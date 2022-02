Dying Light 2 está doblado al español latino, he aquí algunas de las voces

Después de años de espera, Dying Light 2: Stay Human finalmente está disponible en todo el mundo. Múltiples peligros esperan a los jugadores que se aventuren en La Ciudad, el último bastión de la humanidad. Si bien los infectados continuarán siendo un riesgo, sobre todo por la noche, no serán la única preocupación. Al fin y al cabo, los jugadores inevitablemente se verán envueltos en la guerra de facciones que transcurre en la antigua metrópolis. Les guste o no, sus decisiones serán las que determinarán el destino de La Ciudad y sus habitantes.

Aunque esta aventura podrá superarse con voces en inglés y subtítulos en español, Dying Light 2: Stay Human también podrá disfrutarse 100% doblado al español latino.

¿Cuáles actores prestaron sus voces para el doblaje al español latino de Dying Light 2?

Estos son algunos actores que prestaron sus voces para el doblaje latino de Dying Light 2:

Dying Light 2 ya está disponible para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC. La versión para Nintendo Switch no saldrá hasta una fecha posterior todavía no especificada. Para conocer todo lo que se ha revelado sobre Dying Light 2, basta con seguir este enlace.

Fuente: comunicado de prensa de Techland