EA cierra BioWare, cancela el nuevo Mass Effect y anuncia sus planes futuros

Dos meses después de concretarse la venta de Electronic Arts al Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí por 55.000 millones de dólares, la compañía, ahora bajo control privado y con una deuda aproximada de 18.000 millones de dólares, ha tomado su primera gran decisión. Bajo el marco de un plan para reducir 700 millones de dólares en costos anuales, Electronic Arts ha iniciado una reestructuración masiva, el cual marcará el rumbo corporativo fijado por sus nuevos propietarios.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Mass Effect. Seguir

¿Qué sabemos sobre el cierre de BioWare?

Electronic Arts (EA) confirmó el cierre definitivo del estudio BioWare, así como la cancelación del nuevo videojuego de la franquicia Mass Effect, el cual se encontraba en una fase temprana de desarrollo en su sede de Edmonton. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, BioWare agradeció el apoyo de la comunidad tras más de tres décadas de trayectoria, destacando su trabajo de títulos como Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age, Mass Effect y Anthem.

La medida implica el despido de aproximadamente 400 empleados en toda la estructura de EA (alrededor del 3% de su plantilla global), afectando directamente a unos 50 trabajadores de BioWare. Según un comunicado interno enviado al personal por David Tinson (COO) y Cam Weber (Presidente de EA Studios), esta decisión responde a una revisión del negocio orientada a concentrar recursos en proyectos prioritarios.

¿Cuáles son los planes a futuro de Electronic Arts (EA)?

EA reestructurará su portafolio centrándose en tres pilares: profundizar en sus franquicias principales, expandir su alcance a nuevos mercados y plataformas. Entre los planes confirmados por David Tinson y Cam Weber destacan. Primero su enfoque en juegos de disparos. Ya que, tras el éxito de Battlefield 6, los estudios Respawn Entertainment y DICE colaborarán en un nuevo proyecto conjunto (reportado por Bloomberg como un posible título de Star Wars: Battlefront). Además, se mantendrá la inversión en Apex Legends con nuevos modos multijugador.

Por otro lado, la compañía focalizará sus esfuerzos en lanzamientos de gran escala, manteniendo en desarrollo los proyectos de Marvel’s Iron Man y la entrega siguiente de Star Wars Jedi. Adicionalmente, EA SPORTS —la división de juegos de deportes de Electronic Arts— lanzará dos nuevos proyectos: uno denominado en clave «Project Gridiron» (una experiencia de fútbol americano con enfoque social y de mundo abierto) y el regreso de la franquicia de boxeo Fight Night, actualmente en preproducción. Finalmente, EA priorizará «Project Evergreen» dentro de la franquicia The Sims, suspendiendo el desarrollo de «Project Lotus» y el desarrollo de skate. continuará, aunque bajo la dirección de un equipo más reducido.

Fuente: EA, cuenta oficial de BioWare en X, antes Twitter.