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EA ahora es un compañía privada, fue comprada por la peor gente posible

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A finales de 2025 nos enteramos de una noticia que nos dejó profundamente preocupados cuando conocimos los detalles. La compañía Electronic Arts —mejor conocida simplemente como EA— iba a ser comprada y de esa forma iba a dejar de ser pública. A primera vista eso parecía buena idea porque entonces iba a dejar de tener que responder ante los infames accionistas, pero luego vimos quienes iban a ser los compradores y no nos gustó nada lo que estaba pasando. Un consorcio de inversores compuesto por el Fondo de Inversión de Arabia Saudita, y las firmas de inversiones estadounidenses Silver Lake y Affinity Partners iban adquirir la empresa por 55.000 millones de dólares. Pueden leer el comunicado oficial informando de la finalización de la adquisición aquí. Está en inglés.

El Fondo de Inversión de Arabia Saudita, que virtualmente pertenece a la familia real saudí, es una de las firmas de inversión más grandes del mundo y tiene sus garras puestas en muchas empresas de la industria de los videojuegos, incluyendo Nintendo, SNK, la Esports World Cup y el torneo de juegos de pelea EVO. La razón por la que invierte tanto en este mundillo y en el de los deportes es porque es usada como una forma de «lavar el rostro» del gobierno saudí que es acusado de miles de violaciones a los derechos humanos, especialmente contra mujeres, personas LGBTI y periodistas.

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Por el lado de las compañías americanas involucradas no estamos mejor. Affinity Partners es una firma que pertenece a Jared Kushner, que esta involucrado con el gobierno estadounidense y ha demostrado un absoluto desprecio hacia las comunidades de minorías.

Esta compra, que fue anunciada en diciembre, finalmente recibió la autorización de organismos de control en Estados Unidos y Europa, por lo que ahora es oficial.

Aunque Electronic Arts dice sus nuevos dueños no influirán en sus actividades y que seguirán haciendo toda clase de juegos sin censurar su contenido, hay razones para no creer esto y preocuparse. El control directo o indirecto que estas firmas de inversión van a tener sobre los estudios y distribuidores será enorme porque 20.000 millones de los 50.000 millones de la compra son prácticamente un «prestamos» que EA debe pagar. Muchos creen que eso significa que habrán miles de despidos, un enfoque aún mayor en microtransacciones como las del modo FUT de EA Sports FC, y usar IA generativa para «reducir costos» y poder pagar la deuda.

También hemos visto la influencia saudí en otras compañías que posen como SNK, que agregó a su juego Fatal Fury: City of the Wolves a personalidades de la vida real como el músico Salvador Ganucci y el futbolista Cristiano Ronaldo, que tienen vínculos con la familia real saudí.

No sabemos qué va a pasar realmente con la compañía, pero tememos lo peor. Esperamos estar equivocados.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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