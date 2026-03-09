Videojuegos

EA despide a varios desarrolladores de Battlefield 6 a pesar del éxito del juego

El verdadero campo de batalla es en las oficinas de Electronic Arts.

Lectura de 2 min

En 2025, Battlefield 6 sorprendió a la industria no solo superando en ventas y recepción crítica al Call of Duty de turno, sino convirtiéndose en uno de los juegos más vendidos del año. Aunque ha perdido algo de prestigio debido al manejo de sus elementos «de servicio», no cabe duda de su éxito. Tristemente, eso no fue suficiente para salvar a sus desarrolladores, pues Electronic Arts despidió a un número de ellos.

Según un reportaje de Rebekah Valentine en IGN, EA habría despedido un número no conocido al momento de publicar esto de trabajadores de Criterion, Dice, Ripple Effect y Motive Studios, todos parte del equipo de Battlefield Studios que se encargó del desarrollo del exitoso juego bélico.

El reportaje aclara que ninguno de estos estudios será cerrado y que continuarán encargándose del soporte y manejo de las nuevas temporadas del juego. La excusa de Electronic Arts para justificar los despidos a los miembros de Battlefield Studios es una supuesta «realineación» del equipo.

Aunque de momento no hay un pronunciamiento oficial de EA al respecto, lo más probable es que en realidad todo se trate de una forma de recortar costos. Como seguramente saben, la empresa fue comprada por un consorcio del que forma parte el fondo de inversiones de Arabia Saudita. Como parte del acuerdo, la empresa se sometió a una enorme deuda por parte de sus compradores y seguramente está buscando la forma de asegurar su pago recordando gastos donde se pueda. Como es usual, siempre son los trabajadores y el verdadero talento detrás de los juegos el que termina sufriendo.

No sabemos cómo afectará esto el desarrollo de las temporadas de Battlefield 6, pero definitivamente no va a mejorar la ya enormemente negativa imagen que tiene Electronic Arts ante la comunidad gamer.

