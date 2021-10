Parece que quejarnos por la ausencia de equipos nacionales en FIFA 22 funcionó, ya que EA Sports acaba de anunciar que llegó a un acuerdo de licenciamiento con el Atlético Nacional, uno de los más populares equipos de fútbol de Colombia.

Con esta alianza, el Atlético Nacional de Medellín se convierte en el único equipo colombiano en tener un acuerdo con EA Sports y la marca FIFA en el mundo de los videojuegos.

No sabemos exactamente qué saldrá de esta asociación. Es de esperar que en un futuro no muy lejano podamos jugar con el Atlético Nacional en FIFA 22. Aclaramos que esto no ha sido confirmado, pero es definitivamente lo más probable. EA Sports también tiene alianzas con otros equipos latinoamericanos como Boca Juniors, Tigres UANL, Pumas UNAM, Chivas de Guadalajara, Club Atlético Independiente y Racing Club. Otros equipos «serán anunciados en los próximos días».

El comunicado oficial dice que «EA tendrá presencia en los canales oficiales del club y trabajará en generar nuevas y mejores experiencias a los seguidores del club antioqueño y a todos los jugadores y jugadoras de la saga FIFA«.

FIFA 22 ya está disponible para PlayStation 5 y Xbox One Series X|S, Xbox One y PlayStation 4, PC. También lo encontramos en edición legado para Nintendo Switch. Muy pronto tendrán nuestra reseña. Mientras tanto, pueden conocer más detalles sobre el juego siguiendo este enlace.

Fuente: comunicado oficial de EA Sports