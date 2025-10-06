EA Sports FC 26 – Reseña (PS5)

Han pasado ya tres años desde que EA decidió dejar atrás su relación con la FIFA y, con esta, muchas “ataduras” que obligaban a su tradicional juego de fútbol a someterse debido a la licencia. No solo en la presentación del deporte, sino también en la comunicación y en cómo se mostraban algunas escenas del juego, e incluso en detalles de jugabilidad.

EA Sports FC 26 marca el punto donde la saga comienza, por fin, a definirse sin la sombra de FIFA. Después de dos entregas donde la transición ha experimentado con modos de juego y cambios en la jugabilidad que no dejaron muy contentos a los fans, esta nueva entrega trae un cambio que cualquier jugador podrá notar: introduce dos estilos de juego bastante diferentes, renueva la experiencia en el modo Carrera y refina los fundamentos jugables que siempre han sido el corazón del simulador de fútbol de EA.

El fútbol para todo tipo de fans

En 2025 EA Sports tuvo uno de sus momentos más difíciles con la franquicia. Los fans no estaban contentos con la anterior edición. Pero no hablamos de fanáticos casuales. Hablamos de los progamers, los que juegan competitivo semana a semana en Ultimate Team y esa base de jugadores que aunque puede que sean minoría, son los que tienen voz en redes. Las quejas no eran de la presentación o de pocas licencias, lo principal fue al corazón del juego: la jugabilidad.

Los desarrolladores se tomaron muy en serio estas críticas y, desde el primer tráiler del juego, lo dijeron: los escuchamos y este juego atiende a sus críticas. Tocar el gameplay —core del juego— es complejo, y los cambios que afectan positivamente al jugador casual pueden hacerlo negativamente al “pro”. La solución de EA fue, de alguna forma, simple: separar la jugabilidad en dos tipos y dejar que sea el jugador quien elija cómo quiere jugar.

Por un lado está la Competitiva, que se enfoca en los modos en línea y torneos. Básicamente enfocada en el ritmo y jugadores que van a correr como se quiera, controles más reactivos y muy enfocada en el ataque. Este es el modo diseñado para los que van a estar en competencia y yo pensaría que se le podría llamar de alguna forma: modo arcade.

El modo auténtico podría decirse que es el de los casuales. Está más orientado a tratar de simular el fútbol real, con la emoción que trae el cansancio, los errores y la influencia de lo táctico. Muy enfocado para jugar en modos de un jugador o en el sofá con amigos. Es, en esencia, el modo simulador.

En la práctica, aunque cualquier jugador sí notará la diferencia, la jugabilidad no es tan distinta y la más notoria puede ser la velocidad. Sin embargo, los puristas dirán que es como tener dos juegos distintos con la misma “skin”, una decisión que, si bien parece acertada, termina fragmentando la comunidad y se vuelve confusa para muchos jugadores. Casi que obliga al jugador a elegir un bando. Por ejemplo, si queremos jugar Ultimate Team, estamos obligados a hacerlo en modo Competitivo.

Por eso pensamos que este año y mientras buscan una solución que funcione para toda la comunidad, EA Sports se ha “lavado las manos” y se ha ido por una decisión salomónica mientras nos traen un nuevo tipo de jugabilidad que se ajuste a cualquier tipo de jugador.

El balón sigue rodando

Y es que con todo y los cambios, si hay novedades generales que afectan ambos tipos de jugabilidad aunque algunos cambios no los notarán todos los jugadores.

Quiza, el más notorio es el nuevo sistema de Dynamic Dribbling que hace que cada jugador destaque más por su estilo individual: un extremo explosivo se siente distinto de un mediocampista técnico. Esta diferenciación ayuda a que los equipos no se sientan iguales cuando tienen la misma formación y que se aprecie de alguna forma, la capacidad de ciertos jugadores. Por ejemplo, un Luis Diaz, va a ser muy distinto a un Gakpo, aunque juegan en la misma posición.

Hay otros cambios que se han refinado basados en el feedback de los jugadores: la física del balón ha sido ajustada arreglando la forma en que funciona su rebotes que es mas coherente y la potencia puesta en el balón a la hora de disparar tiene mas sentido. El posicionamiento en cancha del equipo y cómo funciona la IA de este. Esta ha sido refinada y por ejemplo, ahora los defensas ahora cortan líneas de pase con mayor lógica, los laterales acompañan mejor las jugadas y los mediocampistas ahora intentarán anticiparse más a las jugadas de rivales. Con esto, si hemos notado en nuestra sesiones de juego que el balón ya no rebota tanto entre jugadores a lo “futbolito”. Eso sí, todavía el juego y en ciertas ocasiones, siguen habiendo situaciones donde el juego es tan rápido que suceden en el área situaciones de caos inverosímiles.

El ser entrenador no es para cualquiera

Donde también EA Sports se ha puesto las pilas es en pulir los modos single player que son el pilar de juego para una base grande de jugadores, todo esto según EA, también “atendiendo a los comentarios de los jugadores”.

El Modo Carrera en FC 26 se ha beneficiado con novedades que de alguna forma traen más inmersión al jugador. Los eventos dinámicos le dan el toque “chiringuito” al juego con presión de la prensa, tensiones contractuales y situaciones que afectan la moral del equipo. También se reta al jugador con los Objetivos de Manager Rápidos que son misiones que aparecen durante la temporada y otorgan recompensas si se cumplen.

Los arquetipos de jugador también reemplazan la forma en como crecen los jugadores: ya no es una progresión lineal, ahora se desbloquean arquetipos de jugadores que están inspirados en jugadores clásicos.

Hay otro tipo de novedades para la comodidad del jugador como que se puede tener más partidas guardadas y que la personalización, incluso de los entrenadores que creemos será más variada.

Competir hasta el cansancio

En FC 26 se siente que el título quiere llevarte a la acción casi que instantáneamente desde su misma pantalla inicial. En el limpio menú de inicio podemos ver las temporadas, torneos y modos que con 2 o 3 acciones ya nos llevan a jugar. Los modos multijugador como temporadas muestran los jugadores activos para motivarte a competir.

En el caso de Ultimate Team (FUT) la interfaz es cada vez más limpia y concreta, sin tantos pasos para empezar a jugar y con retos que facilitan entender el modo de juego para jugadores novatos. Hay una gran cantidad de actividades multijugador y single player para conseguir nuevas tarjetas y retos que nos llevarán a permanecer más tiempo sin depender de siempre jugar partidos multijugador.

Como es de esperarse, las microtransacciones siguen siendo vitales si se quieren progresar aunque con las mejoras en la evolución de jugadores algunos de los “gratuitos” pueden durar algo más con nosotros y en lo que alcancé a jugar, no me sentí cerca de “mostrar la billetera”.

La pasión del fútbol…

Aunque al comparar FC 26 con el anterior y desde la cámara “Tele” puede parecer similar, al ver los jugadores de cerca, ver detalles en texturas o la iluminación, vemos que hay una evolución en estos apartados. En la competencia hay escenas de jugadores celebrando menos robotizadas, se busca también mostrar mas la “fiesta” del fútbol cuando los fanáticos celebran o cuando va a empezar un partido o terminar.

La atmosfera que crea el juego es única y a los que somos fanáticos de torneos como la Champions League o la Premier League nos transporta a partidos reales. Esto acompañada por la ya legendaria banda sonora donde EA raramente desentona crea uno de los puntos fuertes de la franquicia y es su ambientación en el juego. Después de más de 20 años jugando esta serie de juegos, todavía nos dan ganas de jugar un partido, luego de ver uno real, y esto en parte es mérito a esa sensación futbolera que proyecta el juego.

Latinoamérica cada vez más relegado en FC 26

Desafortunadamente muchas de estas novedades y mejoras gráficas solo aplican para el fútbol Europeo. El fútbol latinoamericano cada vez se siente más relegado. No es solamente la ausencia de selecciones nacionales, donde solo se tiene Argentina y México, o la cada vez menor cuota de clubes, es también la localización del juego y hasta los comentarios.

Mientras que las copas Conmebol están y sus equipos participantes, los diseños de jugadores no se parecen mucho, incluso la ambientación no aparece por ningún lado y los comentarios de Palomo y Kempes parecen los mismos de hace 5 años. En partidos Conmebol no mencionan si quiera el nombre de los equipos que compiten y sus frases ya de cajón se vuelven molestas por lo repetitivas…desde hace varios años.

La localización del juego en líneas generales se ve bien, sin embargo, hilando fino se ve que no ha tenido las suficiente revisión. Por ejemplo en modos de juego de un jugador hay errores en traducción, o hay comentarios que se traducen literales y sin contexto. Incluso en los mensajes de la prensa, a veces se asocian comentarios de mujeres a nombres masculinos y viceversa. Parece ser que EA Sports no ve con especial interés como hace unos años la audiencia de la región.

Reseña realizada con una copia de PS5 provista por Electronic Arts