EA Sports FC 27 – Reseña (PS5)

Han pasado tres años desde que EA Sports dejó atrás la marca FIFA y FC 27, no solamente ya es la cuarta entrega con su nuevo nombre, es quiza la entrega que empieza a desarrollar en la práctica un ADN que EA ha querido implantar en sus juegos de fútbol desde que cambió de nombre el juego.

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Y es que la separación de la FIFA que en comienzo generó dudas sobre el futuro de la saga, resulto ser de alguna forma un respiro creativo que con cada edición nos deja ver más ideas propias. Rush en FC 25 y las dos jugabilidades de FC 26 fueron parte de ese proceso. Ahora EA quiere darle más espacio a algo que quienes disfrutamos del fútbol tenemos claro: jugar con amigos, armar equipos y pasar un buen rato es parte de la esencia del deporte.

Esa idea llega a The Grounds, la incorporación más interesante de FC 27. Una especie de barrio jugable que reúne actividades antes repartidas entre menús y que pone el encuentro con otros jugadores en el centro de la experiencia. Su presentación tiene algo de esos MMO donde vemos gente recorriendo el mismo lugar y aceptamos misiones, aunque aquí lo que nos reúne son las canchas. Esperábamos encontrar algo más cercano a un modo historia, pero EA ha optado por un espacio social donde hay encargos, recompensas y modalidades distintas de fútbol al tradicional 11vs11.

Nos gusta esa dirección y queremos que continúe en los próximos años. Eso sí, tratándose de un juego de fútbol, también esperamos que las novedades se sientan durante el partido. FC 27 tiene cambios que nos han hecho disfrutarlo más que la entrega anterior, sobre todo por la libertad que sentimos al jugar. Entre las canchas del barrio y los partidos tradicionales encontramos motivos para regresar, aunque también problemas que a veces nos dejaron esperando frente a una pantalla de carga.

Jugando banquitas en París

The Grounds recoge varias ideas que la saga ha probado desde sus años como FIFA y las reúne en un mismo lugar. Las partidas de uno contra uno, dos contra dos y tres contra tres nos llevan a las banquitas que jugamos en Colombia y traen algo de lo que ofrecía Volta. Hay espacios pequeños, pocos futbolistas y más oportunidades de intervenir en la jugada. También encontramos «Cascaritas» con otras reglas y acceso a los partidos de once contra once de Clubes.

Rush, el formato de cinco contra cinco que llegó en FC 25, también está integrado. Así, el barrio sirve para pasar de una actividad a otra y darle continuidad a nuestro futbolista, con recompensas, progresión y elementos cosméticos. Algunos premios también sirven para Ultimate Team. Lo interesante es que todas esas opciones quedan reunidas y encontramos una razón para probar algo distinto al partido que jugamos siempre.

Para los fans del anime, algunos de estos formatos nos hacen pensar en Blue Lock. Los jugadores de campo somos nosotros y los porteros quedan en manos de la IA, una distribución que tiene algo de esas sesiones del anime con arqueros artificiales en partidos no convencionales. El enfoque está en movernos por espacios cortos, regatear, pasar y coordinarnos con los compañeros. En los encuentros por equipos, tener personas a ambos lados de la cancha es buena parte de la gracia de estos modos.

Los encargos de Mbappé, Paulo Dybala y otros futbolistas son menos elaborados de lo que esperábamos. Participar tantas veces en un formato, hacer cierta cantidad de goles o completar actividades: esa es la estructura de muchas misiones. Dan un motivo para regresar, pero nos habría gustado que la presencia de estos futbolistas aportara más continuidad o conversaciones. Su papel termina muy ligado a la lista de misiones y tareas semanales.

Mientras recorremos el barrio (hay 4 barrios actualmente a los que podemos movernos) también hay retos de apuntar y rematar a puntos que hacen entretenido detenernos entre partidos. Con amigos, ese espacio tiene algo mas de gracia: estamos compartiendo el juego incluso antes de entrar a una cancha. Quienes quieran llegar directamente al encuentro igual pueden hacer viaje rápido, pero la sensación es que es un espacio para jugar «picaditos».

Eso sí, el barrio necesita jugadores. En ciertos horarios y formatos como 5vs5 nos costó encontrar partidas, y en esas actividades no encontramos una alternativa al menos contra bots para continuar mientras aparecían rivales. Tener varias opciones resulta menos interesante cuando entramos a una y no hay con quién jugar. Si es cierto que el juego se acaba de lanzar pero da la sensación que a parte de la comunidad que juega online no le ha llamado la atención.

Un motivo puede ser que la experiencia, al menos en PS5, se siente medio beta con bugs y glitches: algunas pantallas de carga no terminan de hacerlo, a veces tocó cerrar el juego y volver a entrar, u otras veces se desincronizaba la partida y se salía al hub, algo molesto cuando ya habíamos esperado para encontrar una. Entre buscar participantes y reiniciar, hubo sesiones donde dedicamos demasiado tiempo a intentar jugar.

Jugabilidad para PROs y no tan PROs

FC 26 introdujo las jugabilidades Competitiva y Auténtica, y esta edición sigue desarrollando esa separación. Ultimate Team conserva el fútbol rápido al que están acostumbrados sus jugadores, con controles y encuentros orientados a competir. La Auténtica busca un ritmo y un comportamiento de los futbolistas más cercanos al deporte, y sigue siendo nuestra preferida para jugar Carrera.

Como jugadores que disfrutamos el fútbol de forma ocasional, nos gusta tener tiempo para preparar una jugada y ver cómo se mueve el equipo. Entendemos por qué Ultimate Team mantiene otro ritmo, pero nos sentimos más cómodos con la Auténtica. Esta separación sigue teniendo sentido para públicos que buscan cosas distintas en el mismo juego, aunque obliga a aceptar la Competitiva cuando entramos a FUT.

Los centros, los cabezazos y los desmarques también se sienten diferentes. En los tiros de esquina apuntamos el envío y después intervenimos en la posición del receptor dentro del área. El futbolista ya no busca automáticamente el mejor lugar para conectar con el balón, así que ubicarnos y atacar el espacio tiene más peso. El proceso toma algo más de tiempo, pero nos ha funcionado bien y nos deja jugadas a balón parado más satisfactorias.

En la jugabilidad Competitiva, la defensa automática tiene menos intervención y las acciones manuales reciben más atención. En nuestros partidos se siente bien tomar mayor responsabilidad al recuperar el balón. La defensa ya no resuelve tantas situaciones por nosotros, aunque el cambio también trae momentos frustrantes: hay futbolistas que no reaccionan ante balones cercanos y rebotes que producen jugadas extrañas, especialmente en línea.

Con todo y esas situaciones, estamos disfrutando más FC 27 que la entrega anterior. Sentimos algo más de libertad y menos dependencia de respuestas automáticas que a veces hacían algo distinto a lo que esperábamos. No todas las jugadas terminan como queremos, pero nos gusta tener más intervención en ellas.

Gráficamente, el juego se ve bien en PS5. En algunas canchas percibimos una mejora en la iluminación que favorece el aspecto de los partidos. No ocurre lo mismo con todas las animaciones: ciertos minijuegos de The Grounds tienen movimientos poco convincentes. Es una diferencia que se aprecia al pasar del fútbol tradicional a esas actividades.

Que se abran las negociaciones

El modo carrera de DT sigue dando más espacio a la gestión, las estadísticas y las decisiones que tomamos entre partidos. En esa dirección nos hace pensar en juegos como Football Manager, aunque mantiene el atractivo de jugar los encuentros con nuestro equipo o hasta verlos en una vista táctica desde el punto de vista del entrenador.. Las negociaciones renovadas aportan interés y los sucesos inesperados cambian algunos momentos de la temporada. Eso sí, a veces las reacciones son poco claras y cuesta entender por qué una situación termina de determinada manera.

Carrera de futbolista nos dejó una impresión más cercana a la entrega anterior. En lo que jugamos, las diferencias nos llamaron menos la atención que los cambios de Carrera de DT. Sigue siendo una opción para quienes prefieren concentrarse en un futbolista, pero nuestro interés estuvo más en gestionar el equipo y en las actividades de The Grounds.

Ultimate Team, por su parte, sigue siendo el modo al que entramos de vez en cuando para completar objetivos semanales. Los cambios que encontramos son mas los «esperables» de acuerdo al feedback de la comunidad, no esta mal, pero no hay grandes innovaciones en lo que representa el modo mas importante para sus desarrolladores en cuanto a monetización. Entre lo nuevo destaco que los DCP optimizados permiten entregar artículos hasta alcanzar una puntuación, usar duplicados y avanzar en varias sesiones. La Galería FUT registra cartas que pasaron por el club y da recompensas por completar conjuntos; algunas Evoluciones también permiten elegir entre distintos caminos de mejora.

También se aplaude que se siente algo menos predatorio que en años anteriores y solamente al empezar se siente que la mayor proporción de recompensas en monedas y sobres transferibles ofrece más flexibilidad para construir el equipo. Son ajustes que valoramos como jugadores ocasionales, aunque habrá que ver cómo funciona la progresión durante la temporada para quienes se dedican a full.

Palomo tiene nuevo compañero

A pesar de que los comentarios se sienten muy parecidos, vale la pena tiener en cuenta que Fernando Palomo continúa como narrador en español latinoamericano, pero ahora lo acompaña Andrés Agulla en lugar de Mario Alberto Kempes. El periodista argentino es conocido por su trayectoria en ESPN y por las transmisiones de Fórmula 1 de Fox Sports Argentina. Nos ha gustado su trabajo en el juego, aunque el cambio se siente después de tantos años escuchando a la dupla anterior.

Extrañamos algunos apuntes de Kempes y la química que tenía con Palomo. La narración actual cumple, pero sus comentarios y apuntes tienen menos de ese humor y esa química que estábamos acostumbrados También es notorio que muchas conversaciones de Palomo son recicladas de los anteriores juegos, como es normal, pero que a veces ya se sienten muy quemadas o en fuera de lugar con el nuevo compañero.

También vale la pena dejar claro que la narración se ha quedado exclusiva para los partidos tradicionales y que algunas secciones como The Grounds no usan su narración, tampoco hay un doblaje mas allá de escuchar los jugadores, como Dybala con acento argentino, hablando en inglés y con subtítulos.

La deuda pendiente de EA Sports con Latinoamérica

El regreso de los 18 clubes de la Liga MX es una buena noticia para la región. FC 27 conserva la liga argentina y las competiciones CONMEBOL Libertadores, Sudamericana y Recopa. También encontramos equipos colombianos como Atlético Nacional, partner de EA Sports, Junior y Millonarios y demás clasificados a las copas Conmebol o que en The Grounds haya un barrio, o distrito inspirado en Argentina. Sin embargo, todavía estamos lejos a los juegos de hace 10 años donde contábamos con la licencia de varias ligas latinoamericanas y además, su presencia en FUT.

Hay jugadores que se parecen poco a sus referentes y nos gustaría ver más estadios regionales, tener sus nombres y estadísticas presentes nos interesa, pero al mirar los jugadores aparece el problema que hemos señalado en anteriores entregas: el cuidado de algunos rostros y diseños está lejos del que reciben las figuras de las ligas principales. El juego se ve bien, pero esa presentación no llega por igual a todos los equipos. Para quienes seguimos estos clubes, encontrar sus uniformes y escudos es parte de la experiencia; también queremos reconocer a sus futbolistas y sentir que jugamos en escenarios cercanos a nuestro fútbol. En cuanto a selecciónes nacionales, aunque en la actualización del mundial llegaron con sus kits completos y licenciados, en el caso de la selección Colombia, salen con un desabrido uniforme y sin licencia.

La banda sonora vuelve a gustarnos mucho. Disfrutamos su selección de canciones, aunque como colombianos extrañamos más música del país y una presencia latinoamericana más amplia. Cambiar canciones y dejarlas sonando durante los partidos, con la narración a menor volumen, es una opción que disfrutamos y que ya estaba en FC 26. La música sigue siendo uno de nuestros puntos favoritos de la saga y algunas canciones que ya escuchamos en nuestra playlist se volverán iconos como pasó en anteriores entregas.

En sí, FC 27 parece como la introducción de EA Sports a una nueva forma de presentar su juego de fútbol. Nuestra sensación es que los recortes que vimos en pasadas ediciones parecieron como una forma de replegarse para volver a salir. Estamos viendo The Grounds, mas licencias de ligas, mejor modo carrera y una jugabilidad que trata de llegar a todas la audiencias.

Juego reseñado con una copia provista por EA Sports