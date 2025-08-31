EA Sports Madden NFL 26 – Reseña (Xbox Series)

EA Sports Madden NFL 26, como otros juegos de deportes, siempre busca revitalizar su fórmula y captar la atención de un público más amplio. Para ello, introduce una serie de cambios significativos en su jugabilidad. Así que en nuestra reseña de EA Sports Madden NFL 26, les comentaremos si los intentos de rivatilizar la formula ha mejorado el mal sabor de boca que dejó el título del año pasado.

Nuestro personaje de EA Sports College Football puede ser exportado a Madden NFL 26 para continuar con su carrera.

Mejorando la casa

En un simulador deportivo como EA Sports Madden NFL 26, la historia se construye a través de la evolución y progresión de sus modos de juego para un solo jugador. En esta entrega, la narrativa se centra el Modo Franquicia. Este en EA Sports Madden NFL 26 ha recibido su actualización más grande en años. Ahora, la historia la escribe el jugador a través de sus decisiones. Adicionalmente, en esta nueva edición de Madden NFL se introducen los arquetipos de entrenador. Estos son: Ofensive Guru, Defensive Genius o Development Wizard y cada uno de ellos cuenta con un árbol de habilidades, las cuales desbloquean nuevas destrezas a medida que el prestigio del entrenador crece.

Es así que nuestras decisiones y el camino del arquetipo que queramos desarrollar son los que impactan directamente en la forma de operar el equipo. Además del desarrollo de los jugadores y hasta las estrategias semanales disponibles. El sistema de gestión semanal del equipo permite al jugador elegir cómo manejar el entrenamiento. Ya sea manteniendo a los jugadores clave frescos o presionándolos para que se desarrollen más rápido.

Más jugadas y otras novedades

Por otra parte, el modo Superstar ofrece una historia, en la que podremos crear nuestro propio atleta y guiarlo en su carrera hacia el Salón de la Fama. En EA Sports Madden NFL 26 se han implementado los capítulos de carrera. Estos ayudan al progreso de nuestro personaje y presentan desafíos cada vez más difíciles de completar. Adicionalmente, las decisiones que el jugador toma en su tiempo libre —como asistir a un pódcast en lugar de entrenar— impactan las relaciones con compañeros de equipo, entrenadores y agentes, lo que a su vez afecta directamente el progreso del juego. Por ejemplo, una mejor relación con el agente puede llevar a más patrocinios, mientras que con el entrenador principal puede desbloquear más opciones de jugadas.

Se ha implementado un sistema de aprendizaje automático impulsado por IA que utiliza jugadas y decisiones reales de décadas de historia de la NFL.

En el campo, la jugabilidad de EA Sports Madden NFL 26 es más rápida y fluida que la versión del año pasado. El sistema de animación ha sido renovado, abandonando los movimientos rígidos y preguionados por animaciones más dinámicas. Además, el juego de este año introduce un sistema de física mejorado. Ahora vemos tacleadas más suaves y cambios de momento más creíbles y menos acartonados. Por otro lado, la IA de bloqueo también ha sido refinada para el juego de carrera y la protección de pase, beneficiando al apalancamiento posicional.

Ahora, la diferencia entre ver y jugar es mínima

La nieve, la lluvia y el viento no son solo detalles visuales, sino que afectan la visibilidad, el manejo del balón y el equilibrio de los jugadores.

El juego de pases ha sido renovado con un nuevo sistema llamado QB DNA —o ADN del Mariscal de Campo—. Este se encarga de que cada mariscal de campo titular se sienta como un personaje distinto, con movimientos de lanzamiento y habilidades únicas que realmente influyen la jugabilidad. No obstante, uno de los cambios más notables es la implementación del nuevo sistema Wear and Tear (desgaste y deterioro), que simula la fatiga y el riesgo de lesiones a largo plazo de los jugadores. Asimismo, la planificación del juego semanal ha sido actualizada, permitiendo a los jugadores crear estrategias de juego específicas según informes o tendencias de la IA del oponente.

Sin embargo, a pesar de estas mejoras en las mecánicas, la experiencia de juego se ve afectada por una falta de pulido generalizada. Ya que, el juego presenta una serie de errores recurrentes y otros nuevos. Por ejemplo, algunos personajes se les olvidan de cómo bloquear y otros problemas gráficos como carga de texturas o errores de animación son frecuentes y sacan al jugador de la inmersión. Sumado a estos errores visuales, EA Sports Madden NFL 26 cuenta con menús lentos, con bastante lag y pueden provocar el colapso de la aplicación.

Un paso positivo… pequeño, pero positivo

La reacción de la multitud ha sido ajustada para reflejar el contexto del juego. Jadeos audibles ante pérdidas de balón críticas y explosiones de celebración en los touchdowns.

En el aspecto gráfico, EA Sports Madden NFL 26 ha recibido un “lavado de cara” en su presentación. En este título se introducen nuevas superposiciones al estilo de una transmisión en vivo, presentaciones de equipo y comentarios previos al juego que imitan la experiencia de ver un partido de la NFL. Con respecto al sonido, el juego incluye sonidos de ambiente de los estadios y una banda sonora con una selección de temas de diferentes artistas.

EA Sports Madden NFL 26 7.5 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital para Xbox Series de EA Sports Madden NFL 26 provista por Electronic Arts Latinoamérica. El juego también está disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC.