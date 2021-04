E3 2021: Nintendo, ¿qué juegos esperamos ver?

Después de un 2020 que impidió la realización de todas las convenciones a nivel global, la Entertainment Software Association confirmó una nueva versión de E3 exclusivamente digital para 2021. Como ha sido costumbre desde el nacimiento de la feria de juegos, Nintendo confirmó su participación para alegría de sus seguidores. Al igual que Microsoft y opuesto a lo decidido por Sony, nuevamente ausente entre las tres compañías grandes de la industria.

Hasta el momento ha sido un año algo austero para Nintendo, por el lado de sus franquicias propias. Después de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury y el próximo lanzamiento de New Pokémon Snap para Nintendo Switch, le sigue un par de ‘remakes’ de Famicom Detective Club y el relanzamiento de Miitopia, un juego original de 3DS (que sin StreetPass en Switch vemos difícil de igualar). A mitad de año esperamos la llegada de Mario Golf: Super Rush y The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Pero esto es lo que sabemos desde su último Nintendo Direct. E3 suele ser el espacio dedicado para conocer más sobre los futuros lanzamientos y también enterarnos de nuevos anuncios. Así que la pregunta natural es, ¿qué juegos de Nintendo podemos esperar en E3 2021?

Lamentablemente, estos cómicos videos promocionales de Nintendo no volverán.

Lo que podría presentar Nintendo en E3 2021

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Solo es un título provisional pero es la forma más rápida de decir que la secuela de Breath of the Wild podría hacer acto de presencia en E3 2021. Esto no significa que el juego salga este año, pero es la motivación principal conocer algo más sobre su desarrollo durante el año que la serie cumple 35. Dos años después del primer y único avance.

El productor general de la franquicia The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, señaló anteriormente que no estaban listos para compartir información adicional sobre Breath of the Wild 2. «Para lograr que el vasto mundo que disfrutaste explorar en el juego original sea todavía más impresionante, el equipo está trabajando fuerte en su desarrollo, así que tendrás que esperar un poco más antes que brindemos nuevas actualizaciones.»

Juegos esperados de Nintendo en E3 2021 y Breath of the Wild 2.

Sin embargo, en junio del presente año ya serían siete meses de aquellas palabras y el tiempo sería más que justo. Suele pasar que durante E3, Nintendo le dedica más tiempo de lo normal a un juego en particular. Durante E3 2016 fue Breath of the Wild, prácticamente del único que se habló ya que su lanzamiento y el de la consola Switch se daría en marzo del 2017. ¿Acaso estará enlazado el lanzamiento de BotW2 a un posible «Switch Pro»?

Metroid Prime 4

Durante E3 2017 se dio el anuncio de desarrollo de la cuarta entrega numérica en la serie Metroid Prime. Pero a comienzos del 2019 Nintendo informó que reiniciaba el desarrollo del juego, esta vez en colaboración con Retro Studios para asegurar una calidad digna de la compañía. En estos momentos imaginamos que va a medio camino dicha producción, pero confiamos en que es un buen momento después de cuatro años para volver a elevar las expectativas con un avance.

Un lanzamiento de Metroid Prime 4 lo vemos tan distante como 2023, también podríamos equivocarnos, teniendo en cuenta que ese sería el sexto año de Switch y ya tendría un sucesor encima. En su defecto podría ser un título que aproveche las capacidades del hipotético Switch Pro. Tampoco podemos descartar un Metroid Prime Trilogy para Switch, tan rumoreado durante años.

Junto con The Legend of Zelda, Metroid es una de las propiedades principales de Nintendo que cumplen 35 años, así que de todo corazón esperamos más amor para Samus Aran y sus metroides.

Switch Pro

A comienzos del 2020 habían fuertes rumores del anuncio de un modelo Switch Pro para ese mismo año. Hasta que una pandemia global alteró drásticamente los planes y los rumores de la consola mejorada persisten, solo que sin una fecha plausible. Se han conocido datos extraoficiales como una presunta pantalla OLED y resolución 4K, así como una nueva versión del chip Nvidia Tegra X1, mismo que podría dejar de ser producido este año.

Pero siguen siendo reportes factibles sin confirmación por parte de Nintendo. Con poco más de cuatro años en el mercado de la consola base, son varios los títulos que piden pista para un sistema con mejor procesador, memoria, almacenamiento, duración de batería y resolución. Lo ideal es que Nintendo pudiese brindar todo eso en un ‘New Switch’ o ‘Switch Pro’, así como la tan pedida mejora de los Joy-Con.

Somos conscientes que solo algunas de estas cosas podrán solucionarse con un nuevo modelo de Switch. De cualquier modo, E3 2021 es un espacio más que recomendado para dar a conocer la noticia con una disponibilidad tentativa para temporada navideña. Sin dejar a un lado algún título de renombre que lo acompañe.

Pokémon Legends: Arceus

Es natural que vamos a ver nuevo material de Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl, los más recientes ‘remakes’ de la franquicia que optarán por una ruta más minimalista respecto a previos ‘remakes’. Pero el lanzamiento fuerte de Pokémon por parte de The Pokémon Company viene en forma de mundo abierto, ubicado en el pasado de la misma región Sinnoh.

Pokémon Legends: Arceus es una nueva era para Pokémon que bien podría marcar el rumbo que tome la franquicia en adelante. En sus primeras imágenes, Pokémon Legends: Arceus hace lo posible por imitar la experiencia de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en un mundo Pokémon inspirado en el Japón feudal. Se ve claramente dónde está el enfoque de producción y presupuesto en Game Freak.

Los jugadores podrán conocer los orígenes de los entrenadores y capturar Pokémon en estado salvaje de manera sigilosa. Las Poké Ball se caracterizan por ser rudimentarias ya que apenas se estaban inventando, mientras que las batallas tienen lugar en el mismo campo de juego al estilo acción/RPG. Tanto así que si los Pokémon del jugador son derrotados, éste puede recibir daño del Pokémon rival, algo nunca antes visto.

En E3 2021, Nintendo mostrará uno de sus juegos más prometedores.

El juego llegará hasta principios del 2022, pero fácilmente lo visualizamos ocupando una buena porción de la agenda de Nintendo en E3 2021.

Splatoon 3

El último anuncio sorpresa del Nintendo Direct más reciente fue un juego que no precisamente muchos esperaban, pero que tampoco sobra. A pesar de contar con una secuela activa en Switch del juego de Wii U, Splatoon 3 prepara sus pistolas de pintura y tentáculos para el 2022 en un ambiente post-apocalíptico, por lo que se puede observar en su primer avance.

Visualmente no hay un cambio muy drástico (como tampoco se denota entre Wii U y Switch, sinceramente), pero esta tercera entrega promete nuevas armas como un arco y mejoras a otras ya tradicionales. No creeríamos que la base de fanáticos de Splatoon sea tan alta, pero es una IP moderna a la que le ha ido muy bien. El hecho que vayan para un tercer juego en seis años es más que meritorio.

Dado su lanzamiento para el próximo año como Pokémon Legends: Arceus, es posible que se le dedique mayor cantidad de tiempo en E3 2021.

Uno de los juegos seguros de Nintendo en E3 2021.

Otros juegos y apariciones menos probables

En esta sección mencionamos títulos que pueden ser mostrados en E3 2021, como el juego móvil de realidad aumentada, «Pikmin GO», en desarrollo por parte de Niantic y Nintendo.

Aún con el anuncio de Skyward Sword HD, muchos no pierden las esperanzas de The Wind Waker HD y Twilight Princess HD también para Switch.

Wario habita un área gris en la que todo es posible, o no. Sería genial recibir un nuevo WarioWare ahora para Switch. Por qué no, hasta un «Wario 3D Land.»

Otros tantos son menos probables y entre ellos enlistamos a Bayonetta 3, fiel a las pocas palabras y masivos bloqueos de Hideki Kamiya.

¿Franquicias de Nintendo de las que lamentablemente no esperamos un solo anuncio? Sin duda F-Zero, aunque también podemos meter en esa bolsa a Advance Wars de Intelligent Systems, en vista de la eterna llama de Fire Emblem.

¿En qué fecha es E3 2021?

E3 2021 tendrá lugar entre el 12 y 15 de junio por medios digitales próximos a anunciarse.