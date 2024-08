Dustborn – Reseña

En los últimos años hemos visto el desagradable resurgir del fascismo. No resulta extraño que muchas personas —especialmente pertenecientes a minorías— estén intentando huir de los países en que ha logrado llegar al poder. Dustborn, el nuevo juego de los creadores de Dreamfall, nos muestra ese doloroso escenario mediante una banda de punk con poderes fantásticos que recorre un Estados Unidos de costa a costa.

Este título puede ser descrito como un juego de aventura en el estilo de Life is Strange o los títulos de Telltale como The Walking Dead. Sus más importantes elementos son las conversaciones que tenemos con otros personajes y las decisiones que tomamos para alterar el curso de la historia. También tiene exploración, minijuegos de ritmo e incluso combates.

Pax y sus amigos no tienen un futuro en Pacífica, donde personas con poderes Anómalos como ellas son discriminadas y perseguidas. La oportunidad de escapar se les presenta junto a un plan para robar algo de las autoridades y viajar a la Costa Este de la República de Norteamérica para huir del país. Todo parece muy sencillo, pero nunca nada lo es.

¡Somos Dustborn!

La idea de personas con poderes que son tratados como parias está claramente inspirada en X-Men, pero eso no evita que tenga personalidad propia. Además, el elenco está formado por personajes muy diversos de diferentes razas, identidades sexuales y religiones que encajan muy bien en esta cruel metáfora sobre la discriminación. No me cabe duda que algunos jugadores van a encontrar un poco fastidiosos a Pax y sus amigos, pero a mi me parecieron muy carismáticos. Llegue a sufrir bastante por su bienestar. Me sentí especialmente identificado con Sai, que a pesar de su fuerza física es un manojo de ansiedad.

La historia y desarrollo de personajes son excelentes, especialmente el de la protagonista Pax gracias a la forma en que podemos orientar su relación con sus compañeros mediante nuestras elecciones de diálogos. Cada uno de los compañeros —Sai, Noam, Theo, Zee, Eli y Viola— pueden ganar puntos hacia diferentes «codas» que determinan el final de ese personaje y las respuestas a determinados eventos. Pero esa mecánica no es suficientemente clara y resulta confuso descubrir qué elecciones pueden alterar a cuál coda. Eso puede hacer que rejugar este título para sacar diferentes finales resulte frustrante.

Los poderes de Pax le permiten convencer o obligar a alguien a hacer algo con solo escuchar su voz. Esto se puede usar en los combates para obligar a los enemigos a luchar entre si o congelarlos en su lugar, pero su principal uso está durante los momentos de diálogo y socialización. Podría parecer que elegir la orden correcta en el momento apropiado es una especie de acertijo, pero la verdad es que el sistema simplemente nos pide agotar las opciones hasta elegir la correcta. Esto no solo es decepcionante a nivel mecánico, sino narrativo. El juego nos obliga a usar este poder en momentos que no lo ameritan. No se siente bien ver a Pax manipular a las personas que ama de esta manera.

Ritmo de combate

Hablar, explorar escenarios pequeños y elegir opciones de diálogo puede hacerse eventualmente pesado en un juego de 15 horas. Seguramente eso les preocupaba a los desarrolladores de Dustborn cuando decidieron incluir mecánicas de combate y ritmo en el juego.

Esa fue una mala idea.

No hay otra forma de decirlo: las mecánicas de combate son muy malas. Los golpes no tienen impacto, los ataques especiales cargan muy lentamente y las peleas son innecesariamente largas. Hay buenas ideas aquí —como los poderes de Voz que se usan en combinación con los compañeros— pero están muy mal implementados.

El minijuego de ritmo está mucho mejor implementado en la trama, pero tampoco tiene demasiada gracia. Se siente como una versión desabrida de otros títulos musicales. Al menos las canciones originales del juego son buenas.

Hay otras mecánicas como la búsqueda de Ecos en los escenarios (que sirven para aprender nuevos poderes de Voz) y hay momentos especiales como una huida en moto que nos pone a arrojar bombas molotov contra los perseguidores. Igual que los elementos anteriores, no son nada especial y a veces se sienten como relleno.

Un viaje muy accidentado

Que disfrute de los diálogos, las personalidades de los protagonistas y la historia no significa que quiera sentarme a escuchar cada sílaba de diálogo, pero Dustborn me obligó a hacerlo. Al menos en la versión prelanzamiento, no hay forma de saltarnos o completar líneas de diálogo. Esto resulta absurdo en un juego moderno y hace que el ritmo se ralentice demasiado.

Aunque las actuaciones de voz son en general muy buenas durante los diálogos, son absolutamente terribles durante los combates. Pax es interpretada por la actriz Dominique Tipper —que me encantó en la serie The Expanse— y en general hace un gran trabajo, pero durante los combates suena muy mal. No le pone ninguna carga dramática ni fuerza a los gritos de pelea ni a su uso del poder de Voz. Además, los diálogos durante el combate y en algunos momentos de la exploración se sobreponen unos a otros resultando inteligibles. Hay momentos en que hasta tres conversaciones diferentes pueden estar ocurriendo en pantalla, haciendo que todo sea confuso.

Desearía que ese fuera el último de los defectos a mencionar, pero hay más — muchos más. Los gráficos son muy buenos y la animación con sombreado plano (cel-shading) encaja a la perfección con el estilo cómic que tiene Dustborn, pero el juego tiene muy mal rendimiento. Las caidas de ‘frames’ son constantes. Las animaciones tienen muchos ‘glitches’, problemas de colisión y las expresiones de los personajes no van bien con su supuesto estado de animo.

¿Vale la pena atravesar la República?

Tras analizar concienzudamente todas sus cualidades y defectos, llegué a la conclusión de que Dustborn no es un mal juego, pero tiene demasiados problemas como para recomendarlo. Su historia es muy buena y amé a todos sus personajes. Eso fue suficiente para hacerme querer llegar al final… pero fue un viaje con mucho sufrimiento. Las peleas son demasiado aburridas, el ritmo es glacial por culpa de no poder saltar líneas de diálogo y las caídas de rendimiento hacían todo aún más difícil. Depende de ustedes decidir si las aventuras y desventuras de Pax y sus amigos son suficientemente interesantes como para soportar sus puntos negativos.

Esta reseña está hecha con una copia digital de Dustborn para PlayStation 5 suministrada por Quantic Dream. Este juego estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y para PC (Steam y Epic Games Store) desde el martes 20 de agosto de 2024.