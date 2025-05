EA Sports F1 25 – Reseña (Xbox Series)

Cada año, la llegada de una nueva entrega del videojuego oficial de la Fórmula 1 genera expectativas y debates entre la comunidad de jugadores. Con el lanzamiento de EA Sports F1 25, desarrollado por Codemasters y publicado por Electronic Arts, el ciclo se repite. Así que en nuestra reseña de EA Sports F1 25 conoceremos la combinación de innovaciones y elementos que Codemaster ha agregado a la versión de este año para captar la atención de veteranos y nuevos aficionados.

Este año EA Sports F1 25 ya no llegará a las consolas PlayStation 4 y Xbox One, centrándose exclusivamente en PC, PS5 y Xbox Series X/S. Gracias a esta decisión, el título del 2025 tiene una clara optimización para el hardware más reciente, lo cual se traduce en mejoras gráficas que fácilmente saltan a la vista. En cuanto al precio, la edición estándar para PC en Steam se lanzará a $239.000 COP. Sin embargo, los jugadores de consola deben desembolsar $299.000 pesos en Xbox Series y $89.99 dólares si lo compran en la tienda en línea de PlayStation Network para Colombia. Esto sin tener en cuenta el precio de las versiones con el contenido descargable basado F1: La película. Así que con estos precios —al igual que el año pasado— seguimos preguntándonos si es realmente necesario un lanzamiento anual.

My Team 2.0 y Braking Point 3, los encargados de darle vida al juego

Una de las áreas que ha recibido una mayor atención en EA Sports F1 25 es el modo My Team. Ahora, los jugadores asumen el rol de propietario de un equipo, pero a diferencia de versiones anteriores, no compiten como su propio avatar personalizable. En su lugar, deben contratar a dos pilotos y elegir a uno de ellos para cada carrera. My Team 2.0 incorpora elementos que se asemejan al juego F1 Manager. Gracias a esto, el jugador tiene un control más detallado sobre los departamentos de ingeniería, personal y corporativos.

La investigación y el desarrollo de piezas están ahora separados, requiriendo una inversión independiente en su fabricación. Además, el sistema de patrocinio es más profundo, con la satisfacción de los patrocinadores que desbloquea recompensas cosméticas y diseños de carrocería temáticos. Dentro de My Team, también se puede jugar con los equipos Konnersport o APX GP, este último de la próxima película de F1.

Más de lo mismo…

Por otro lado, el modo historia, llamado Braking Point, regresa por tercera vez para contarnos las vivencias del equipo Konnersport. La acción se presenta variada, con objetivos como contener a los rivales o establecer una secuencia de vueltas rápidas. Cabe resaltar, que Braking Point en EA Sports F1 25 consta de 15 capítulos, los cuales no todos son largos, se sienten como la tercera temporada de una serie de televisión. En esta ocasión, la trama deja de lado los egos entre pilotos para profundizar temas de relaciones familiares, con las carreras sirviendo como telón de fondo.

Sin embargo, algunos de los detalles o cierres de arcos medianamente interesantes se desarrollan en los correos electrónicos que se pueden leer entre capítulos. Sin embargo, en vez de mejorar la calidad narrativa de este modo, Braking Point en EA Sports F1 25 sigue sin ofrecer algo que realmente le agregue un valor al juego.

Nosotros podremos elegir para controlar uno de los dos pilotos de Konnersport, Jackson y Mayer. La dificultad se ha incrementado con una nueva configuración más difícil para jugadores avanzados. Pero esto no sirve de mucho. Ya que, como es costumbre, las acciones del jugador en la pista no tienen un impacto directo en la narrativa y solo se requiere completar los objetivos para avanzar en los capítulos.

¿Cuáles son las novedades en la jugabilidad de EA Sports F1 25?

Afortunadamente, el fuerte de Codemasters es la experiencia a la hora de simular la experiencia de manejar un monoplaza. Así que aprovechando la exclusividad para consolas de actual generación, Codemasters ha realizado en EA Sports F1 25 ajustes en el manejo y físicas. A diferencia de F1 24, donde la física de los neumáticos se centró en el desgaste, la temperatura y la presión, en EA Sports F1 25 se ha ajustado un mayor subviraje. Esto implica una necesidad de ser más progresivo al girar, en contraste con la agresividad permitida en la entrega anterior, la cual hacía que se sintiera más como un arcade que como un simulador. Por otro lado, el sistema de recuperación de energía (ERS) ha sido modificado, permitiendo el uso de la opción de “vuelta rápida” durante las carreras.

Aspectos gráficos y sonoros a tener en cuenta

Las animaciones faciales en las escenas prerenderizadas de Braking Point 3 han mejorado en realismo y expresividad, gracias a la captura de movimiento. En el apartado sonoro, se ha ampliado la biblioteca de grabaciones de radio del piloto. Además, cinco circuitos han sido reconstruidos utilizando datos de escaneo LiDAR para una mayor precisión. Estos son Albert Park, Suzuka, Imola, Miami y Baréin. Estas pistas presentan un mayor nivel de detalle y elementos ambientales como pantallas, grúas y áreas de aficionados.

No todo son pasos pequeños

En EA Sports F1 25 se percibe una mejora con respecto al comportamiento de la inteligencia artificial (IA), en comparación con F1 24. Aunque aún presenta comportamientos que pueden desembocar en colisiones en zonas de frenado o intentos de adelantamiento “ambiciosos”, sí destacamos que los arranques de la IA son variados y orgánicos. EA Sports F1 25 incluye todos los coches y pilotos de la temporada 2025 de la Fórmula 1, reflejando cambios recientes en la alineación, como Yuki Tsunoda en Red Bull. También se incluyen los coches y pilotos de la F2 2024.

Otra novedad de EA Sports F1 25 es la posibilidad de correr en tres circuitos en sentido inverso o al revés: Silverstone, Zandvoort y el Red Bull Ring de Austria, los cuales se pueden usar en el modo carrera a partir de la segunda temporada. Esta característica, que requirió un rediseño virtual de elementos como las entradas y salidas de pit lane, altera la experiencia de las pistas y es sin duda una de las novedades que más nos gustaron de esta nueva entrega. El modo Challenge Career permite a los jugadores participar en escenarios por tiempo limitado y competir en tablas de clasificación globales. Uno de los escenarios previos al lanzamiento involucra a Lewis Hamilton en un Ferrari a lo largo de tres fines de semana de carrera.

El juego también incorpora contenido basado F1: La película de Jerry Bruckheimer y Brad Pitt, permitiendo a los jugadores experimentar escenas de la película y después del lanzamiento; Codemasters ha confirmado que añadirán varios episodios jugables. Por otra parte, la Iconic Edition es la que ofrece acceso completo a estos escenarios y la posibilidad de jugar con el equipo de la película, APX GP.

F1 World y modestas mejoras en las opciones de personalización

F1 World, una característica recurrente en esta franquicia, sigue ofreciendo una experiencia de juego “como servicio” con una variedad de carreras y desafíos que buscan mejorar el nivel del jugador. Sin embargo, la frecuencia de repetición de ciertos circuitos en las series de F1 World hacen que este modo se sienta raídamente repetitivo y la navegación delos menús no es amable con el jugador. Otra mejora de cara a la personalización de los monoplazas que, aunque se sigue limitado por el diseño base, se ofrece más libertad en la aplicación de calcomanías y se han actualizado los logos ficticios.

EA Sports F1 25 7.8 Calificación general

Reseña de hecha con una copia digital de EA Sports FC 25 para Xbox Series provista por Electronic Arts. El juego también está disponible en PlayStation 5 y PC.