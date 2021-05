E3 2021: ¿qué juegos de Xbox podríamos ver en la feria virtual?

Desde E3 2018, Microsoft ha estado blindándose con la adquisición de una gran cantidad de estudios. Estos cerca de 140 estudios que tiene la compañía de Redmond, entre los cuales se encuentran Bethesda y los demàs estudios pertenecientes a ZeniMax Media, se encuentran trabajando en títulos para las consolas Xbox Series X y S. Así que seguramente veremos en E3 2021 franquicias nuevas o «retornos inesperados» por parte de algunas de los nuevos integrantes de la familia de estudios de Xbox. Pero antes de entrar a especular sobre nuevas franquicias, o hablar de rumores con fundamentos, repasemos los anuncios que seguramente veremos en la presentación de Xbox en E3 2021.

Cabe resaltar que este artículo se actualizará cada vez que se confirme la presencia de un nuevo juego en la presentación de Xbox en la feria en línea E3 2021.

¿Qué juegos de Bethesda veremos en la presentación de Xbox en E3 2021?

Si algo espera el público, en especial los fanáticos de la consola de Microsoft, son los anuncios de juegos de Bethesda en la presentación de Xbox en E3 2021. Sin embargo, el reciente estudio adquirido por Microsoft es conocido por sus prolongados tiempos de desarrollo. Es así que algunos de los títulos que se esperan ver durante la presentación de Xbox en E3 2021 puede que solo los veamos en forma de un tráiler de expectativa, ya que los únicos juegos que actualmente Bethesda tiene en desarrollo son —los videojuegos exclusivos para PlayStation 5— Deathloop y Ghostwire Tokyo .

Fecha de lanzamiento de Starfield y una posible exclusividad con Xbox Series S/X

Por el momento es un misterio si Starfield llegará a PlayStation 5, pero lo que si es seguro es que este juego estará disponible desde el primer día para los suscriptores de Xbox Game Pass.

Hace 7 meses salieron a la luz unas supuestas imágenes de Starfield, las cuales incrementaron las esperanzas de los fanáticos del estudio de Maryland por ver algún anuncio correspondiente a este juego en el E3 del 2021. Sin embargo, el 4 de mayo —durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit— el periodista Jason Schreier se declaró escéptico ante el posible anuncio de Starfield en la presentación de Xbox en E3 2021. Adicionalmente Jason agregó, que esto radica a que él cree que por la situación actual muchos juegos no saldrán en el 2021. Es así que, a pesar que algunas personas afirman que Starfield llegará al mercado a finales del 2021, la verdad es que debemos esperar hasta junio para conocer si Starfield estará o no en E3 2021.

Nuevos juegos, exclusivos para Xbox Series X/S, de Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment es otra de las grandes adquisiciones que ha hecho Microsoft para nutrir su larga lista de estudios de desarrollo de videojuegos. Este estudio, el cual ahora se encuentra bajo el mismo techo que Bethesda, estuvo a cargo de Fallout: New Vegas. Así que tener a estos dos gigantes bajo el techo de Xbox Game Studios, le da a los fanáticos de los RPG de acción una leve esperanza de ver a Obsidian regresar a trabajar en la franquicia Fallout.

Xbox presentará en su evento en E3 2021, el tráiler y fecha de lanzamiento de Avowed

El primer anuncio de Avowed fue en julio del 2020. Este juego está en desarrollo para Xbox Series X/S y PC.

Actualmente, Obsidian se encuentra trabajando en Avowed, un ‘spin-off» de la franquicia Pillars of Eternity, el cual será un RPG de acción. Si bien este juego puede no estar listo este año, gracias a los altos valores de producción vistos en su primer adelanto, es probable que veamos un nuevo adelanto e incluso una posible fecha de lanzamiento de Avowed en la presentación de Xbox en E3 2021.

Nuevos proyectos de Obsidian Entertainment

Según Josh Sawyer Avowed no es el único juego, en el cual Obsidian Entertainment se encuentra trabajando. Algunas personas especulan que este desarrollador podría estar trabajando en un posible Fallout: New Vegas 2, pero hasta el momento se desconoce en qué proyectos está trabajando este estudio.

Tráiler y fecha de lanzamiento de Halo Infinite

Todos sabemos que Halo Infinite, el próximo juego de la franquicia más representativa de Xbox, llegará antes de terminar el 2021. Recientemente, el estudio 343 Industries informó que a mitad del 2021 —fecha en la que se llevará a cabo E3 2021— revelarán un nuevo tráiler con la jugabilidad de Halo Infinite. Así que en la presentación de Xbox en E3 2021 veremos los cambios que Halo Infinite ha tenido en su último año de desarrollo y seguramente conoceremos la fecha de estreno de este título en el 2021.

En la presentación de Xbox en E3 2021 posiblemente conozcamos la nueva locación de Forza Horizon 5

Oficialmente, Playground Games no ha anunciado nada sobre la locación de Forza Horizons 5. Sin embargo, algunos periodistas y usuarios de ResetEra han empezado a especular que México podría ser el país que ambiente la próxima entrega de Forza Horizons. Nosotros sí creemos posible ver algo de Forza Horizons 5 en la presentación de Xbox en E3 2021, pero no nos atrevemos a apuntar un país en particular. Esto debido a que otro grupo de fanáticos del juego de Playground Games cree que Japón sería el país que estaría en el próximo juego de carreras de la franquicia Forza Horizons para Xbox Series X/S y PC.

¿IO Interactive y Xbox presentarán «Project Dragon» en E3 2021?

Se rumora que «Project Dragon» es el nombre clave del tercer proyecto que tiene el estudio IO Interactive, el cual ha expandido recientemente su operación a Barcelona.

¿Qué es «Project Dragon«, el posible nuevo juego de IO Interactive para Xbox Series X/S?

Según Windows Central, «Project Dragon» es un RPG con elementos en línea, el cual estará ambientado en un universo completamente nuevo. Esta información resuena con una oferta laboral colgada en el sitio oficial del estudio europeo.

Posiblemente veremos la jugabilidad de Senua’s Saga: Hellblade II y conoceremos su fecha de salida

A finales del 2019 Microsoft reveló el primer tráiler de Senua’s Saga: Hellblade II. Por esta razón es posible que Microsoft revele, durante el espacio de Xbox en E3 2021, la jugabilidad y hasta la fecha de estreno del nuevo juego de Ninja Theory.

¿Xbox presentará nuevas noticias de Perfect Dark en E3 2021?

El tercer juego de la franquicia creada por Rare para Nintendo 64 en el 2000, llegará a Xbox Series X/S de la mano del estudio The Initiative. Es probable que en la presentación de Xbox en E3 2021 podamos ver un nuevo adelanto cinematográfico de la nueva aventura de Joanna Dark.

En la presentación de Xbox en E3 2021 conoceremos la fecha de salida de Psychonauts 2

Hace cuatro meses Tim Schafer confirmó que Psychonauts 2 llegaría este año. Así que es muy probable que en E3 2021 conozcamos la fecha de salida y como se verá Psychonauts 2 cuando llegue al mercado.

Sorpresas de Xbox Game Studios en la presentación de Xbox en E3 2021

Ahora que Xbox tiene un universo de estudios de desarrollo a su disposición, las posibilidades de ver el regreso de franquicias como Banjo-Kazooie, Kameo o Conker a cargo de otros estudios de Microsoft es real. Es así que si extendemos esto a otros de los 140 estudios de Xbox, las posibilidades pueden ser infinitas. Es así que las sorpresas en la presentación de Xbox en E3 2021 están aseguradas.

¿En qué fecha se celebrará E3 2021?

E3 2021 se celebrará entre el 12 y 15 de junio. Por el momento se desconocen los horarios puntuales de las conferencias. Eso sí, serán completamente gratuitas para los espectadores.

¿Donde puedo ver la presentación de Xbox en E3 2021?

Como es costumbre, la presentación de Xbox en E3 2021 podrá ser vista en el canal oficial de Xbox en YouTube, Twitch y desde las consolas Xbox One y Xbox Series X/S.

Índice de contenidos de E3 2021 en GamerFocus

A continuación, podrán encontrar todo lo que hemos escrito sobre el evento: