núcleo kuuvahki de bucle militar 60.000 60+ 3x Trozos de Ágata Agnidus 18x Distintivo Sofisticado 30x Flor Velaescarcha 8x Núcleo kuuvahki de bucle militar 80.000 70+ 6x Trozos de Ágata Agnidus 12x Distintivo Escarchado 45x Flor Velaescarcha 12x Núcleo kuuvahki de bucle militar 100.000 80+ 6x Ágata Agnidus 24x Distintivo Escarchado 60x Flor Velaescarcha 20x Núcleo kuuvahki de bucle militar 120.000

La Ágata Agnidus en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Pyro, Cepa Abismática Tipo I, Todoterreno Superpesado, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Regisvid Pyro, Protodragarto Geo, Gólem Legado, Tirano Qucusaurio Aueroardiente, Magmadragón Candente, Selenimariposa Radiante, Rey Lobo, Azhdaha, Signora, La Sota y Señor del Fuego Primigenio Corroído en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Pyro, Cepa Abismática Tipo I, Todoterreno Superpesado, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Regisvid Pyro, Protodragarto Geo, Gólem Legado, Tirano Qucusaurio Aueroardiente, Magmadragón Candente, Selenimariposa Radiante, Rey Lobo, Azhdaha, Signora, La Sota y Señor del Fuego Primigenio Corroído en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Distintivo Desgastado, Sofisticado y Escarchado se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Flor Velaescarcha se puede encontrar en Nod Krai.

se puede encontrar en Nod Krai. El objeto Núcleo kuuvahki de bucle militar se consigue derrotando al jefe Todoterreno Superpesado – Fortaleza mecánica de nivel 30 o superior en Nod Krai.

Guía de materiales de mejor de talentos de Durin

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Durin. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la poesía 6x Distintivo Desgastado 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la poesía 3x Silbato de hierro del guerrero 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la poesía 4x Distintivo Sofisticado 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la poesía 6x Distintivo Sofisticado 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la poesía 9x Distintivo Sofisticado 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la poesía 4x Distintivo Escarchado 120.000 Mora 1x Fuego solar corroído Nivel 8 6x Filosofía de la poesía 6x Distintivo Escarchado 260.000 Mora 1x Fuego solar corroído Nivel 9 12x Filosofía de la poesía 9x Distintivo Escarchado 450.000 Mora 2x Fuego solar corroído Nivel 10 16x Filosofía de la poesía 12x Distintivo Escarchado 700.000 Mora 2x Fuego solar corroído 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la poesía se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el Dominio de la maestría Cañón del olvido: Escarcha penetrante de Mondstadt, como recompensas de algunas misiones y en cofres.

se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el Dominio de la maestría Cañón del olvido: Escarcha penetrante de Mondstadt, como recompensas de algunas misiones y en cofres. Los objetos Distintivo Desgastado, Sofisticado y Escarchado se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Opríchniks Fatui de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. El Fuego solar corroído se obtiene al derrotar al jefe semanal Señor del Fuego Primigenio Corroído de nivel 70 o más en el Dominio de la Reminiscencia: El profundo y transitorio vacío (Grabado de piedra) en Natlan o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Durin.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Durin en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.