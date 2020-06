Todo lo anunciado en EA Play Live 2020

Apex Legends

Este popular ‘Battle Royale’ finalmente tendrá juego cruzado (crossplay), lo que permitirá que los jugadores de PlayStation 4, Xbox One, Origin, Steam y Nintendo Switch puedan jugar juntos. Ah, sí. Apex Legends no solo llegará a Steam, sino que también aparecerá en la consola de Nintendo. Todo esto ocurrirá a finales de año.

El 23 de junio comenzará un nuevo evento llamado ‘Lost Treasures’.

The Sims 4

Este popular juego también llegará a Steam.

It Takes Two

El nuevo juego de Hazelight (Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out) se llama It Takes Two. Es un título de aventuras y plataformas que, igual que los anteriores títulos de la empresa, se enfoca en la cooperación entre dos jugadores. Los personajes serán representaciones de los padres de una niña que actualmente se encuentran en proceso de divorcio.

El video se enfoca menos en el juego y más en la personalidad de Josef Fares, su director.

Lost in Random

Este título de Zoink Games tiene un estilo visual gótico muy llamativo que a algunos les recordará a los trabajos de Henry Selick y Tim Burton. La protagonista de esta aventura es una niña que se hace amiga de un curioso dado.

Rocket Arena

este ‘shooter’ multijugador de Final Strike Games va a ser publicado por EA. Parece inspirado en Overwatch y vemos a un variado grupo de personaje enfrentarse usando solo lanzacohetes.

Star Wars: Squadrons

Conocimos más sobre este juego revelado hace unos días. Además de la campaña, en la que controlaremos tanto a pilotos de la Nueva República como del Imperio y se desarrollará después de El Retorno del Jedi, tendremos un nutrido modo multijugador. Crearemos a nuestro propio piloto y participaremos de combates espaciales de cinco contra cinco.

Todo Star Wars: Squadrons se podrá disfrutar en realidad virtual. EA se aseguró de recordarnos que todos los elementos cosméticos se podrán conseguir en el juego, sin pagar microtransacciones ni conseguir cajas de botín.

Skate 4

El esperado juego de patinaje está en desarrollo, aunque no dijeron exactamente que se llamará así.

Y eso es todo lo que hay para decir por el momento.

Criterion, BioWare, DICE y EA Motive

Estos estudios están trabajando en juegos para la próxima generación de consolas. No dijeron nombres, pero algunas de las imágenes mostradas seguramente pertenecen a Dragon Age 4.

Fuente: EA Play Live 2020