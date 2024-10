EA Sports FC 25 – Reseña

Aunque el género del fútbol virtual en el papel parece de un gran jugador con rivales menores, lo cierto es que EA no se duerme en los laureles y sigue innovando en su juego pero hasta cierto punto donde su comodidad lo permite. Y nos referimos a esa comodidad donde sus desarrolladores no se sienten apretadoss por lo que pueda hacer la competencia y donde a veces hace falta que haya una brisa que los obligue a tomar algo más de riesgos o rebeldía.

Y es que otras propuestas como Efootball 2025 y el recién aplazado UFL, ya no asustan a EA Sports que como una locomotora, va para adelante a paso firme sin desvíos o parones en la ruta a pesar de cambiar de nombre y dejar de lado el título que dio nombre a la franquicia por más de 25 años.

EA Sports FC 25 representa la segunda entrega después de que EA se desvinculara de la marca FIFA, y aunque este cambio generó cierta incertidumbre entre los fanáticos, el juego sigue manteniendo los mismos pilares que hicieron grande a su predecesor. Sin embargo, las expectativas sobre si el título lograría innovar o simplemente seguiría la misma fórmula estaban en el aire. Con su lanzamiento, la respuesta parece estar en el incómodo punto medio donde si bien el ganador es el juego, el perdedor puede ser el deporte.

Un sistema táctico renovado con FC IQ

El título de EA tiene varias novedades, pero si hablamos de jugabilidad, la característica más destacada de EA Sports FC 25 es sin duda FC IQ, una nueva mecánica que hace aún más personalizable las tácticas y donde sus desarrolladores han puesto a Zinedine Zidane como cara de esta nueva mecánica que debuta en el mismo intro del juego.

Este sistema permite a los jugadores ajustar las mentalidades tanto del equipo como de jugadores individuales en aspectos como la defensa y el ataque. Por ejemplo, si quieres que Lucho Diaz, del Liverpool, adopte un rol más agresivo en su faceta ofensiva en lugar de uno equilibrado, FC IQ te da la libertad de realizar ese cambio y volverlo más un media punta que un extremo. Ahora Lucho se enfocará más en hacer carreras al ataque que en brindar apoyo defensivo. En otros casos un jugador podrá cambiar la posición de delantero a volante o de central a lateral y con ello su «mentalidad». Este cambio táctico el jugador lo recibe de forma natural si la nueva posición está entre sus posibles y no forzado como sucedía en anteriores juegos.

No todos los jugadores querrán dedicar tiempo a explorar estas opciones y al final tampoco es necesario para el casual pero esta capa de profundidad se vuelve casi que parte indispensable del «meta». Eso sí, para los que quieren control total sobre su equipo, esta funcionalidad puede marcar la diferencia entre una estrategia ganadora y una derrota y más con la facilidad de lograr llevar estas estrategias a otras consolas solo guardándo los códigos generados para cada una.

Arqueros de primera y dificultad personalizada

Los arqueros también llegan renovados. Ahora es más difícil anotarles goles en las distintas dificultades, y no es solamente que tengan una dificultad más aplicada, su IA se ha mejorado y ahora no solo tapan mejor, si no que tienen mejor visión de juego y posicionamiento en el área, no solo en unos contra unos, si no en jugadas como tiros de esquina o tiros libres.

La dificultad del juego tiene un modo simulador y un modo tradicional, adicionalmente se puede personalizar practicamente todas las características de dificultad de IA y movimiento de jugador. Esta característica que no es del todo nueva, la presenta EA como una alternativa para los que quieran acercar su experiencia más al juego simulador o más al arcade.

Modos de juego familiares y el debut de Rush

En cuanto a los modos de juego, EA Sports FC 25 trae una interesante adición pero mantiene los modos ya tradicionales a lo que están acostumbrados los jugadores. Entre estos están las Carreras de Jugador y Entrenador, que permiten gestionar equipos o llevar a un jugador individual hasta la cima. También están disponibles los clásicos Torneos, Temporadas y Clubes, donde puede crear o unirse a un equipo y competir en línea con amigos o jugadores online. Estos modos no han cambiado mucho en esencia, pero siguen siendo una parte fundamental de la experiencia de juego.

La novedad más grande en cuanto a modos es la introducción de Rush (o modo Kings League si quisiéramos llamarlo así), un modo de juego de cinco contra cinco que reemplaza al callejero Volta. En Rush, los jugadores deben concentrarse al máximo, ya que se trata de un estilo de fútbol rápido, donde los pases rápidos y precisos son clave para marcar goles con jugadores que principalmente son ofensivos. Esta modalidad es frenética, dinámica y pone en evidencia la habilidad de los jugadores que dominan movimientos de habilidad y regates. Aunque Volta ofrecía una experiencia más casual y estilizada enfocada en trucos y «magia» con el balón, Rush tiene una esencia más directa y competitiva que puede funcionar en partidas locales con amigos.

Para los nostálgicos del Volta y modos Arcade afortunadamente hay un modo «banquitas» de 3vs3 y «reglas de la casa» donde podemos acceder a unas reglas más arcade.

Un Ultimate Team mas amigable

El modo de juego de tarjetas sigue siendo el pilar económico del juego y un gran atractivo para muchos jugadores. En EA Sports FC 25, este modo regresa con algunas mejoras notables. La más destacada es la inclusión del modo Rush dentro de Ultimate Team, lo que añade variedad a la oferta de este modo. Además, se han introducido cambios cosméticos y algunas modificaciones tácticas, pero en esencia, Ultimate Team sigue siendo la misma experiencia adictiva que te invita a construir tu equipo ideal a través de paquetes de cartas compradas.

Otra mejora notable en este modo es la revisión del sistema de apertura de sobres, ahora con una presentación más llamativa que ofrece un adelanto de los mejores jugadores del sobre antes de revelarlos por completo. Además, se ha incluido una carpeta de duplicados que permite almacenar cartas que no se pueden intercambiar y utilizarlas posteriormente en Desafíos de Creación de Plantillas (SBC por sus siglas en inglés).

Ahora hay un nuevo modo de conseguir sobres a través de puntos que se consiguen completando retos desde nivel principiante del tipo tirar pases o patear con ciertas condiciones. Me ha parecido bastante fácil de completarlos y un buen aliciente para los novatos conseguir cartas de forma «sencilla».

Ya no es el fútbol del pueblo…ni de latinoamérica.

En el año 2017, EA Sports FC, antes FIFA, tenía todo tipo de ligas y licencias. FC 25 pierde cada vez más ligas y licencias de equipos. En 2025 el juego se inclina por mostrarnos La liga Española y la Premier League como nunca, las dos grandes ligas del mundo en su mejor aspecto, con cánticos, escenarios, ambientación y transmisiones como en la vida real. En su contra, hay muy pocas selecciones nacionales, no está Brasil, tampoco su liga o sus estadios.

No contamos con la liga mexicana o incluso, todos los equipos del la Serie A. El fútbol femenino se ha visto disminuido y vemos como se fortalecen ligas como la India o China, que cuentan con plenitud de sus equipos o divisiones y donde ha pesado más las posibles ventas en estos territorios que lo que se venda en regiones como latinoamérica donde ya no hay liga mexicana tampoco y donde solo brilla la Superliga Argentina.

El mismo cuidado es para los equipos de la Copa Libertadores, ya no hay sudamericana. Aunque los uniformes lucen bien, los rostros de jugadores, al menos en equipos colombianos, son mediocres, apenas realizados con el editor y en varios casos, ni siquiera aparece la foto del jugador. Tal como sucede con James Rodriguez que vuelve al Rayo Vallecano con un decepcionante rostro y sin apenas foto en su imagen de jugador.

Los comentarios de Fernando Palomo y Mario Kempes ahí están…igual que siempre, sin novedades más allá de saber que no son los narradores del modo Rush y donde apenas se escuchan en ciertas transmisiones. Los modos de un jugador como Carrera de jugador y entrenador tampoco tienen doblaje y en algunos casos pierden todo el sentido si el club que seleccionaste es argentino o español y todos te van a hablar en inglés.

Visualmente esperado

Uno de los puntos más destacados de EA Sports FC 25 es su apartado visual. El juego presenta un motor gráfico renovado que ofrece una experiencia más fluida y detallada. Las animaciones de los jugadores han sido refinadas, como sucede casi todos los años, lo que permite movimientos más naturales y realistas. Los futbolistas se desplazan con mayor realismo por el campo y sus reacciones ante el balón son diversas y dinámicas. Desde el momento en que el balón golpea una pierna desprevenida hasta cuando cae bajo el control de un jugador habilidoso, cada acción en el campo se siente más auténtica.

El ritmo del juego también ha sido ajustado y desde EA Sports cada día entienden más que el fútbol no es solo correr. A diferencia de títulos anteriores, donde la velocidad del juego se sentía excesiva, EA Sports FC 25 permite hacer «la pausa», el movimiento del 10 de detenerse un momento para que os jugadores puedan pensar mejor sus jugadas y planear estrategias más allá de correr al espacio a esperar el balón. Esto es especialmente notable en momentos de transición, cuando el equipo está subiendo al ataque o reorganizando la defensa. La sensación de controlar equipos con estilos de juego distintos, como el Liverpool o el Real Madrid, es palpable, y destaca cómo las animaciones mejoradas y el enfoque táctico le dan más personalidad a cada equipo en el campo.

Sin embargo, no todo es perfecto. A pesar de las mejoras gráficas, el juego sufre de algunos problemas técnicos que afectan la inmersión. Durante ciertas secuencias, es posible ver errores gráficos, como líneas de texto que se superponen o, en algunos casos, situaciones donde las extremidades de los jugadores se fusionan de manera curiosa, por no llamarlo de otra forma, durante los tumultos en el área. Estos errores, aunque no son extremadamente comunes, son lo suficientemente notorios como para distraer al jugador y afectar la experiencia. Además, la cámara en primera persona, que en ocasiones te coloca en los zapatos de un jugador o incluso del árbitro, no siempre funciona como debería, creando momentos incómodos.

En el checklist de EA Sports FC debemos mencionar su banda sonora y es que como casi todos los años, no decepciona y para mi gusto personal, esta es mejor que la de la edición anterior. No solo combina música de muchos genéneros y de todo el mundo, en el caso colombiano, nos trae una joya de la música palenquera.