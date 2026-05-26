EA Sports F1 25: 2026 Season Pack – Todo lo que sabemos de la actualización del juego de Codemasters

Por primera vez desde la temporada de 2009, el panorama de los videojuegos de la Fórmula Uno no contará con una entrega anual independiente. En su lugar, Codemasters Electronic Arts han optado por publicar una expansión de pago para EA Sports F1 25. La 2026 Season Pack, título de la expansión que reemplazará el juego de este año, funciona como una transición antes de la llegada de una reimaginación de la franquicia que Codemaster planea lanzar en el 2027. Así que en nuestras impresiones, les contaremos todo lo que esta expansión paga tiene para ofrecerle a los fanáticos de la velocidad.

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Así es EA Sports F1 25 2026 Season Pack

El 2026 Season Pack para EA Sports F1 25 transforman la fisionomía y el comportamiento de los vehículos en la pista. Ahora, los monoplazas son visualmente más estrechos. Estas alteraciones repercuten de forma directa en la conducción. Ya que, se siente una ligera falta de estabilidad en comparación con la versión original. Lo cual, también desencadena que antes de acostumbrarnos a estas particularidades suframos de pérdida perceptible de estabilidad. Así como también un menor agarre físico en los pasos por curvas de alta velocidad. Según, los voceros de Codemasters estas especificaciones derivarán en tiempos de vuelta estimados en 1.5 segundos más lentos respecto a la media de los circuitos actuales.

Otro de los cambios importantes que llega con esta actualización es la eliminación del sistema DRS clásico. Gracias a esto, según los desarrolladores, se modifica la posición física de las alas delanteras y traseras para alterar la resistencia al avance del vehículo. La jugabilidad introduce dos configuraciones principales que el jugador puede gestionar de manera o automática.

Por defecto, el auto arranca en Cornering Mode, que mantiene los alerones cerrados para ofrecer más agarre en las curvas a cambio de perder velocidad. Mientras que, el Straight Mode o S Mode abre los alerones para reducir la resistencia del viento y correr más rápido en las rectas. A diferencia del DRS anterior, el S Mode no requiere estar a menos de un segundo de otro piloto; se puede activar libremente en zonas específicas de la pista y se apaga automáticamente al frenar o al salir de dicha zona.

Novedades con respecto a EA Sports F1 25

El motor de los autos bajo las reglas de 2026 cambia su equilibrio dividiendo su potencia casi en un 50/50, lo cual nos obliga a vigilar el estado de la batería a través del HUD en la pantalla. El sistema de energía tiene una configuración estándar, pero se puede cambiar a opciones como Hotlap u Overtake para gastar más energía si la situación lo requiere. Además, el juego incluye el Boost Mode, que da un fuerte empujón de velocidad ideal para atacar o defender la posición, aunque agota la batería rápidamente.

El contenido de esta expansión añade de forma oficial la parrilla de salida del campeonato a un total de 11 escuderías y 22 pilotos oficiales. Entre las nuevas escuderías destaca Cadillac como equipo inédito en la competición y la integración formal de Audi en sustitución de Sauber. El mercado de pilotos se actualiza de acuerdo con estos movimientos de la temporada real: Valtteri Bottas y Sergio Pérez asumen los asientos de la escudería Cadillac, mientras que Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg integran la alineación de Audi. Adicionalmente, Isack Hadjar ocupa el puesto de Yuki Tsunoda en Red Bull Racing, y Arvid Lindblad se suma a las filas de Racing Bulls junto al piloto Liam Lawson.

Expansión del modo My Team

Estos cambios de la temporada actual, también se ven reflejados en los modos para un jugador de EA Sports F1 25. Dentro de la modalidad My Team, la escuadra personalizada por el usuario se integra directamente en el 2026 Season Pack como la duodécima organización en la pista de salida, adaptando los programas de entrenamiento previos a la carrera y el reglamento vigente.

Cabe resaltar, que las normativas de 2026 no se encuentran habilitadas en el multijugador y F1 World, quedando restringidas al uso en Time Trial, carreras personalizadas de Grand Prix, multijugador no clasificado y pantalla dividida. En cuanto al apartado visual, Codemaster confirmó que las variantes aerodinámicas específicas de los monoplazas reales, como los diseños de ala de Ferrari o Red Bull, recibirán una actualización posterior al lanzamiento de la 2026 Season Pack de EA Sports F1 25.

Asimismo, los circuitos que ya estaban en el juego original no presentan remodelaciones físicas en sus trazados, limitándose los cambios a la señalización de patrocinadores, las marcas de las zonas de activación de Overtake Mode y la ampliación de los carriles de boxes para albergar a los nuevos equipos. Tampoco se añaden trofeos ni logros nuevos. El 2026 Season Pack para EA Sports F1 25 estará disponible desde el miércoles 3 de junio para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC vía Steam.

Primeras impresiones del 2026 Season Pack para EA Sports F1 25 hechas con un acceso anticipado para Steam provisto por Electronic Arts.